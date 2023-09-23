Подземелья Ростовского кремля: с какими аномалиями столкнулись учёные

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Ростовский кремль, который часто неточно называют крепостными стенами, окружающими Митрополичий двор, является шедевром архитектурного мастерства. Построенная в 1670–1683 гг. по указанию ростовского митрополита Ионы, декоративная кирпичная стена, украшенная башнями, воротами и надвратной церковью, свидетельствует о ее историческом значении. Однако, вопреки распространенному мнению, Ростовский кремль был спроектирован так, чтобы охватить резиденцию митрополита, а не весь город.

Фото: Ростовский кремль

От разрушения к возрождению

В начале XVII века, в период Смутного времени, Ростов подвергся натиску мародёрских полчищ Лжедмитрия II, что привело к опустошительному пожару города. Это бедствие стало последним случаем внешней агрессии против Ростова. Понимая необходимость готовности, в 1632 году по приказу царя Михаила Федоровича началось обновление ростовских укреплений, которое продолжалось три года. В отличие от других городов, таких как Москва, Смоленск, Псков, Коломна, обновление Ростова не предполагало возведения сплошной каменной стены. Вместо этого было решено поднять земляные валы на высоту до 9 м, на которых были возведены новые деревянные стены с башнями и воротами. Эти оборонительные сооружения были дополнительно укреплены новым глубоким рвом, заполненным водой. Исторические документы свидетельствуют о существовании пяти тайных тоннелей, ведущих из города, которые могли обеспечить доставку воды во время осады из озера Неро или близлежащих рек.

Подземная загадка

Эти потайные ходы служили не только для материально-технических целей, но и имели тактическое значение. Они позволяли проводить скрытые вылазки против противника и вести наблюдение для обнаружения туннелей противника, направленных на подрыв городских стен. Как сообщает издание "Русская семерка", два тоннеля были выложены каменной кладкой, а три укреплены деревянными арками и балками. Вполне вероятно, что эти подземные коридоры, как и сами валы, не были полностью новыми, а, скорее всего, в свое время были расчищены и отремонтированы.

Электромагнитные аномалии

В конце 1970-х годов экспедиция Свердловского архитектурного института отправилась на поиски разгадки тайн подземных ходов под Ростовским кремлем. Применяя инновационную методику электромагнитного зондирования, предполагающую установку электродов через определенные промежутки времени в грунт и измерение сопротивления среды, участники экспедиции стремились обнаружить пустоты в земле. Ранее с помощью этого метода были обнаружены потайные ходы в Демидовской башне в Невьянске и других исторических объектах на Урале. Экспедиция обнаружила девять электромагнитных аномалий, которые намекали на наличие подземных пустот. Однако непосредственное исследование этих "аномальных" зон не дало желаемых результатов, и судьба скрытых ходов — целых или разрушенных — так и осталась невыясненной.

Поиск истины осложнялся тем, что метод не получил широкого признания в научном сообществе. Учитывая высокую влажность и аморфный состав грунта, эти подземные коридоры, если они не использовались и были заброшены вскоре после строительства, могли разрушиться за три с половиной столетия. Не исключено также, что эти проходы были лишь концептуальными, существующими только на бумаге, так как умозрительные меры, не имеющие твердой реализации, — не редкость.

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Ростовский кремль. Онлайн-экскурсия