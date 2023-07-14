Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах

5:44 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

За многовековую историю России русские нередко помогали, приходили на помощь своим единоплеменникам. Но, как потом оказывалось, напрасно. Потомки тех, кого мы спасали от геноцида, национальных и религиозных притеснений, позже становились к нам спиной. Если не хуже, вливаясь в ряды русофобов.

Фото: Госдепартамент США

В этом случае весьма поучительна русско-турецкая война 1877-1878 годов, в ходе которой Болгария получила независимость от многовекового турецкого ярма, а русская армия понесла огромные потери, хотя и могла, не глядя, взять даже Константинополь. Там уже была паника.

Турецких коров болгары метили белыми крестами

Отметим, что здесь можно, конечно, пройтись по тогдашним русским дворцовым политиканам, которые мало что смыслили в войне. Только знали толк в гламурных парадах. Но и турки уже были научены и вымуштрованы теми же немцами и французами. К тому же и оружие у наших противников на то время было отнюдь не кремневое. Так что война велась весьма кровопролитная. Такая, что от массового артиллерийского огня пушки "беременили". Это из армейских шуток русских канониров того времени. Ствол от бесперерывного огня раскалялся, и снаряд (тогда уже появились нарезные орудия) просто слетал с нарезов из ствола вниз.

Тогда же армейцы ворчали, что это вам не плац-парад на Дворцовой площади. С вытянутыми в ниточку караулами. Интересный факт, что офицеры весьма не любили пустые окрики при появлении штандарта, когда шла команда "сабли вон". Офицеры утверждали, что это весьма тупило сабли. Но чтобы это знать — надо воевать.

Но у нас были Скобелев, Гурко. И даже появление царствующих особ на театре военных действий не сумело расстроить наших героев, ведь первые нередко вносили сумятицу в ряды армии, а не приносили желанных плюсов. Хорошо известно, что нашему проигрышу Наполеону при Аустерлице мы в первую очередь обязаны царю Александру I.

Но вот население, которое мы освобождали, — болгары, которые правильно тогда назвали нас "братушками"… Ведь мы же дали им независимость, а немецкого царя впоследствии, как бы сегодня сказали, страны НАТО. Русские, находясь в отвоеванных у турок болгарских сёлах и городах, отмечали:

"Понятия о собственности у болгар были довольны своеобразны. В брошенных турками домах болгары тотчас поселялись и ставили углём или мелом крест на дверях".

Почему? Да потому, что русским солдатам были нужны дрова на кухню и обогрев и дома нередко разбирались. Вот болгары и занимали богатые турецкие особняки, стирая белые кресты со своих халуп.

Скотину, как и дома, болгары метили крестом. И русским запрещено было её брать. Немеченая считалась турецкой и "русской". Но и её русские нередко отдавали болгарам, которые зачастую метили и турецкий домашний скот крестом, заявляя, что эта корова принадлежит им. Так что болгарам было не до "шипок", надо было срочно приватизировать недвижимость оккупантов.

Русские всегда защищали чужую свободу, только не свою

Нередко болгары приходили к русским с просьбой подарить им тот или иной турецкий двор или что-нибудь из имущества бывших турецких властителей. Им дарили, не с собой же возить. Но болгары ещё просили дать бумажку, что, мол, такой-то капитан подарил ему то-то и то-то. Так что векселя, даже находясь под игом, болгары уже знали. Но воевали за их свободу русские.

Хотя надо отдать должное, среди наших тоже находились проныры, любящие пожить за султанский счет. Не секрет, что в ходе русско-турецких войн ещё времён Екатерины немало наших офицеров привозили домой на Русь-матушку в свою деревеньку турчанок-наложниц. Насколько известно, у нас они не бедствовали. Великий русский поэт Жуковский — дитя того времени. А тут Болгария, Турция и мы победили. Видно тогда у нас в армии дисциплинка ещё хромала.

Современники отмечали, что вследствие слабости надзора некоторые русские солдаты отставали, располагались в брошенных деревнях, обзаводились хозяйством и открывали продажу табаком или мясом. Впрочем также отмечалось, что такие "явления" уже к тому времени насчитывали почти век. В Турции в ходе боевых действий нашли солдата, который остался там ещё в 1828 году. Там же и женился, обзавелся детьми и уже в 1878 году со слезами встречал русских. Правда уже других. Очень хотел приехать в Россию, но годы...

А потом была военная стоянка близ Константинополя у Сан-Стефано. Враждебное чувство друг к другу угасло. И русские и турецкие солдаты нередко вступали в разговоры, абсолютно не понимая друг друга. У наших спрашивали, что же ты разговариваешь, если не понимаешь. На что следовал ответ: "А он рассказывает, как евойный султан с жёнами своими живёт, и про всякую домашность…"

А что дальше? Мы ничего не получили. Болгария получила независимость и немецкого царя. Была нашим врагом в годы Первой и Второй мировой. Другом в годы СССР. А что сегодня? Cпросите у болгар.