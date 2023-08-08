Из уголовника в Героя СССР: кем был Владимир Подгорбунский

Испытания и беды, выпадающие на долю людей во время войны, способны навсегда изменить их жизнь. Война приносит трагедии и слезы, но она может стать и поворотным пунктом, вдохновляющим на мужественные поступки и героизм. Ярким примером такого преображения является удивительная история Владимира Подгорбунского, бывшего уголовника из Читы.

Фото: tvzvezda. ru/schedule/programs/201509181301-qpj0.htm/2021525175-bR8Tz.html/

Ранняя жизнь и борьба

Родившись в Иркутской области, Владимир Подгорбунский вскоре после рождения потерял отца, а затем трагически лишился матери, оставшись на попечение детского дома. Чтобы выжить, он занялся воровством и быстро стал лидером среди воспитанников детского дома. В 18 лет его отправили в колонию для несовершеннолетних, откуда он неоднократно сбегал, продолжая вести преступную жизнь.

Встреча, которая изменила все

Во время одного из побегов Подгорбунский встретился с полковником-танкистом, который стал его наставником и защитником. Под влиянием полковника Владимир решил изменить свою жизнь и написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР, в котором выразил желание пойти в армию. Как сообщает издание "Русская семёрка", письмо дошло до адресата, подарив Подгорбунскому шанс на искупление.

Новый путь

Вскоре Владимир был досрочно освобожден из колонии и поступил на службу в танковую часть механиком-водителем. Однако судьба распорядилась иначе, и во время войны он попал в пехоту. В 1942 году Владимир проявил отвагу, уничтожив вражеский танк и убив несколько немецких солдат. За проявленный героизм он был награжден медалью "За отвагу" и, несмотря на бурное прошлое, принят в ряды ВКП (б). Со временем Подгорбунский стал опытным командиром разведывательного отряда и произвел большое впечатление на окружающих.

Переломный момент в войне

Лето 1943 года стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Во время Курской битвы Подгорбунский получил ответственное задание — захватить вражеского офицера. Используя свою военную смекалку и опыт, он скрытно подобрался к бункеру противника, обезвредил двух немецких солдат, а третьего взял в плен, создав условия для проведения важной операции. Позже, в том же году, при освобождении города Казатин Винницкой области, он еще раз продемонстрировал свое воинское мастерство.

Последний бой героя

Казатин — небольшой населенный пункт, служивший важнейшей транспортной артерией для снабжения всей немецкой группы армий "Юг". Возглавляя группу красноармейцев, Подгорбунский с двумя танками и горсткой автоматов подошел к немецким захватчикам. Используя фактор внезапности, разведчики уничтожили оборону противника, состоявшую из артиллерийских орудий и двух рот пехоты. За смелость и проведение атаки с минимальными потерями Подгорбунскому было присвоено престижное звание Героя Советского Союза.

Наследие доблести

Однако подвиг Подгорбунского не ограничился этими боями. В мемуарах генерала Катукова описано еще несколько эпизодов, в которых участвовало подразделение Подгорбунского. К сожалению, он не дожил до Дня Победы. В 1944 году во время Львовско-Сандомирской наступательной операции Владимир Подгорбунский пал, стойко удерживая захваченный плацдарм.

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Владимир Подгорбунский: как бандит стал лучшим фронтовым разведчиком