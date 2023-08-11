"Кодекс чести" советского хулигана: какими были негласные правила улиц СССР

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В ушедшую эпоху Советского Союза действия уличных хулиганов регулировались строгим кодексом чести, который определял, с кем нельзя вступать в физическую борьбу. В те времена все стороны жизни были тщательно регламентированы, соблюдалось чувство приличия для каждого человека. Даже царство бандитов и хулиганов придерживалось своих строгих правил.

Фото: laifhak. ru/media/russianhulk/razdutyi-obraz-krutogo-gangstera-i-snova-postaralsia-kinematograf-5f4a3b270abe973a97c0bd32

Драки один на один

Вмешиваться в драку один на один, а тем более провоцировать групповое нападение во дворе, считалось позорным. Хотя всегда находились желающие решать свои проблемы с помощью других, их тут же ставили на место, называя трусами за отказ от разборок один на один. Соблюдались и возрастные границы: старшеклассник не мог вызвать на поединок, скажем, пятиклассника. Тем не менее старший товарищ всегда мог вступиться за младшего. Исключение, как сообщает издание "Русская семёрка", составляли драки толпы. Здесь количество участников не всегда принималось во внимание. Предпочтение отдавалось честному поединку — пять против пяти или десять против десяти.

Оружие запрещено

Кодекс чести четко определял правила ведения боя. Благородство было в почете у советских школьников. Кастеты, палки, ножи, цепи, дубинки, называемые "аргументами", должны были быть отброшены. Даже если хулиган не использовал оружие, его присутствие во время драки могло привести к тяжёлым последствиям. Запрещалось наносить удары по лежащему противнику, пинать его ногами, целиться в пах, кусаться. Драка могла продолжаться до первой капли крови или до мольбы противника о пощаде.

Предательство было непростительно

Важный аспект этого кодекса касался информаторов. "Стукачей" не любили, относились к ним с презрением. Со стукачами не здоровались, не разговаривали, не дружили и даже не дрались, поскольку такое общение было ниже их достоинства.

Особое отношение к женщинам

Несмотря на склонность к дразнению школьниц, юноши с особым уважением относились к женщинам. Они никогда не поднимали на них руку. Если две девушки ссорились, юноши вмешивались, чтобы не допустить эскалации конфликта. Более того, джентльмен, провожавший девушку домой, пусть даже из другого района или округа, заслуживал их уважения.

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