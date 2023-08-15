Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран

6:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В своё время мои знакомые дипломаты-арабисты говорили, как на Ближнем Востоке ненавидят американцев. Но ненавидеть за сохой одно, а сидеть на долларовой игре эмирам, принцам, хранить свои накопления в безопасности — это совсем другое дело. Да и исламские террористы, находящиеся на бюджете ЦРУ, как-то равнодушно смотрят на сжигание Корана в тех же США или сегодня в Швеции. Так что многое здесь не в наших религиозных различиях, отличии по цвету кожи, расовых предрассудках. Ведь джина из бутылки межнациональной ненависти всегда можно выпусить, когда это кому-то выгодно. Главное, чтобы за это ещё получить и прибыль.

Фото: vikivisa.ru

Англичане "непременно хотят иметь врагов"

В своё время журнал Review of Review писал:

"Есть англичане, которые спокойно не уснут, пока не убедятся в том, что какой-то народ — их злейший враг".

Как раньше спецы по теологии настаивали на существовании бесов, так же и англичане, конечно, не без соответствующей обработки правительства и СМИ, "непременно хотят иметь врагов".

Кстати, Россия в этом списке, наверное, в лидерах. Когда была не нужна на поле боя, и когда за кровь русских солдат приходилось платить. Но вот доставалось ли что-нибудь русскому солдату — вряд ли. Ещё накануне Крымской войны нас зачислили в стан злейших врагов. Вероятно, молодой Холмс и доктор Ватсон, раскрывая Times, видели аршинные заголовки "Россия — злейший и коварный враг", которая как злая ведьма постоянно строит козни невинной принцессе Англии.

Обложив нас по полной, английское правительство снова трясло перед нами ириской, утверждая, что "таперича нам выгодней иметь дело и дружить с северным медведем", как нас обычно изображали в британских карикатурах (понятно, если он ещё в силе). Это было понятно и обывателю. Ведь Англия не всегда была на коне. А сытно есть хочется. Даже аристократам.

В разные времена Британия теряла свои позиции в Южной Африке, американцы и немцы выдавливали её с мировых рынков. Сегодня конкурентов у англичан, конечно, больше. Одна Юго-Восточная Азия чего стоит. И всё же, если надо, Англия идёт к нам навстречу. Если надо.

Второй страной по ненависти Англии стоит Германия, хотя британские короли и идут из ганноверской династии. Немецкие курфюрсты стали садиться на английский трон тогда, когда Германия не была единой. Немцев связывал только язык. Как нас сейчас с украинцами. Неслучайно уже накануне Первой мировой англичане договорились в запале до того, что немцев необходимо изолировать, а сама Германия должна исчезнуть с мировой карты. Можно представить, что они сделали бы с немцами после Второй мировой, если бы не Сталин. Мстительность и жестокость Черчилля к проигравшим хорошо известны. А если почитать сатиру на немцев английского писателя Джерома — просто шовинизм какой-то. Но забавно.

Успешно торгуют "битлами" и смертью

Впрочем немцы с позапрошлого века также презирают англичан. Уже тогда современники писали: если пожить в Германии, то можно увидеть, как там не любят Англию и англичан. Нынешнее "братство по оружию" НАТО не больше чем выдаваемое желаемое за действительное. Хотя сегодня именно оружие объединяет англичан и немцев, которое убивает мирное население как на Украине, так и в России. Так что Англия это не только страна давшая миру "битлов", но и страна, несущая смерть другим.

Англофобию не раз сравнивали с эпидемией гриппа. Вот она есть, потом исчезает. И вновь появляется в нужном месте и в нужное время. Вещь заразная, чем всегда было озадачено английское правительство, ища лакомые места в бреши противников и стравливая их.

Немцы говорили, что отношение к британцам у рабочих, крестьян, либералов, консерваторов, военных, штатских, мужчин и женщин очень плохое. И англофобия здесь как болезнь, временно загнанная внутрь больного. Пока не вылезет с ещё большими метастазами.

Конечно, межрасовые и межнациональные трения были и будут во всём мире. Но вот во что они выльются со временем. В новую мировую войну или в банальную пьяную драку в кабаке где-нибудь в Турции. Известно, что мы не любим англичан за постоянные удары из-за угла и нечистоплотную конкуренцию (США знали, с кого брать пример), во Франции националисты ненавидят англичан за Жанну Д Арк, "убийство" Наполеона в изгнании, постоянную агрессию в течение столетий. В то же время и мы, и французы в разное время имели нормальные отношения с Англией, чего не скажешь о немцах.

Вероятно, здесь действительно играет некая англосаксонская кровь. Ведь дикая колонизаторская политика Германии в своё время мало чем отличалась от английской. Немцы безжалостно вырезали негров за провинности, нещадно секли польских ребятишек за незнание немецкого языка на разделённой два века назад Польше. Известна была кровожадность немцев и англичан в Китае.

Утверждается, что первым ярым англофобом стал объединивший Германию канцлер Бисмарк. Германия стала развиваться семимильными шагами, и столкнулись интересы двух стран на море и в торговле. А это солидная основа для ненависти. Подлили масла в огонь своей столетней политикой и англичане. Это и завистливая британская политика, манера надменного обращения с другими национальностями. Да мало что нас может раздражать. Говорят, что русские не обидчивы (это когда русские были во власти), француз сам ответит грубостью и забудет про обиду через полчаса. Немец же может обидеться на что угодно и вместе с обидчиком будет ненавидеть всю страну.

Но Москвы это не касается сегодня. С Лондоном у нашего нового российского режима прекрасные отношения. Даже несмотря на СВО. Фунты — вещь надёжная. Да и исчезают наши бывшие отцы Отечества почему-то за Ла Маншем, перевозя туда все свои полученные ордена, потомство и движимое и недвижимое имущество. А не оседают где-нибудь в рязанской деревеньке, как адмирал Ушаков. Так что за англичан будьте спокойненьки. Подумаем лучше о себе…