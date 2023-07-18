Русский крейсер "Варяг" намного раньше стал легендарным, чем крейсер "Аврора".
Если "Аврора" вошла в русскую историю как крейсер, принимавший участие в сражении с японцами при Цусиме в 1905 году и ставший впоследствии главной иконой — военным кораблем Октябрьской социалистической революции, то "Варяг" для всего мира стал олицетворением беспримерного мужества русских моряков.
Один (мы также помним и русскую канонерку "Кореец") против десятка тяжёлых японских военных кораблей, он принял бой и не сдался. И несмотря на слова песни "Последний парад наступает…", парад "Варяга" вечен, пока существует Россия.
8 мая 1901 года русские и зарубежные газеты опубликовали сообщение: "В Кронштадт прибыл давно с нетерпением ожидавшийся русскими моряками крейсер "Варяг". Это было первое судно, которое было построено для России за рубежом в серии военных кораблей, заказанных в 1898 году.
Отмечу, что деньги на корабли были отпущены сверх сметы морского министерства специально для усиления ВМФ Российской империи. Не будем вдаваться в подробности ТТХ крейсера, но на то время это было современное военное судно, развивавшее скорость в 23 узла при водоизмещении 6500 тонн. Боевое вооружение — двенадцать 16-дюймовых пушек, расположенных по две на носу и корме и по четыре с каждого борта на специальных выступах. Кроме того, крейсер "Варяг" оснастили еще 75-мм орудиями в количестве 12 штук. Стоит отметить, что вся артиллерийская остнастка, в том числе полтора десятка более мелких орудий, но более скорострельных, исключительно русского производства.
Также отмечалось, что крейсер имеет две боевые стальные мачты и четыре высоких дымовых трубы, закрытых в нижней части специальными кожухами.
С того времени прошло уже почти полтораста лет, но стоит подчеркнуть, что строили крейсер "Варяг" для нас Соединённые Штаты Америки, в Филадельфии на заводе Крампа. Мы тогда ещё были у США в фаворе. Для читателей, интересующихся историей отечественного военно-морского флота, отмечу, что, выйдя из Филадельфии 10 марта, "Варяг" посетил Норфолк, Фаял на Азорских островах, Шербург и, наконец, 30 апреля вступил в русские воды. Первый русский порт прибытия — Ревель (Таллин).
На момент принятия корабля его капитаном был капитан первого ранга В. Бэр. В состав экипажа вошли 18 офицеров и 550 человек матросов, на то время причисленных к 13 экипажу Кронштадта.
Русское адмиралтейство не скрывало (а японцы внимательно отслеживали рост ВМФ своего западного соседа), что крейсер "Варяг" будет направлен на усиление русской тихоокеанской эскадры, которая очень нуждалась в быстроходных крейсерах.
Здесь стоит вспомнить лейтенанта русского флота В. Семёнова, который в начале прошлого века немало поплавал на военных судах ТОФ царской империи. В частности, он писал о покушении на цесаревича будущего Николая II в японском городке Отсу, где его, раненого, принял крейсер "Памяти Азова". И рассказал о сражении за китайский форт Дагу в 1900 году в ходе гражданской войны в Китае.
Русский адмирал, объезжавший корабли, которые участвовали в сражении, сказал:
"Пока в русском флоте будут такие матросы и офицеры, нам нечего бояться за славу русского оружия даже при столкновении с японцами, которые у нас многим арифметическим душам кажутся во много раз сильнейшими против русских".
Увы, "арифметические души" оказались правы, зря в корень. Власть вела ВМФ Российской империи к фиаско Цусимы 1905 года. И это несмотря на беспримерный героизм офицеров и военных моряков, которые, даже будучи тяжелоранеными, не отходили от пунктов управления и полуразбитых орудий. Да и военно-морской флаг русские моряки никогда не спускали под страхом смерти, предпочитая с ним идти на дно.
Напомню, что в ходе сражения в прибрежных водах корейского порта Чемульпо с японцами в 1904 году "Варягом" командовал капитан первого ранга Всеволод Руднев. Он напрочь отверг ультиматум японского адмирала и принял неравный бой. В то время японцы ещё придерживались рыцарских правил войны с русскими. Несучайно после боя с "Варягом" Руднев стал первым европейцем, который получил японский высший орден "Восходящего солнца" в знак признания героизма русских военных моряков.
К сожалению, в постсоветское время немало материалов в российской прессе принижают подвиг русских моряков. Надеюсь, эти авторы ещё получат свои законные хотя бы полсотни линьков.
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