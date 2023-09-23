Ростовский кремль, который часто неточно называют крепостными стенами, окружающими Митрополичий двор, является шедевром архитектурного мастерства. Построенная в 1670–1683 гг. по указанию ростовского митрополита Ионы, декоративная кирпичная стена, украшенная башнями, воротами и надвратной церковью, свидетельствует о ее историческом значении. Однако, вопреки распространенному мнению, Ростовский кремль был спроектирован так, чтобы охватить резиденцию митрополита, а не весь город.
В начале XVII века, в период Смутного времени, Ростов подвергся натиску мародёрских полчищ Лжедмитрия II, что привело к опустошительному пожару города. Это бедствие стало последним случаем внешней агрессии против Ростова. Понимая необходимость готовности, в 1632 году по приказу царя Михаила Федоровича началось обновление ростовских укреплений, которое продолжалось три года. В отличие от других городов, таких как Москва, Смоленск, Псков, Коломна, обновление Ростова не предполагало возведения сплошной каменной стены. Вместо этого было решено поднять земляные валы на высоту до 9 м, на которых были возведены новые деревянные стены с башнями и воротами. Эти оборонительные сооружения были дополнительно укреплены новым глубоким рвом, заполненным водой. Исторические документы свидетельствуют о существовании пяти тайных тоннелей, ведущих из города, которые могли обеспечить доставку воды во время осады из озера Неро или близлежащих рек.
Эти потайные ходы служили не только для материально-технических целей, но и имели тактическое значение. Они позволяли проводить скрытые вылазки против противника и вести наблюдение для обнаружения туннелей противника, направленных на подрыв городских стен. Как сообщает издание "Русская семерка", два тоннеля были выложены каменной кладкой, а три укреплены деревянными арками и балками. Вполне вероятно, что эти подземные коридоры, как и сами валы, не были полностью новыми, а, скорее всего, в свое время были расчищены и отремонтированы.
В конце 1970-х годов экспедиция Свердловского архитектурного института отправилась на поиски разгадки тайн подземных ходов под Ростовским кремлем. Применяя инновационную методику электромагнитного зондирования, предполагающую установку электродов через определенные промежутки времени в грунт и измерение сопротивления среды, участники экспедиции стремились обнаружить пустоты в земле. Ранее с помощью этого метода были обнаружены потайные ходы в Демидовской башне в Невьянске и других исторических объектах на Урале. Экспедиция обнаружила девять электромагнитных аномалий, которые намекали на наличие подземных пустот. Однако непосредственное исследование этих "аномальных" зон не дало желаемых результатов, и судьба скрытых ходов — целых или разрушенных — так и осталась невыясненной.
Поиск истины осложнялся тем, что метод не получил широкого признания в научном сообществе. Учитывая высокую влажность и аморфный состав грунта, эти подземные коридоры, если они не использовались и были заброшены вскоре после строительства, могли разрушиться за три с половиной столетия. Не исключено также, что эти проходы были лишь концептуальными, существующими только на бумаге, так как умозрительные меры, не имеющие твердой реализации, — не редкость.
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