Наши прабабушки стремились к вечной молодости с помощью татуировок

Известно, что красота — страшная сила, к тому же она стоит зачастую таких же страшных денег. Другое дело, кто в это верит и кто это делает. Но это было есть и будет.

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Аборигены за полраковины закалывали себя татуировками с ног до головы, криминал колет себе на руке "Не забуду мать родную", неформалы татуируют себе шею и лицо. Интимные места — тоже лакомые места для татушек. Но это теперь уже десятилетия в моде и никого этим не удивишь. Конечно, если вы не шпион. С тату вход в спецслужбы заказан. Вы будете слишком заметны для вражеской контразведки.

Татушками даже баловались наши прабабушки

И всё же тату в цивилизованном бизнесе моды и всяких "фейшенов" отнюдь не новое изобретение. Истоки его надо искать в Лондоне полуторавековой давности. Через лет шестьдесят Англия снова вернёт себе первенство в области моды, отодвинув Францию на второй план, заставив женский пол надеть мини-юбки.

И всё же мода на тату пришла именно из Лондона, когда богатые ловеласы и обеспеченные леди не первой свежести искали эликсир молодости. Рекламы того времени отмечали, что если у вас есть деньги, вы сможете всю жизнь красоваться цветущим, здоровым цветом лица. Для этого надо было только кое-что подправить при помощи татуировки. Основателем успешной компании стала некая американка и англичанин Сазерленд Макдоналд. Последний известный татауировщик, который снискал славу на ниве "художника" по фейсу.

Отмечу, что уже тогда кололи не банальными чернилами и иголкой, обвёрнутой нитками от маминой катушки, а вполне современными электрическими машинками. Ведь и клиентура была богатой и весьма требовательной. Вот и потянулись на "иглу" тысячи мужчин и женщин раскрашивать себе спины, руки и грудь драконами, змеями, бабочками, птицами, цветами, гербами военных полков и ещё чёрт знает чем. По вкусу.

Но всё вышеперечисленное вроде бы банально. Бабочкой на груди никого не удивишь. И вот однажды к Макдоналду пришла знатная дама, которая заявила, что ей надоело румяниться. Не может ли мастер натутаировать ей здоровый цвет лица, который остался бы у ней навсегда. Сперва мастер опешил: то ли дракон на заду, а тут румянец во все лицо. Но на то он и Рафаэль с иголкой в руках. Макдоналд решил вначале проэкспериментировать на своём лице. Сказано — сделано. Надо сказать, что для этого ему понадобилось довольно много времени. Так что на нём не осталось живого места. Но всё-таки он добился желаемого результата.

Даже, добившись желаемого результата, он признавался: "Я боялся это делать на ком-либо, ведь в случае неудачи на лице клиента останутся неизгладимые следы". И всё же желающие нашлись. Он работал тончайшей иглой, внимательно налюдая за результатом после ввода краски нужного оттенка. Результат, судя по отзывам модников и модниц прошлого столетия, превзошёл все ожидания.

"Глупо лежать в гробу с розочкой на щеках"

Одна из клиенток, посмотревшись на себя в зеркало, пришла в восторг. А дальше пошло как по маслу. Одна сказал другой. Третья — пятой. Операция была небыстрой и стоила немалых денег. Вечная молодость нужна многим. И к Макдоналду уже стали записываться по почте. Ну не было тогда интернета. Причём сам мастер откровенно всем сообщал об издержках операции. Когда одна дама спросила у него, сохранятся ли у неё на щеках эти розы после её смерти, он ответил, улыбаясь, утвердительно. Дама отказалась от тату, предпочитая бледное лицо. Лежать в гробу с цветущим лицом как-то неудобно, мало ли как потом о ней будут сплетничать.

Вообще бизнес на внешности имеет свои давнишние корни, которые последние десятилетия успешно рекламируются в глянцевых журналах. И в этом бизнесе во всём мире крутятся немало людей. Как профессионалов, нередко с высшим медицинским, так и шарлатанов. Ведь люди богатые не жалеют денег на свою внешность. Надо ли говорить, что татуировки прошлого сегодня уже кажутся пещерными выходками. Сделать вечные брови, нужную линию губ при подборе соответствующего колора стало обычным делом в салонах красоты. А ведь когда-то платили красавицы за искусственное ухо, чтобы быть, по их мнению, более привлекательными.

Дамы прошлого, как и нынешние (а нередко и мужчины), часами пропадали и просаживали деньги в тогдашних салонах красоты. Делались горячие и холодные души, убирались хотя бы на день морщины. Или хотя бы сглаживались при помощи всяких мазей и притирок вкупе с массажем. Некоторые любили принимать молочные ванны. Так что голливудские фильмы с римскими матронами, сидящими в молочной ванне, не фантазия. А тысячелетняя реальность. Другое дело, где сегодня взять столько настоящего, не порошкового и не нахимиченного, молока, для современных красавцев. Сложно.

Да и парфюмерия сегодня, как и всегда, кусается. Так что ведите правильный образ жизни. Как говорил чёрт из советского мультика: "Люби себя и плюй на всех, тогда к тебе придёт успех". Не получается? Значит, вы хороший человек, пусть и с морщинками.