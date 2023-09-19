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Олег Логинов

"Дьявольское яблоко": история русских бунтов против картофеля

3:27
Наследие » Россия

Картофель, являющийся основным продуктом питания белорусов, имеет интересную историю внедрения в России, учитывая более мягкий и плодородный климат Белоруссии по сравнению с её соседом. Давайте рассмотрим путь этого клубневого овоща, который занял несколько десятилетий, чтобы завоевать популярность в регионе.

"Дьявольское яблоко": история русских бунтов против картофеля
Фото: https://149366112.v2.pressablecdn.com/

Появление картофеля в России

До конца XVII века Россия была практически незнакома с картофелем. Рацион большинства населения составляли репа, морковь, свекла и различные злаки. Петр I впервые познакомился с картофелем во время одного из своих визитов в Нидерланды. Очевидно, что ему понравилась новизна этой культуры, и он сразу же приступил к её возделыванию в России.

Однако первые попытки первого российского императора не увенчались успехом. Тогда ответственность за это легла на плечи Екатерины II, которая посчитала, что картофель может облегчить голод среди крестьян. Она заказала картофель из-за границы, намереваясь выращивать его на территории страны. К сожалению, политические события помешали её планам, и повсеместное выращивание этой культуры было отложено.

Николай I и картофельная революция

Николай I, правивший в период неурожаев, проявил настоящую решимость ввести картофель в рацион питания россиян. Он издал указ, согласно которому во всех государственных селах должны были быть созданы общинные картофельные плантации, чтобы обеспечить крестьян семенами. Однако, как сообщает издание "Русская семёрка", несмотря на все тяготы голода, русский народ поначалу неохотно принял новый клубень.

Крестьяне не могли понять, зачем заменять традиционные культуры на этот незнакомый иностранный овощ. По стране прокатились "картофельные бунты": наши предки отказывались сажать картофель, жгли поля и даже нападали на чиновников. Несмотря на карательные меры, включая ссылку в Сибирь и применение силы для подавления протестов, преодолеть "антикартофельные настроения" оказалось непростой задачей. Тогда началась широкая разъяснительная работа среди населения.

Популяризация картофелеводства

Стало очевидно, что местные власти не донесли до сельского населения важную информацию о выращивании, приготовлении и уходе за картофелем. Например, некоторые люди употребляли в пищу зеленый картофель, содержащий токсичное соединение соланин, что приводило к пищевым отравлениям, а в тяжёлых случаях и к летальному исходу. В результате картофель получил такое прозвища, как "дьявольское яблоко".

Для устранения этих заблуждений была запущена комплексная образовательная инициатива. Целью кампании было научить людей выращивать, собирать и готовить картофель к употреблению. Постепенно картофель стал восприниматься как надёжный источник питания.

Триумф картофеля в России

В конце концов картофель прочно обосновался в России. Со временем за ним закрепилось название "второй хлеб", символизирующее высокое доверие к нему. И сегодня он остается неотъемлемой частью рациона питания россиян, играя важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

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КАРТОФЕЛЬ: История голода / Простовещи / МИНАЕВ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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