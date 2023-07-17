Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск

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Все русские города и городки прекрасны. Разница только в том, что одни находятся там, куда попасть агрессору стоит больших трудов и крови, другие находятся на границе, которая в разные времена может быть беспокойной. Такой русский город на Амуре — Благовещенск. И именно он стал нашим форпостом обороны против императорского Китая.

Фото: https://susanintop.com/evropa/rossija/amurskaja-oblast/blagoveshhenksk?

От Питера до Благовещенска более восьми тысяч километров

В июле 1900 года тысячи китайцев при поддержке артиллерии переправились на русский берег Амура. Но казаки и местные крестьяне выкинули их обратно. Тогда же китайцы открыли огонь по Благовещенску, пытаясь поднять свою "пятую колонну". Многие жители были убиты, а другие встали в ряды дружинников.

Если сейчас КНР нападёт на Благовещенск, это понятно. Восток — дело тонкое. К тому же второе государство в мире после США по народонаслению, супероснащённой армии и экономике, от которой уже практически полностью зависит Москва, — и это понятно. Но в годы "боксерского" восстания, в 1900 году, когда китайцы переживали кучу дворцовых переворотов, воевали чуть ли не кремневым оружием, а население тысячами мерло с голоду — для русской общественности это было из ряда вон выходящее.

Правда двор Петербурга отмалчивался тогда и местным жителям пришлось взять оружие в свои руки. Если бы не героизм местного гражданского населения, русским войскам пришлось бы вновь брать свой город силой.

А кто же такие "боксеры", из-за которых всем европейским странам пришлось даже посылать свои войска в Китай. А это всего лишь смесь местных нищих банд, занимавшихся в годы беспредела (как махновцы) грабежом вкупе с огрызками тогдашней китайской армии. Именно они всё же решились напасть на русский дальневосточный город. Правда их было очень много. Но на то он и Китай.

Современники тех событий отмечали, что "манчжуры (Мао в КНР всех сделал китайцами. — Авт.) и "культурные китайцы" поступили, как истые азиаты". Они в величайшей тайне мобилизовали войска, сделали громадные запасы оружия и пороха и без предупреждения открыли огонь по городу, который находился в самых дружественных отношениях с китайцами. Хотя, как и нередко у нас за последний век, правильно отмечают. Почему об этом не знали власть имущие или местная власть?

Позже стало известно, что местные китайцы были предупреждены о китайской агрессии. Китайские границы были наполнены русскими строителями Китайской восточной дороги, были пограничники, русские купцы. Наконец, русские военные агенты. Но удар по Благовещенску всё же был неожиданным.

"Ружья в управе брали защитники города с боем"

К области трагикомедии можно отнести сообщение одного такого агента:

"В нескольких верстах от Благовещенска 7000 китайских войск проводят маневры. С музыкой".

Но никто из русского генералитета этому не придал значения. Поэтому даже две местные русские батареи были отправлены на сбор в Уссурийский край.

Дальше больше, пока мы спали. В Благовещенск прибывают три английских "туриста", которые якобы сбились с пути. Англия уже знала, в отличие от Николая II и его генштаба, о надвигающихся событиях в Благовещенске. И эти события вряд ли надо скидывать на местные банды "боксеров". Стрелять умела только регулярная китайская армия. Банды итихуаней в основном работали холодным оружием.

И вот началась китайская бомбардировка русского Благовещенска. Очевидцы рассказывали, что "ружья в управе брали защитники города с боем". При этом местные чиновники ещё пытались записать под градом пуль кому что. Беспечность тогдашней николаевской армии доходила до анекдотических ситуаций. Если бы нам это не стоило большой крови… (это нам аукнется в войне с Японией в 1904 году) — 2 июня русские солдаты начали купаться в Амуре. Пять человек были убиты, десятки ранены. В самом Благовещенске китайцы открыто расклеивали свои "дацзыбао" красного цвета, но "из-за незнания китайского языка русские не обращали на них внимания".

Шкурничество, к сожалению, всегда имело место в России. Очевидцы рассказывали, что полицейский пристав при появлении вооружённых китайцев бросил свою команду самообороны, зато некая госпожа Ю. при сборе боевых лодок показала пример храбрости и увлекла за собой мужчин. Несколько китайских пуль оставили ей на память дырки в её широкой юбке.

Понятно, что многим китайцам такие военные авантюры были не нужны. К тому же, подчеркиваю, тогдашний Китай ещё делился на национальности. Сегодня и жители Тибета стали китайцами. Поэтому многие "китайские" жители Благовещенска: купцы, продавцы или рабочие, — обращались за защитой к русским властям и дружинникам.

А закончить рассказ о героической защите Благовещенска хотел бы словами современников, писавших о нападении китайцев на русскую территорию: "Нельзя ещё много говорить об этом". Может быть, поэтому мы сегодня носим китайские трусы, восхваляем на государственном уровне китайские машины, отдавая за бесценок свои полезные ископаемые, которые могли бы восстановить разрушенную экономику России.