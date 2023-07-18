Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года

5:23 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Русский крейсер "Варяг" намного раньше стал легендарным, чем крейсер "Аврора".

Фото: Википедия

Если "Аврора" вошла в русскую историю как крейсер, принимавший участие в сражении с японцами при Цусиме в 1905 году и ставший впоследствии главной иконой — военным кораблем Октябрьской социалистической революции, то "Варяг" для всего мира стал олицетворением беспримерного мужества русских моряков.

Один (мы также помним и русскую канонерку "Кореец") против десятка тяжёлых японских военных кораблей, он принял бой и не сдался. И несмотря на слова песни "Последний парад наступает…", парад "Варяга" вечен, пока существует Россия.

Как всё хорошо начиналось

8 мая 1901 года русские и зарубежные газеты опубликовали сообщение: "В Кронштадт прибыл давно с нетерпением ожидавшийся русскими моряками крейсер "Варяг". Это было первое судно, которое было построено для России за рубежом в серии военных кораблей, заказанных в 1898 году.

Отмечу, что деньги на корабли были отпущены сверх сметы морского министерства специально для усиления ВМФ Российской империи. Не будем вдаваться в подробности ТТХ крейсера, но на то время это было современное военное судно, развивавшее скорость в 23 узла при водоизмещении 6500 тонн. Боевое вооружение — двенадцать 16-дюймовых пушек, расположенных по две на носу и корме и по четыре с каждого борта на специальных выступах. Кроме того, крейсер "Варяг" оснастили еще 75-мм орудиями в количестве 12 штук. Стоит отметить, что вся артиллерийская остнастка, в том числе полтора десятка более мелких орудий, но более скорострельных, исключительно русского производства.

Также отмечалось, что крейсер имеет две боевые стальные мачты и четыре высоких дымовых трубы, закрытых в нижней части специальными кожухами.

С того времени прошло уже почти полтораста лет, но стоит подчеркнуть, что строили крейсер "Варяг" для нас Соединённые Штаты Америки, в Филадельфии на заводе Крампа. Мы тогда ещё были у США в фаворе. Для читателей, интересующихся историей отечественного военно-морского флота, отмечу, что, выйдя из Филадельфии 10 марта, "Варяг" посетил Норфолк, Фаял на Азорских островах, Шербург и, наконец, 30 апреля вступил в русские воды. Первый русский порт прибытия — Ревель (Таллин).

На момент принятия корабля его капитаном был капитан первого ранга В. Бэр. В состав экипажа вошли 18 офицеров и 550 человек матросов, на то время причисленных к 13 экипажу Кронштадта.

Капитан "Варяга" стал первым, кто получил японский высший орден "Восходящего солнца"

Русское адмиралтейство не скрывало (а японцы внимательно отслеживали рост ВМФ своего западного соседа), что крейсер "Варяг" будет направлен на усиление русской тихоокеанской эскадры, которая очень нуждалась в быстроходных крейсерах.

Здесь стоит вспомнить лейтенанта русского флота В. Семёнова, который в начале прошлого века немало поплавал на военных судах ТОФ царской империи. В частности, он писал о покушении на цесаревича будущего Николая II в японском городке Отсу, где его, раненого, принял крейсер "Памяти Азова". И рассказал о сражении за китайский форт Дагу в 1900 году в ходе гражданской войны в Китае.

Русский адмирал, объезжавший корабли, которые участвовали в сражении, сказал:

"Пока в русском флоте будут такие матросы и офицеры, нам нечего бояться за славу русского оружия даже при столкновении с японцами, которые у нас многим арифметическим душам кажутся во много раз сильнейшими против русских".

Увы, "арифметические души" оказались правы, зря в корень. Власть вела ВМФ Российской империи к фиаско Цусимы 1905 года. И это несмотря на беспримерный героизм офицеров и военных моряков, которые, даже будучи тяжелоранеными, не отходили от пунктов управления и полуразбитых орудий. Да и военно-морской флаг русские моряки никогда не спускали под страхом смерти, предпочитая с ним идти на дно.

Напомню, что в ходе сражения в прибрежных водах корейского порта Чемульпо с японцами в 1904 году "Варягом" командовал капитан первого ранга Всеволод Руднев. Он напрочь отверг ультиматум японского адмирала и принял неравный бой. В то время японцы ещё придерживались рыцарских правил войны с русскими. Несучайно после боя с "Варягом" Руднев стал первым европейцем, который получил японский высший орден "Восходящего солнца" в знак признания героизма русских военных моряков.

К сожалению, в постсоветское время немало материалов в российской прессе принижают подвиг русских моряков. Надеюсь, эти авторы ещё получат свои законные хотя бы полсотни линьков.