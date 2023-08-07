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Олег Логинов

Любимое место Сталина: чем Новоафонская дача понравилась вождю

2:26
Наследие » Советское наследие

В советское время было принято решение о строительстве в Абхазии санатория для отдыха высших должностных лиц СССР. В данной статье рассматриваются увлекательная история любимой дачи Сталина в Абхазии, её строительство, особенности и значение.

Любимое место Сталина: чем Новоафонская дача понравилась вождю
Фото: commons. wikimedia.org

Архитектурное чудо

Амбициозный проект был поручен уважаемому архитектору Мирону Мержанову, который занимал особое место в сердце Сталина. Дача должна была отвечать самым строгим требованиям — помимо эстетической привлекательности и комфорта, огромное значение имела безопасность. Для обеспечения секретности и безопасности резиденция была намеренно скрыта от посторонних глаз с моря и выкрашена зеленой краской, гармонично вписывающейся в окружающую абхазскую зелень.

Потрясающие виды и стратегическое расположение

С огромного балкона, на который можно было выйти только из кабинета Сталина, открывался потрясающий вид на море и горы. Расположенное на возвышенности, здание хорошо просматривалось со всех подступов, что обеспечивало эффективное наблюдение. Сзади дача была защищена отвесной скалой, что обеспечивало дополнительную безопасность.

Любимое место отдыха Сталина

Среди всех правительственных дач эта занимала особое место в сердце Сталина, сообщает издание "Русская семёрка". Он приезжал на Новоафонскую дачу пять раз, проводя здесь по нескольку месяцев подряд. Предпочтение он отдавал осеннему периоду, продлевая свое пребывание до декабря. Последний визит состоялся за несколько месяцев до его кончины, что подчёркивает значимость дачи в его жизни.

Символ связи

Уникальный статус дачи подчеркивается её прямой связью с Кремлем. Это свидетельствует о намерении Сталина оставаться здесь на длительное время и о возможности работать дистанционно. Линия связи оставалась действующей до 1993 года, что свидетельствует об историческом значении дачи.

Заключение

Абхазская дача Сталина — свидетельство истории, отражающее то значение, которое она имела как заветное убежище вождя. Замечательная архитектура, стратегическое местоположение и уникальные черты делают её интересным элементом советской истории.

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Дача Сталина Озеро Рица Абхазия
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср история абхазия иосиф сталин
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