Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Она гнула железные прутья и боролась с мужчинами: бодибилдер викторианской эпохи

5:03
Наследие » Мир

В викторианскую эпоху, когда социальные нормы строго определяли роли женщин в обществе, трудно поверить, что существовали бодибилдерши, готовые нарушать эти устои. Однако Лавери Валле, более известная как мисс Чармион, была одной из таких уникальных женщин, которая воплощала исключение из правил. История Чармион стала своеобразным символом бескомпромиссного подхода к жизни и борьбе за свои убеждения.

Она гнула железные прутья и боролась с мужчинами: бодибилдер викторианской эпохи
Фото: архив

Викторианская эпоха была временем строгих социальных и моральных ограничений для женщин. В традиционном представлении, они должны были быть нежными и хрупкими, предназначенными для заботы о семье и рождения детей. Однако Чармион, настоящее имя которой было Лавери Валле, решила переосмыслить эти стереотипы и доказать, что женщины могут быть физически сильными и достойными уважения не только за свою красоту, но и за свои спортивные достижения.

Чармион не просто проявляла свои мускулы и силу в трюках на трапеции, но и занималась бодибилдингом, поднимая тяжести и участвуя в борьбе с мужчинами. Ее шоу стало настоящим событием, вдохновляющим тысячи женщин по всему миру заботиться о своем теле и физической форме. В те времена, когда женщины были лишены многих прав и возможностей, Чармион доказала, что они способны на многое, включая успешную карьеру и финансовую независимость.

Ее шоу вызывало шок и восторг у зрителей, так как она бросала вызов устоявшимся представлениям о том, какими должны быть женщины. Это было не только спортивное выступление, но и акт освобождения от ограничивающих уз и иллюстрация смелости и решимости. Чармион стала символом свободы и силы, пробившись сквозь зыбкие стены консерватизма того времени.

Ее успех в бодибилдинге и в шоу-бизнесе стал источником вдохновения для других женщин, побуждая их стремиться к самосовершенствованию и независимости. Она продемонстрировала, что спорт и физические упражнения не только формируют красивое и здоровое тело, но и могут помочь женщинам обрести силу и уверенность в себе.

Таким образом, Чармион, мисс Валле, стала одной из первых и влиятельных женщин в истории, которая преодолела социальные ограничения и заставила мир задуматься о стандартах женской красоты и могущества. Ее отважный подход к жизни и упорство помогли создать новые возможности для женщин и проложили путь к равноправию и уважению их способностей.

Лавери Валле, более известная как Чармион, родилась в 1875 году и стала необычным явлением своего времени. Ее жизненный путь к славе начался с объявления в газете о поиске девушки, способной выполнять акробатические трюки для театрального шоу. Попав на прослушивание, Чармион прошла жесткую четырехмесячную подготовку, научившись всем арканам и тайнам трапеции. Ее дебют состоялся на Нью-Йоркском авиасалоне в день Рождества 1897 года, где она представила удивительное выступление, полностью раздевшись до чулок и купальника. В своих выступлениях Чармион откровенно демонстрировала свою мускулистую фигуру, поднимала тяжести, гнула железные прутья и сражалась с мужчинами, тем самым став одной из первых женщин, кто пропагандировал женский фитнес и открыто показывал свою физическую силу.

И хотя в конце 19 века фотографические технологии были только в зачаточном состоянии, Чармион смогла привлечь внимание самого известного изобретателя того времени — Томаса Эдисона. Он экспериментировал с кинотехнологиями и увидел в Чармион идеальный объект для своего нового фильма. В результате, в 1901 году был создан короткий немой фильм под названием "The Trapeze Disrobing Act", который продавался за символическую плату. Фильм был длиной всего 3 минуты и исполнялся Чармион на трапеции. В ходе выступления она сняла с себя одежду, демонстрируя свою физическую силу и привлекая мужскую аудиторию.

Этот фильм стал своеобразным символом борьбы Чармион за равноправие женщин и свободу проявления своих способностей. Ее отвага и смелость преодолеть социокультурные ограничения времени сделали ее исключительной и влиятельной фигурой, открывший путь для других женщин в мире фитнеса и спорта. Чармион внесла значительный вклад в историю, подтверждая, что женщины могут быть сильными и успешными в области физической активности, а ее фильм оставил след в истории кинематографии, став памятником не только ее смелости, но и непоколебимой воле противостоять стереотипам своего времени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Charmion - Most JACKED Woman From The Bronze Era
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Новости
Оливия Леннон из компании Heinz рассказала, где надо хранить кетчуп
Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино
Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"
Год назад в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело
В 2024 году культурные и деловые миссии Санкт-Петербурга будут проведены в четырех африканских странах
До конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек в Луганске
Видео бегущих черепах стало хитом
Запрет на экспорт урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную промышленность
Суд в Москве рассмотрит протокол против Beeline за демонстрацию изображений представителей ЛГБТ
Число заражений кишечной инфекцией в лагере под Тулой увеличилось до 31 человека
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
Оливия Леннон из компании Heinz рассказала, где надо хранить кетчуп
Ученые выяснили, что происходит в спальне, если пить вино
Трэвис Скотт выпускает новый альбом "Utopia"
Год назад в отношении известного пластического хирурга Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело
В 2024 году культурные и деловые миссии Санкт-Петербурга будут проведены в четырех африканских странах
До конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек в Луганске
Видео бегущих черепах стало хитом
Запрет на экспорт урана из Нигера не окажет немедленного влияния на французскую атомную промышленность
Суд в Москве рассмотрит протокол против Beeline за демонстрацию изображений представителей ЛГБТ
Она гнула железные прутья и боролась с мужчинами: бодибилдер викторианской эпохи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников