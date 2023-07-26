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Сергей Лебедев

Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах

Наследие » Мир

Почему-то всегда Наполеона Бонапарта любят представлять как отъявленного женоненавистника. Мол, он комплексовал из-за своего малого роста, фигуры. Поэтому предпочитал, когда стал императором, говорить и старым, и молодым всякие гадости, которые не делают ему чести. Правда все эти сведения мы почёрпываем из чужих уст.

Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах
Фото: Википедия

Наполеон был низложен и отправлен после проигрыша при Ватерлоо на далёкий остров Святой Елены, где и умер.

Однако его признания близким из его последнего пристанища говорят совершенно другое. И если проанализировать сказанное о нём за последние 20 лет после его смерти, всё-таки стоит верить бывшему вершителю судеб Европы. Подводя итоги жизни, люди чаще всего бывают более откровенны, чем в 30-40 лет.

Между боями Бонапарт предпочитал женщин

Откровенность Наполеона не ограничивалась чисто военными и семейными делами. Своим приближённым, которые последовали за ним в последнюю ссылку, он охотно рассказывал о своих любовных интрижках. Считая по пальцам, он вспоминал всех своих любовниц, среди которых были как дамы знатного происхождения, так и из "рабочего класса". Было их не так много, человек десять. Но они были. Или, вернее, те, о ком он хотел сказать и кого не хотел забыть. "Не правда ли, много?" — спрашивал он у близких ему людей.

Бывший император признавался, что полячку Валевскую ему подсунул в постель тогдашний министр иностранных дел Франции Талейран, подкупленный польскими аристократами. Ей он платил ежемесячно пенсию в 10 тысяч франков, пока Валевская не выскочила замуж за его генерала Д`Орнано. Замечу, удачно. Их сын в 1970-80-е годы будет министром культуры, а потомки стали основателями известной парфюмерной компании Sisley.

Кроме того, Наполеон без стеснения говорил о своих отношениях к девицам Жорж, Грассини, Дюшатель, Галлиено, Пеллапра, Фурес. Кто они? А какая разница. Главное он их всех помнил. И не бегал от женщин.

Конечно, будучи императором, ему приходилось соблюдать приличия. И, вероятно, от этого пошёл миф, что Наполеон избегал женщин. В изгнании же, как он сам признавался, это он делал вынужденно, будучи императором. Он боялся, что при его чувствительности сердца женщины заберут над ним власть. Любопытный штрих, ведь это чувствительное сердце любило осматривать десятки тысяч трупов на полях сражений. Одно другому не мешало. Он был великим полководцем.

Впрочем позже он раскаивался, что не дал женщинам взять над собой власть. Если бы вновь судьба привела его на престол, он каждый день уделял бы по два часа на общение с женщинами. И благодаря этому знал бы многое, о чём думают его приближённые и чем живёт Франция.

Очень часто, когда разговор за столом заходил о политике и неприятных воспоминаниях, Наполеон восклицал: "Оставим это! Поговорим лучше о женщинах". В ходе одного обеда зашёл разговор, какие женщины более привлекательны — полные или худощавые. В другой раз он выступил с целой лекцией, чем брюнетки лучше блондинок. Его недруги замечали, а о чём же ещё говорить в ссылке.

Французская креолка и "золушка" из Австрии

Когда вы не у дел, вас нередко бросают не только друзья, но и близкие. Наполеон это понимал. Хотя бывало и сам делал глупости. Главное — он не любил, чтобы его жалели. Получив письмо от старой матери, которая была готова приехать к нему на остров, он сразу же разорвал письмо. Но был растроган и был большой соблазн прочитать её строчки даже тем, кто его окружал в ссылке.

Обе его жены также напрочь забыли о своём бывшем муже. Но он постоянно говорил о них, не стесняясь откровенных сторон семейной жизни. Но любил ли он по-настоящему — с его стороны были сомнения.

В частности, первая жена Жозефина, как он говорил, всегда лгала:

"Но она лгала очень искусно и умно, кроме тех случаев, когда речь шла о её годах. Здесь она так путалась, что если ей поверить, то окажется, что она моя дочь".

Он также отмечал, что она никогда ничего не просила ни для себя, ни для её детей. Но долгов делала на миллионы. Кроме того, она была всегда очень ревнива. Но обладала великолепной фигурой.

Вторая жена — дочь австрийского императора Мария-Луиза — была "воплощённая невинность". Впрочем в её неверности и предательстве он обвинял исключительно двор австрийского императора:

"Это такая трусиха! Она смертельно боялась французов, которые казнили её тетку Марию-Антуанетту".

Но Наполеон признавался, что не женись на австрийской принцессе, он никогда не пошёл бы на Россию. Во всём виновата Австрия.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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