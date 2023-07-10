Военная форма — наследница гражданской одежды

6:24 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

История униформы насчитывает тысячи лет. История, которая началась с появлением у человека одежды. Ведь даже по дошедшим до наших дней настенным рисункам из гробниц фараонов можно видеть, что охрана царей египетских или фаланги греческих гоплитов имели определённое единообразие в одежде, в вооружении и даже во внешнем облике. Так что военная форма — это есть единообразная по конструкции и строго регламентированная по внешнему виду одежда.

Фото: 62info.ru

От туники до гимнастёрки

Военная форма ведёт своё начало от гражданской одежды, которая при дополнении военной амуниции (кольчуги, перевязи для меча) принимала вид военной униформы.

И первыми в этом ряду стоят легионы Древнего Рима. Рим был милитаризированной нацией, которая в годы своего расцвета завоевала или приобрела подчинённых союзников на всей территории известного тогда мира. С эволюцией Рима от республики в сторону империи государство всё больше отдалялось от оснащения армии за госсчёт, перекладывая расходы на плечи полководцев — цезарей. А все большие завоевания Рима позволяли военачальнику одевать легионы за свой счёт. Во времена феодализма хозяину дорого было единообразно одевать своих вассалов, принадлежавших самим себе и служивших тому сеньору, который больше заплатит.

Правда уже тогда унификация начала проявляться в области национальной принадлежности феодальных армий. В годы Столетней войны сложно было отличить рыцарей Франции и Англии друг от друга, тогда и были навешаны на одежду красные английские, красные и белые французские кресты. Противник стал не только виден, но и различим. В Тридцатилетнюю войну у французских войск были белые перевязи, красные у испанцев и солдат Священной Римской империи, а у саксонцев, например, зелёные.

Отцом первой боевой униформы можно назвать шведского короля XVII века Густава Адольфа. Он впервые ввёл в шведской армии форму и знаки различия. Русским через полвека придётся столкнуться с лучшей пехотой тогдашней Европы, кафтаны которых были подбиты жёлтой подкладкой, и потерпеть страшное поражение. Но не для того, чтобы смириться, а для того, чтобы уже через десять лет на Полтавском поле сделать Швецию Карла XII второразрядной военной державой.

Отмечу, что традиционный красный цвет мундиров английских солдат ведёт своё начало с XVII века, со времён Кромвеля. В красные мундиры он нарядил своих мушкетёров, защищавших интересы парламента. Хотя это не помешало впоследствии наследнику казнённого Кромвелем короля Карла I оставить "республиканский" цвет для армии его величества.

Ну а теперь немного о реформе и рождении прародителя современной униформы — армейского мундира Людовика XIV. Во второй половине XVIII века французы начали экипировать свою армию так, чтобы униформа сохраняла характерные черты мужской одежды. Именно с этого времени каждый полковой мундир начинает иметь свой цвет. По цвету отличались воротники, обшлага рукавов, шарфов. Наполеон, сидя на холме и завтракая, прекрасно видел, где находится тот или иной полк. Он и переставлял своих цветных "солдатиков" в зависимости от складывающийся ситуации.

Пётр I — отец русского военного мундира

Путёвку в жизнь русскому военному мундиру дал Пётр I, который ещё в 1691 году сформировал свою гвардию — Преображенский и Семеновский полки. И уже в 1702 году с вводом в русской армии мундиров европейского французского покроя (уже тогда французы были законодателями моды даже на военный манер) первые гвардейские полки Петра получили зелёные (преображенцы) и синие (семёновцы) кафтаны с красными обшлагами и подкладкой.

С начала наполеоновских войн законодателем моды вновь становится Франция, а не немцы. И если бы не цвета униформы и национальной кокарды на кивере, то егерей или уланов разных европейских армий по покрою одежды можно было бы и не различить. XX век можно назвать веком цвета хаки. И не только потому, что человечество пережило за неполные 50 лет две мировые войны, но и из-за того, что военные мира в этом столетии оделись в форму цвета хаки ("хаки" с фарси переводится как "цвет пыли" и выглядит как коричневато-зеленоватый цвет).

А подтолкнул мир к этому цвету технический прогресс — люди научились убивать друг друга в большом количестве. Солдатам всё чаще приходилось глубже закапываться в землю и думать над тем, как сделаться незаметными на рельефе местности. Уже англо-бурская война убедила военных одевать солдат с учётом особенностей местности. Русско-японская война началась для многих русских солдат в обмундировании времён Александра III. В просторной белой рубахе, удобной для повседневного дня, но, как оказалось, и удобной для вражеских стрелков, которые видели эти рубахи издалека. Как следствие, солдаты сами стали перекрашивать рубахи в тёмные тона. Царское правительство извлекло уроки из русско-японской войны, одним из результатов которого стало введение в 1910 году новой военной униформы цвета хаки.

Сегодня, судя по военной форме, бал правит камуфляж. С той лишь разницей, что экономически сильные государства могут себе позволить наравне с камуфляжем в повседневной службе иметь парадные кителя и рабочую одежду. Другие страны ограничиваются униформой покрытой всеми возможными расцветками камуфляжного рисунка, нередко ничего общего не имеющего с рельефом и природными красками данной местности. Будет ли толк от маскировки в синем камуфляже на глиняной красной почве, лучше всех рассудит вражеский стрелок.