"Второй свет нельзя зажигать": приметы на Руси, связанные с огнём

3:08 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В Древней Руси огонь имел особое значение и считался таким же священным, как и сама земля. Наши предки уделяли огню особое внимание, давая ему минуты покоя. В русском календаре также есть праздник, в который запрещалось зажигать огонь, как для освещения, так и для приготовления пищи.

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Почитание огня в Древней Руси

Огонь считался у русских земным продолжением Солнца, называемым "сварожичем". Поэтому неудивительно, что наши предки соблюдали многочисленные правила обращения с огнем. Например, первый костёр разжигала старшая женщина в семье, используя угли из дома родственников. Если в доме уже горел огонь, разжигать другой запрещалось. Точно так же запрещалось зажигать в доме три огня (например, три свечи), поскольку считалось, что это может принести вред кому-то из домочадцев.

Сакральная природа огня

Огонь, являясь истинной святыней, может быть и осквернен. Поэтому запрещалось мочиться, плевать и бросать нечистоты в огонь. Если огонь всё-таки загрязнялся, его гасили и зажигали новый, живой огонь. Елена Левкиевская в книге "Мифы русского народа" пишет, что живой огонь получался при трении двух кусков дерева. Такой огонь разводили во время эпидемий и чумы скота, чтобы отогнать беду.

Запреты на использование огня для освещения

В Древней Руси существовали запреты на разжигание костров для освещения в определенные дни и периоды. Эти запреты были связаны с мифологическими представлениями об изменениях в природе, происходящих в определенные календарные даты. Например, Ильин день был связан с летними грозами, как и Благовещение, отмечавшееся 7 апреля. Считалось, что на Благовещение "свет нельзя зажигать", так как это приведет к усилению грома и возможным ударам молнии.

Благовещение: День осторожности и традиций

По словам Елены Мадлевской, автора энциклопедии "Русская мифология", на Благовещение избегали даже готовить в печах. Если в этот праздник необходимо было разжечь костер, то его не гасили до вечера. Однако в большинстве случаев в этот день домочадцы оставляли свои дома без освещения. Интересно, что Благовещение — это также один из дней в году, когда, по народным поверьям, восход солнца "играет" разными цветами.

Несмотря на значимость огня, на Благовещение он не имел первостепенного значения. Прежде всего потому, что работать в этот день было строго запрещено. Наши предки верили, что на Благовещение земля "просыпается" и "раскрывается", выпуская на поверхность змей, мышей и насекомых. В этот праздник и в предшествующий ему период категорически запрещалось прикасаться к земле: нельзя было копать, вбивать колья, разбивать комья земли.

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Как наши предки добывали огонь