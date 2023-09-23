Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Подземелья Ростовского кремля: с какими аномалиями столкнулись учёные

3:54
Наследие » Россия

Ростовский кремль, который часто неточно называют крепостными стенами, окружающими Митрополичий двор, является шедевром архитектурного мастерства. Построенная в 1670–1683 гг. по указанию ростовского митрополита Ионы, декоративная кирпичная стена, украшенная башнями, воротами и надвратной церковью, свидетельствует о ее историческом значении. Однако, вопреки распространенному мнению, Ростовский кремль был спроектирован так, чтобы охватить резиденцию митрополита, а не весь город.

Подземелья Ростовского кремля: с какими аномалиями столкнулись учёные
Фото: Ростовский кремль

От разрушения к возрождению

В начале XVII века, в период Смутного времени, Ростов подвергся натиску мародёрских полчищ Лжедмитрия II, что привело к опустошительному пожару города. Это бедствие стало последним случаем внешней агрессии против Ростова. Понимая необходимость готовности, в 1632 году по приказу царя Михаила Федоровича началось обновление ростовских укреплений, которое продолжалось три года. В отличие от других городов, таких как Москва, Смоленск, Псков, Коломна, обновление Ростова не предполагало возведения сплошной каменной стены. Вместо этого было решено поднять земляные валы на высоту до 9 м, на которых были возведены новые деревянные стены с башнями и воротами. Эти оборонительные сооружения были дополнительно укреплены новым глубоким рвом, заполненным водой. Исторические документы свидетельствуют о существовании пяти тайных тоннелей, ведущих из города, которые могли обеспечить доставку воды во время осады из озера Неро или близлежащих рек.

Подземная загадка

Эти потайные ходы служили не только для материально-технических целей, но и имели тактическое значение. Они позволяли проводить скрытые вылазки против противника и вести наблюдение для обнаружения туннелей противника, направленных на подрыв городских стен. Как сообщает издание "Русская семерка", два тоннеля были выложены каменной кладкой, а три укреплены деревянными арками и балками. Вполне вероятно, что эти подземные коридоры, как и сами валы, не были полностью новыми, а, скорее всего, в свое время были расчищены и отремонтированы.

Электромагнитные аномалии

В конце 1970-х годов экспедиция Свердловского архитектурного института отправилась на поиски разгадки тайн подземных ходов под Ростовским кремлем. Применяя инновационную методику электромагнитного зондирования, предполагающую установку электродов через определенные промежутки времени в грунт и измерение сопротивления среды, участники экспедиции стремились обнаружить пустоты в земле. Ранее с помощью этого метода были обнаружены потайные ходы в Демидовской башне в Невьянске и других исторических объектах на Урале. Экспедиция обнаружила девять электромагнитных аномалий, которые намекали на наличие подземных пустот. Однако непосредственное исследование этих "аномальных" зон не дало желаемых результатов, и судьба скрытых ходов — целых или разрушенных — так и осталась невыясненной.

Поиск истины осложнялся тем, что метод не получил широкого признания в научном сообществе. Учитывая высокую влажность и аморфный состав грунта, эти подземные коридоры, если они не использовались и были заброшены вскоре после строительства, могли разрушиться за три с половиной столетия. Не исключено также, что эти проходы были лишь концептуальными, существующими только на бумаге, так как умозрительные меры, не имеющие твердой реализации, — не редкость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ростовский кремль. Онлайн-экскурсия
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы кремль история
Новости Все >
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Кристина Асмус вновь подколола Петрова из-за его внезапной женитьбы
NIAID: Ученые начали тестирование "универсальной" вакцины от гриппа
Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН
Актер Андрей Ургант столкнулся с проблемой установки памятника знаменитой матери
В Сенате США заявили, что Штатами руководит не Байден, а Зеленский
Актер Иван Охлобыстин надеется на выход Ефремова из тюрьмы следующим летом
Певица Катя Семенова назвала Вайкуле старой дурой из-за русофобских высказываний
В США заявили, что Байден "одержим" отправкой денег на Украину
Илон Маск продолжает глумится над Зеленским: "Пошёл прочь"
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Пленные боевики ВСУ встретились с родными: "Нет желания на обмен"
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Каким будет вечерний ответ России на удар по Севастополю, раскрыл военный эксперт
Каким будет вечерний ответ России на удар по Севастополю, раскрыл военный эксперт
Последние материалы
В США заявили, что Байден "одержим" отправкой денег на Украину
Илон Маск продолжает глумится над Зеленским: "Пошёл прочь"
В Петербурге муж убил жену на глазах у двух дочек
Врач Белова: изменение состояния губ могут указывать на опасные заболевания
В Воронежской области 11 человек заразились сибирской язвой
Ходаковский: ВСУ не понимают, какая тактика могла бы принести им результат
Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами
Доктор Соломатина порекомендовала "успокаивающие" продукты перед сном, богатые мелатонином
Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова
Депутат Завальный заявил, что низкие цены на бензин удержать невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников