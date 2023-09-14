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Олег Логинов

"Архаровцы": как гордое звание превратилось в обозначение преступников

3:15
Наследие » Россия

В анналах российской истории существует интересная фигура — Николай Петрович Архаров. Это имя, вплетенное в ткань московского прошлого, созвучно историям чести и противоречий. Наследие Архарова как опытного военного и силовика оставило неизгладимый след в истории города.

"Архаровцы": как гордое звание превратилось в обозначение преступников
Фото: telegra. ph/Doklad-po-teme-Arharov-Nikolaj-Petrovich-09-13

Вундеркинд в полицейском деле

Путь Николая Петровича Архарова начался незаметно, в пятнадцатилетнем возрасте он был скромным пехотинцем в Преображенском полку. Однако судьба имела на него более грандиозные планы. Стремительно поднимаясь по служебной лестнице, Архаров своей преданностью и мастерством привлек внимание самой императрицы Екатерины II.

На фоне свирепствовавшей чумы и печально известного Чумного бунта Архаров оказался в авангарде важнейшей миссии. Получив задание ликвидировать хаос, он проявил незаурядные лидерские качества, возглавив отряд императорской гвардии. Его успехи снискали расположение императрицы Екатерины, которая незамедлительно возвела его в высокий чин полковника.

Полицейское мастерство Архарова

Перейдя в сферу правоохранительной деятельности, Архаров продолжал удивлять. Его репутация мастера сыска и решения проблем распространилась как лесной пожар. Как сообщает издание "Русская семёрка", даже императрица прибегала к его помощи, обращаясь к нему за возвращением похищенных сокровищ, например, иконы, украденной из Зимнего дворца.

Именно в этот период и возникло прозвище "архаровцы". Название, образованное от фамилии самого Архарова, вселяло страх в сердца злоумышленников. Николай Петрович мог одним взглядом отличить преступника от невиновного, что принесло ему признание. Начальник парижской полиции Сартин высоко оценил мастерство Архарова, выразив восхищение, которое прозвучало по всей Европе.

Отброшенные тени

Однако история — это гобелен, сотканный из контрастных нитей. Юрий Нагибин в своем произведении "Всполошный звон" предлагает контрастную перспективу. Он считает, что в Москве в эпоху Архарова не всё было так радужно, как казалось. Обвинения подчиненных Архарова в неправомерных действиях и злодеяниях омрачают его наследие.

Эти обвинения были небезосновательны, поскольку те самые граждане, которых Архарову было поручено защищать, стали называть милицию пренебрежительно — "архаровцы". Клеймо, которое когда-то было признанием его преданности делу, теперь ассоциировалось с тиранией и злоупотреблением властью.

Затянувшееся эхо

С течением времени коннотация слова "архаровец" трансформировалась. То, что когда-то было термином, прославляющим полицейскую хватку Архарова, превратилось в уничижительное обозначение тех, кто нарушал тот самый порядок, который он стремился установить. Преступники, мародеры, люди, готовые на дерзкие поступки, стали называться так, иногда в шутку - по отношению к озорным детям.

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Кого называют архаровцами? / Значение слова архаровцы
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы армия москва история полиция
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