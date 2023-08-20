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Олег Логинов

Гамбургеры в СССР: почему провалилась идея Микояна

2:33
Наследие » Советское наследие

В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян отправился в командировку в США. Его задачей было изучение организации питания рабочего класса в капиталистических странах. Во время визита в США Микоян познакомился с несколькими видами фастфуда, но представить гамбургеры своим соотечественникам так и не смог.

Гамбургеры в СССР: почему провалилась идея Микояна
Фото: pxhere. com

Американское влияние

Советское руководство рассматривало США как образец для подражания в пищевой промышленности. Микояну удалось привезти в страну концепцию гамбургеров, а также быстродействующие печи для приготовления котлет и булочек. Однако рядовой советский работник, как сообщает издание "Русская семёрка", не воспринял эти новшества.

Проблема времени и урбанизации

Возможно, Микоян опередил свое время. Он попытался внедрить эти новшества, когда урбанизация в стране только начиналась. Многие бывшие крестьяне по-прежнему предпочитали печь хлеб дома и скептически относились к товарам массового производства. Кроме того, на расположенных рядом с заводами комбинатах питания подавались более традиционные блюда, такие как супы и каши, а не фастфуд.

Бытовые привычки питания

Советские граждане привыкли завтракать и ужинать дома, а сытно обедать в заводских столовых. Тратить деньги на что-то вроде "гамбургеров" (так их называл Микоян) было непривлекательно, когда привычный режим питания уже устоялся.

Трудности производства

Одним из главных препятствий было отсутствие печей и холодильников, необходимых для хранения полуготовых котлет и булочек. Тем не менее усилия Микояна не пропали даром. В стране научились делать мясной фарш, который впоследствии стал основой для многих любимых блюд.

Справка

В США Микоян поехал в 1936 году по личному поручению Сталина. Он преодолел при этом в разных штатах около 20 тыс. км. В составе делегации были не только он сам, но и другие советские чиновники.

Помимо очарования гамбургерами Анастас Иванович также поразился хорошим технологиям производства фруктовых и овощных соков, пишут источники. Их нарком тоже привёз в СССР. На первых порах больше всего советские мощности производили по этим технологиям сок томатный.   

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Отец советского пищепрома. Как Анастас Микоян повлиял на кухню СССР? | Вкусно по ГОСТу (2022)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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