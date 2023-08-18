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Олег Логинов

Премия за подбитый танк: сколько платили солдатам ВОВ

3:17
Наследие » Советское наследие

В годы Великой Отечественной войны Красная Армия боролась не только за идею, но и за признание и выдающиеся достижения на фронте. За мужество и отвагу, проявленные при уничтожении немецкой военной техники, советские солдаты могли рассчитывать на награды и премии. Давайте углубимся в исторический контекст и выясним, каков был размер этих наград в современном понимании.

Премия за подбитый танк: сколько платили солдатам ВОВ
Фото: commons. wikimedia.org

Сталинский акцент на авиации

На начальном этапе войны И. В. Сталин уделял большое внимание авиации. Именно советские лётчики первыми получили признание и награды от Иосифа Виссарионовича. 19 августа 1941 года был издан соответствующий приказ.

Согласно ему, за каждый уничтоженный самолет противника летчикам полагалось вознаграждение в размере 1 000 рублей. Учитывая золотое содержание советского рубля, 1 советский рубль можно примерно приравнять к 25 рублям в современной валюте. Таким образом, за каждый сбитый самолет противника летчикам выплачивалось 25 000 современных рублей. Кроме того, за пять боевых вылетов летчик получал 1 500 рублей (что в пересчете на сегодняшние деньги составляет 37 500), а за 25 вылетов — 3 000 рублей (или 75 000). Ночные вылеты, как сообщает "Русская семёрка", имели более высокую стоимость: за пять вылетов полагалось 2 000 рублей (50 000 современных рублей).

Расширение поощрений

К лету 1943 года Сталин осознал необходимость поощрения не только авиаторов, но и тех, кто уничтожал вражеские танки. Согласно "Сталинскому прейскуранту", за каждую уничтоженную немецкую боевую машину наводчик противотанкового орудия получал 500 рублей (12 500 рублей в пересчёте на сегодняшние деньги). Другие члены орудийного расчета получали по 5 000 рублей. Пехотинец, подбивший танк ручной гранатой, получал 1 000 "сталинских рублей".

Успешный ремонт боевой техники также отмечался денежным вознаграждением. Поскольку в военное время страна испытывала дефицит в различных отраслях, восстановлению вышедших из строя военных машин уделялось большое внимание. За восстановление обычного бомбардировщика бригада получала 2 000 рублей (сегодня это 50 000 рублей), тяжелого ТБ-3 или ТБ-7 — 4 000 рублей (или 100 000 рублей), штурмовика или истребителя — 750 рублей (18 750 рублей).

Сталинская концепция наград

Такая система поощрений отражает видение Сталина, который не только ценил героизм защитников Родины, но и обеспечивал их материальную безопасность как советских граждан. Вождь народов понимал, как важно дать солдатам уверенность в лучшем завтрашнем дне, где их не только будут называть героями сограждане, но и материально поддерживать государство.

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Премия за "Тигров": Сколько платили солдатам Красной Армии за уничтоженный немецкий танк или самолёт
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср иосиф сталин вторая мировая война
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