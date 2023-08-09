Дуэль Лермонтова: "Язык мой — враг мой"

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15 июля 1841 года (по старому стилю) в окрестностях Пятигорска на горе Машук разыгралась драма, главным персонажем которой был русский офицер и поэт Михаил Лермонтов. Русскому человеку не знать это имя просто неприлично. Отсылаем к учебникам "Русской литературы" или Ираклию Андронникову.

Фото: Википедия

Смертельный выстрел ценою в два слова

Речь идёт о дуэли Лермонтова с таким же русским офицером Мартыновым. Дуэль, которая прервала навсегда творческую деятельность писателя и поэта в самом расцвете сил. Поэта, без которого мы не мыслим русскую литературу. И вчера, и сегодня, и потом.

На самом деле, дуэль Лермонтова с Мартыновым не укладывается в привычные рамки этого смертельного состязания. Честность, отвага, ревность здесь ни при чём. Как говорили современники, она была "беспочвенна". На дуэли также был убит Пушкин. Свет говорил — "из-за дамы". Но что же стало роковой причиной, из-за чего погиб Лермонтов. Многое здесь вы услышите в первый раз.

Завязка драмы приходится на 13 июля. Кузина Лермонтова Елена Быховец писала подруге: "В этот день молодые люди позвали нас на пикник в гроте. Всё было украшено шалями, колонны обвиты цветами". Был прекрасный вечер, танцевали до упаду. И как отмечала Елена, даже Лермонтов, который не любил танцевать, был очень весел. Через неделю Лермонтова не стало, а Елена отмечает в письме: "А ведь недавно этого убийцу, этого изверга Михаил рекомендовал мне как товарища и друга".

По её словам, Мартынов был ужасно глуп, и все над ним смеялись. Но он был очень ревнив и самолюбив. К тому же очень любил, как сегодня сказали бы, строить из себя супермена. Ходил всегда в черкеске и с кинжалом. Лермонтов любил поострить, на что Мартынов заявил ему: "При дамах этого не надо делать". Когда произошёл вызов на дуэль, никто не знал. Вероятно, в тот же вечер. Но и накануне дуэли Лермонтов был весел.

Так что же — стреляться из-за шутки? Есть другая свидетельница того вечера — Эмилия Шах-Гирей. Лермонтов всё время дурачился и смешил её. Но увидев Мартынова, который разговаривал с её сестрой в своём обычном кавказском одеянии и с большим кинжалом, поострил на его счёт. Надо же так случиться, говорит Эмилия, как только князь Трубецкой перестал играть на рояле, Мартынов услышал последнее слово Лермонтова "кинжал" (по-французски). Он побледнел, закусив губу. Он осадил Лермонтова и ушёл. А Эмилия заметила ему: "Язык мой — враг мой".

На другой день Лермонтов должен был ехать в Железноводск. Оказалось, что после вечера он спросил Мартынова: "Что же, ты вызовешь меня на дуэль?" "Да", — ответил тот.

Причина дуэли вроде бы ясна. Сейчас за это просто бьют морду. Но когда у тебя на плечах погоны, за поясом пистолет, а завтра может быть смертельный бой с горцами, это несколько иное. Да и менталитет другой. Близкие сообщали, что пытались примирить противников. Но Мартынов упорно настаивал на дуэли. Это объясняется тем, что весь Пятигорск уже знал о намеченной дуэли, и Мартынову неудобно было идти на попятную. Так что Мартынова не будем строго судить. Тем более, что даже друзья Лермонтова отмечали, что замечание поэту он сделал в весьма мягкой форме.

Не выпил шампанского и не хотели отпевать

Сама природа противилась дуэли. Поднялась тёмная грозовая туча, когда дуэлянты ехали на гору Машук. Секундант Лермонтова князь Васильчиков отмерил 30 шагов. Сходиться на 10 шагов по команде "марш". Зарядили пистолеты. Сходись. Лермонтов остался неподвижен, по всем правилам дуэли он только поднял вверх пистолет, заслонясь рукою.

У него было спокойное, почти весёлое лицо. Мартынов быстро подошёл к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал как скошенный. Пуля пробила сердце и лёгкие.

Есть и другие воспоминания. Мол, на Мартынова кричали: "Если не выстрелишь, дуэль будет прекращена". И всё же, наверное, у Мартынова не было ненависти к Лермонтову. Дурь, блажь или ещё чёрт знает что, от чего потом всю жизнь мучаешься. Будучи на гауптвахте, Мартынов умолял охрану отпустить его проститься с Лермонтовым. Тем более, надо подчеркнуть, что накануне никто не верил в эту "дурацкую" дуэль. А друзья даже заказали пару ящиков шампанского для примирившихся. Но этого не произошло. Лермонтов был убит.

Дуэли, особенно на Кавказе, тогда были строго запрещены. Доктора отказались присутствовать на дуэли и даже осмотреть раненого, извозчики отказывались ехать за телом. И мёртвый Лермонтов несколько часов пролежал под проливным дождем. Позже такая же заминка произошла и с погребением. Священник не хотел идти к месту погребения и отпевать усопшего. Позже по доносу другого священника его оштрафуют на 25 рублей за ослушание правил Церкви, Лермонтова посчитали самоубийцей.

Но Лермонтова к тому времени все очень хорошо знали. И как писателя, и как поэта. В последний путь его провожали много людей. Все дамы были в трауре. Позже прах поэта будет перевезён в село Тарханы Пензенской губернии. Туда, где вырос Михаил Лермонтов. От себя добавлю, что ещё десятки лет в царской России власти Пятигорска будут игнорировать памятные места поэта. Место дуэли, любимый грот. Память будет поддерживаться только поклонниками творчества поэта. О нем заговорят только через лет шестьдесят. Вот такие мы русские.