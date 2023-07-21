Историк: "Массовое прощение бывших бандеровцев* устроил Хрущёв"

4:51 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Зачем Степан Бандера* устроил Волынскую резню, откуда у современных укронацистов невообразимая жестокость к пленным и почему насильственная "украинизация" вечна, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, историк, ведущий эксперт РИСИ, научный сотрудник ИС РАН Олег Неменский.

Фото: Фото: Wikimedia Commons

— Олег Борисович, 80 лет назад случилась Волынская резня. Как получилось, что Степан Бандера* стал национальным героем Украины, причём не только для невменяемых националистов, но и для людей вполне разумных?

— Задачей украинских националистов, как они открыто формулировали, было не просто уничтожение нелояльных и этнически чуждых элементов, но и запугивание. Они понимали, что они не смогут убить всех поляков, проживающих на нужной им территории.

Значит, надо было часть убить, но убить так жестоко, чтобы остальные испугались и ушли. Метод оказался эффективным: они убили до 100 тысяч поляков, а ещё 800 тысяч ушли в Польшу. То есть у них получилось очистить Западную Украину от польского населения.

Потом ещё советская власть немного помогла программами обмена населением, особенно в 1947 году. Сейчас на Западной Украине польского населения, по переписям, меньше 1%, и то это люди в основном либо приехали недавно, либо вспомнили, что они поляки, либо это церковно-конфессиональная идентичность, а польского языка они не знают.

Исторически бандеровское* движение можно признать успешным. Да, советская власть развернула против них тотальную борьбу, но значительная их часть сдалась советской власти: формально признались, что они ошибались, а теперь становятся "нормальными советскими украинцами". К 70-80-м годам коммунистическая партия на Западной Украине в большинстве состояла из бывших бандеровцев*, "мельниковцев" и людей, которые с ними очень тесно связаны и идеологически близки. Так им удалось взять под контроль те территории, которые они прежде "очищали" от неукраинского населения. Всё это не могло не сказаться на развитии независимой Украины, когда они оказались у власти.

Массовое прощение бывших бандеровцев* устроил Хрущёв, ещё когда возглавлял партийные структуры на республиканском уровне, а потом продолжил эту политику. Хрущёв был украинским националистом.

Так в интеллектуальной среде Западной Украины бандеровщина победила ещё в советское время. Часть населения, в том числе среди интеллектуальной, культурной элиты, не была с этим связана, но от неё довольно быстро избавились: их рассматривали как внутренних врагов либо как приехавших. Кого-то убили, а в основном им пришлось уехать либо стать бандеровцами.

К сожалению, успеху бандеровцев* очень поспособствовала Москва: советская, а позже и российская. После 1991 года мы всё время старались договариваться с "хорошими" украинскими националистами, считали, что бандеровщина* — это болезнь роста, скоро она закончится и будут нормальные отношения. Я ещё с конца 1990-х пытался бороться с этими взглядами.

Сейчас всем понятно, что за 30 лет история независимой Украины, как и независимой Прибалтики, и прочих, — это не болезнь роста. У них ненависть ко всему русскому, к России в "независимом" состоянии — только усиливается. Мы ещё увидим её пик.

Сейчас на Украине диктат бандеровских* ценностей. Жестокость к пленным во многом связана с тем, что бандеровцы* в отчаянии. Как же заставить заговорить на украинском языке население Украины:

Южной,

Восточной,

Центральной?

Прошло 30 лет независимости, а они по-прежнему не говорят по-украински, употребляют его только в публичном официальном пространстве. Вот они своей жестокостью демонстрируют, что будет с теми, кто против их идеологии. У них ненависть и жестокость не только к российским солдатам, но в ещё большей степени — к донбассцам, к тем, кто не хочет быть "справжним" украинцем. И эта ненависть, жестокость, очевидно, действуют. Украинизация в нынешних условиях уже идёт — и будет идти гораздо быстрее. Всё больше людей из страха даже дома не будут разговаривать на русском языке, как раньше.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)