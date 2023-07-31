Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ

0:01 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Руководство постсоветской России взяло на вооружение пиар НАТО о советском ГУЛАГе. Иной раз слушаешь российское ТВ или радио — один в один "Голос Америки" или "Свободная Европа".

Фото: pixabay. com

Ну как с уголовниками выиграть мировую войну? Не получится. Поэтому День Победы, как кто-то ни притягивал за уши паханов, не получается. Это не разборки на нарах. Тем более, что такие же ГУЛАГи были и у французов, итальянцев, американцев и англичан. Но у нас почему-то за десятилетия предпочитают в грязь окунать именно Россию.

ГУЛАГи были и в Европе, и в Америке, и в Австралии

Сибирь и Дальний Восток России во многом своим народонаселением и работными людьми обязаны каторжникам. Неважно каким — уголовным или политическим. Здесь были и дворяне-декабристы, были и ваньки-каины. Ссылая туда "провинившихся", царская власть чаще всего отправляла их в один конец. Назад хода нет. Вот и появлялись в Сибири и на Дальнем Востоке деревни и сёла из бывших каторжан, которые женились не только на своих девахах, но и на девчонках, как бы сейчас сказали, малочисленного народа.

Оттуда шли уссурийские казаки, рыболовные артели, старатели за золотишком. Конечно, был и криминал. Но на уровне сам себе хозяин. Но ОПГ у русских сто лет назад в тех далёких краях никогда не было. Это всё наносное, китайские ли это триады или мафиозные огрызки из итало-американского наследия. В этом плане одесские евреи немало переняли, катаясь на пароходах в США, привнося потом ОПГ на Дальний Восток. Будущие олигархи?

Впрочем англичане к нам были ближе. Географически. В Австралии, где британские власти устроили свой ГУЛАГ и заселили британскими каторжниками далёкий южный континент взамен аборигенов и кенгуру. Здесь также местные каторжники мешались с аборигенками. А кровавые разборки велись отнюдь не эпистолярным жанром. Кровушки зелёный континет полтораста лет назад попил немало.

Шпана — это те, кто за сигарету вам набьёт морду. Когда речь идёт о более крупной наживе — это ОПГ. А это уже угроза для государства. Так когда-то проявили себя каторжане в Австралии, которые по дисциплине и организации дали фору всем тогдашним криминальным группировкам в Европе. И, вероятно, стали образцом для американской мафии. Речь идёт об австралийских "пушах".

Пуши, наследники каторжан, имели довольно правильную криминальную организацию. При этом занимаясь не только одними драками и грабежами. Они первыми полезли в политику, правда с чёрного хода. Речь идёт об организации беспорядков и провокаций на различных митингах, драках с оппозиционерами. Понятно, если за это платят. В общем, на сегодняшний день — пример реалий. Главное — плати, и пуши найдутся. Современники отмечали, что пуши нужны определённым политическим силам, ведь без их кулаков сложно провести своих кандидатов во власть. Будь это парламент или повыше.

В то время в Сиднее было опасно ходить по улицам невооружённому человеку. Убийства, грабежи и другие насилия были делом привычным. Только после вмешательства полиции, которая не стала церемониться с уголовниками и стреляла на поражение, пуши несколько притихли. Но не ушли. Их организация стала более сплочённой.

Трезвенники любят животных, но человека убьют

Люди знающие рассказывали о первых ростках мафиозных компаний на зелёном континенте. Пуши выбирают себе пахана и беспрекословно исполняют все его приказы. Если он приказывает убить кого-либо или наказать — всё выполняется беспрекословно. В частности, речь идёт об убийстве неугодного. Пахан назначает десяток ответственных за голову врага. Когда его ловят, каждый пуш должен ударить поверженного врага ножом или палкой. Все повязаны кровью.

Если виновный не подлежит смерти, у пушей есть своё наказание, более "лёгкое" — sock, то есть носок. Обвиняемого привязывали к скамье, после чего лупили его носком, наполненным мокрым песком, по обнажённой спине. До тех пор, пока не сойдёт кожа. А чтобы ему было побольней — спину в конце посыпали солью. Некоторые оставались в живых, но не все. Понятно, что врача рядом не было.

Надо сказать, что не каждый выдерживал, находясь в банде пушей. Всё-таки огрызок Европы. Цивилизация. Пахан спокойно отпускал фраера. Правда последний давал расписку, что все совершённые накануне преступления бандой пушей — это дело его рук. Так что не проговорится. И ушедший из банды жил потом как под дамокловым мечом.

Австралийские пуши по своему мировоззрению были ближе к своим итальянским и американским коллегам. Здесь практически не было мальчишек, а били морду всем уже умудрённые жизнью на нарах молодые мужики. Нередко они были женаты и заботились о своей семье. Кроме того, пьянство среди австралийских ОПГ не поощрялось, как и азартные игры. Хотя играй, но долг обязан отдать. Не отдал, отрезали ухо. А вообще, ребята были честные и дисциплинированные. Ну это и понятно. Кому хочется мокрым носком по спине. А потом ещё и солью.

Впрочем, как отмечали современники, у пушей есть хорошая черта — они очень любят животных, это даже вошло в поговорку у австралийцев. Чем многие их последователи на других континентах в следующем веке похвастаться не могли. И это грустно.