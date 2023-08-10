Уничтожить США: вклад академика Сахарова в "гонку вооружений"

Андрей Дмитриевич Сахаров, известный советский ученый, прославился как создатель различных видов оружия, как обычного, так и термоядерного. Его конечной целью было обеспечить победу СССР в глобальной войне против США.

Фото: culture.ru

Удивительный путь Андрея Дмитриевича

После успешного испытания первой советской термоядерной бомбы Андрей Дмитриевич стал действительным членом Академии наук. Это назначение удивило многих, ведь Сахарову в то время было всего 32 года. Более того, он миновал привычный этап становления членом-корреспондентом Академии. Некоторые предполагали, что его стремительный взлет был обусловлен влиянием И. В. Сталина, но это оказалось ложным, поскольку Сталин скончался за несколько месяцев до испытания бомбы, которое провели 12 августа 1953 года. Достижения Сахарова, как сообщает "Русская семёрка", были результатом его исключительного таланта и упорного труда.

Новаторский вклад в создание водородной бомбы

В 1948 году, будучи ещё кандидатом физико-математических наук, Сахаров предложил расчётную модель термоядерного взрывного устройства. Модель включала в себя слои тяжелых и легких элементов, окружающих ядерный заряд. Эта конструкция была обозначена как "схема С", но физики и ядерщики стали называть ее "слойка Сахарова".

Андрей Сахаров был не единственным ученым, участвовавшим в создании водородной бомбы. Он сотрудничал с другими членами Академии наук, такими как куратор проекта профессор Юрий Харитон и профессор Игорь Тамм, ставший впоследствии нобелевским лауреатом. Среди них Сахаров был самым молодым.

"Царь-бомба": сила цунами

Параллельно с проектом водородной бомбы советские ученые работали над созданием оружия, которое было способно уничтожить США. До этого Советский Союз не обладал ничем подобным. Ученые обратили внимание на то, что крупные города США расположены вблизи океанов, что натолкнуло их на мысль о создании торпеды. Они пришли к выводу, что подрыв термоядерного устройства в океане может вызвать разрушительное цунами, усиливающее эффект от взрыва.

Позже к этому проекту присоединился Сахаров. Вначале он попытался создать прямоточный ядерный двигатель для торпеды, но столкнулся с неудачей в этом направлении. Стоит отметить, что и по сей день его концепция остается нереализованной, хотя теоретические работы продолжаются с середины XX века.

Испытание "Царь-бомбы"

Аналог торпеды, вызывающей цунами, был взорван над Новой Землёй 30 октября 1961 года. Однако возникла другая проблема: возможности подводных лодок не позволяли оснастить торпеду боеголовкой мощностью более 3 мегатонн. Этого было явно недостаточно для уничтожения даже части территории США.

Несмотря на эту неудачу, направление Сахарова было признано перспективным. Иными словами, советский ученый намного опередил свое время, поскольку его идеи продолжают оказывать влияние на современную "гонку вооружений".

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