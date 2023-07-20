Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве

Плагиат литературный, музыкальный, технический всегда имел место быть. Как раньше, так и теперь. Другое дело, что с появлением таких юридических терминов, как патент или авторские права, сегодня с этим стало посложнее. Да и законы в разных странах отличаются, вот нередко и вчиняют иск. Ведь воруют же не только банковские карты. Таких примеров особенно много в музыкальном бизнесе. Но вот, чтобы воровали национальный гимн, — это, знаете ли, из ряда вон выходящее.

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Гимны с кондачка не сочиняют

Есть вещи, которые всегда могут быть только национальными и только своими. Речь идёт о национальном гимне. Их обычно пишут не за деньги, а в случае важных событий, когда на кону порой стоит жизнь вашей страны. И пишут гимны национальные патриоты. Таким был и француз Руже де Лиль, сочинивший "Марсельезу".

По легенде, будучи в Страсбурге в годы защиты революции от европейского альянса, он в один день сочинил и музыку, и текст. И спел этот гимн перед местным мэром. Все пришли в восторг, и уже на следующий день гимн распевали все французские волонтёры Рейнской армии. А затем, в 1792 году, марсельцы перенесли это произведение в Париж. Вытеснив все остальные песни, "Марсельеза" стала национальным гимном.

Отмечу, что автор был настоящим революционером-республиканцем. В годы войны он был ранен и вышел в отставку. Когда король Луи Филипп пришёл к власти, он предложил де Лилю пенсию. Как истый республиканец тот отказался. К тому же гимн был рождён в годы революции. По сути, выстрадан автором.

Но это только легенда. А разрушители легенд всегда найдутся. Особенно если трения между странами идут на уровне национальных споров. Хорошо известно, что уже давно ломают копья по поводу авторства Шекспира, Шолохова. Что Жанна Д'Арк — это миф, и прочая. Да мало ли героев и национальных историй, которые теперь пытаются переписать.

"Марсельеза" — всего лишь переделанный церковный гимн

Не удивительно, что в своё время, накануне Первой мировой, наделало много шуму утверждение немца Карла Блинда в издании Nineteen Century. Многие завистники потирали руки от удовольствия, отмечая: вот и ещё одной фигурой стало меньше в пантеоне Французской революции. Блинд заявил, что Руже де Лиль — обычный плагиатор, который присвоил себе написание будущего французского гимна. А автор — некий немецкий капельмейстер Гольцман из Меерсбурга.

Мотив "Марсельезы" — это "Credo" ("Символ веры") его обедни! Воинственный, чисто французский гимн, приведший когда-то революционные войска и Наполеона к победе в Европе. И благодаря которому, как писал немецкий поэт Клопшток, "погибло 30 тысяч храбрых германцев". Чего не скажешь о чинном "Кредо", исполняемом типичным немецким учителем музыки и органистом из заштатного городка. Манера исполнения и патетика, если ещё вставить нужные слова, — сильная вещь.

Обвиняя французов в плагиате своего гимна, Блин остроумно приводил слова Лютера. Он на замечание, зачем перекладывать на церковные гимны любовные, охотничьи и заздравные песни, отвечал: "Почему красивыми мелодиями должен владеть только дьявол".

А некий друг Блинда, большой оригинал, где-то в Мексике играл на органе вместо церковных гимнов чуть ли не шлягеры. Причём уверял всех, что вся паства под его разухабистые мотивы прекрасно молится. Это не шутка, американцы в своих баптистских церквях это уже практикуют последние полвека.

Впрочем русская пресса была не согласна с немцем, обвиняя его в обычном шовинизме. Немецкое, мол, это всё, даже "Марсельеза". Ведь так и русским придётся бороться за честь изобретения тройки и самовара.