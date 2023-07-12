Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России

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Канцлера кайзеровской Германии Отто фон Бисмарка, вероятно, не стоит представлять. Великий пруссак, который объединил десятки немецких княжеств и курфюрств. И главное, нашпиговал немцев милитаризмом и национализмом. Не так плохо, иначе бы немцы впоследствии не могли бы воевать в двух мировых войнах на два фронта. А население драться до конца. По крайней мере, против нас.

Фото: AP Photo

Тем не менее прусский кайзер, получив из его рук великую Германию, под давлением подковёрных игр попытался в конце XIX века отправить его в отставку. Добровольно. Но Бисмарк отказался.

Причём главной причиной нежелания уходить с поста главного министра была Россия. Он прекрасно понимал, что русские играют немаловажную роль в стабильности и благосостоянии Германии.

С Россией надо дружить

Отто фон Бисмарк откровенно сказал издателю газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что "на первом плане наши отношения с Россией и неизвестность в том, будет ли мой преемник способен сохранить их в прежней искренности и дружбе".

Бисмарк также отметил, что Александр III не сочувствует пангерманским идеям и, пожалуй, даже враг Германии (царь чувствовал — это "з-з-з" с Запада не спроста). И всё же заметил, что русский царь — благоразумнейший правитель и не позволит себе быть руководимым в иностранной политике чьим-то ни было влиянием. Действительно, великий канцлер Германии был весьма зол на бывшего русского министра иностранных дел Горчакова (он также сделал Россию великой, сегодня, кстати, мы никем, кроме Громыко и первым постпредам Советской России, похвастаться не можем). В стиле сегодняшней антирусской риторики Бисмарк откровенно заявил, что с уходом Горчакова "пали путы лжи", которыми его окружали при дворе царя. А ведь Бисмарк хорошо изучил придворные шашни царской России, да и жён русские цари предпочитали почему-то искать на Западе.

Поэтому, по словам Бисмарка, Германия, пока "я был во главе дела, была на хорошей твёрдой деловой ноге с Александром III, а значит, и с Россией". И всё же он с высокомерием заметил, что хотя Александр III и подозрителен (это на западный манер, когда сотни лет на нас пытаются вешать своих блох), но только этот государь полагался на германского канцлера.

Надо отдать должное Бисмарку. Он, как и другие лидеры европейских стран того времени, в том числе и США, придавали особенно серьёзное значение налаживанию хороших отношений с Россией. Как с царской, так впоследствии и с Советской. Это было глубокое убеждение Бисмарка, так как в России он видел страну, которая при надлежащем руководстве и трудолюбии населения может стать мировой державой. Ещё в 1867 году он говорил англичанам:

"Россия подобна сильному здоровому человеку, который заболел случайно. Если он послушается совета, то посидит дома дня два-три, выздоровеет и будет ещё сильнее".

"Лучшие люди в мире — это русские мужики"

Как он был прав, отмечая (судя по сегодняшним вояжам наших пьяных в доску "псевдоевропейцев"), что Россия должна быть дома. Ведь лучшие люди в мире — это русские мужики. А гниёт Россия исключительно из-за коррумпированного и зажравшегося госаппарата — "это гноящаяся язва, разъедающая внутренности".

Любопытен посыл Отто фон Бисмарка по отношению к полякам. По его словам, если бы "мы и победили Россию, то поляки из мятежных губерний перешли бы к нам. А зачем, поляки также неспособны к государственности, как и евреи, которые мечтают о новом иудейском королевстве". Вообще Бисмарк зрил в корень, отмечая цирк панславянизма. Говоря о русских и поляках, он писал: по темпераменту русский — мечтатель, энтузиаст и, если угодно, молчаливый романтик. Поляки же — интриганы, лицемеры, вероломны и весьма неуживчивы". Они продадут всё. Они ненавидят и русских, и немцев, в то же время прекрасно уживаясь и являясь хорошими подданными для русских и немцев.

Также Бисмарка можно назвать провидцем в отношении колонизации. Реалии России сегодня можно отнести к его словам об отношении к Китаю. Он говорил, что всегда впереди идёт купец (шмотки, автомобили, гаджеты), а за ним уже идёт государство.

"Это самый верный способ овладеть соседями, их умами. Если же наши поползновения будут отмечены актами насилия, мы незамедлительно отправим карательные экспедиции. Переговоры за зелёным столом — это полная чушь", — подчёркивал Бисмарк, ставя во главу угла сильную армию и благосостояние народа.

При этом армия должна быть всегда под рукой, национальная, а не наёмная.

Неплохо было бы и нашему руководству прислушаться к мыслям Бисмарка. Ведь удрать из России с ворованными миллионами долларов в кармане — это уже никого не удивляет. И это трагедия постсоветской России.