Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра

Наследие » Мир

Наши отношения с Англией подходят под хрестоматийное выражение "знали взлёты и падения". Хотя из "взлётов" и "падений" чаще всего Лондон таскал каштаны из огня за наш счёт.

Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра
Фото: REX/ Shutterstock

Первые преференции для англичан дал Иван Грозный, который только им разрешил беспошлинную торговлю. Увы, англичане впоследствии нам отплатили не очень хорошей монетой. Дворцовые перевороты в России также на службе англичан. Ну, а уж война 1812 года — прекрасный пример двуличной политики Лондона по отношению к России. А потом

  • поддержка ими исламистов и сепаратистов на Кавказе,
  • провокация с убийством русского посла в Иране Грибоедова,
  • Крымская война.

Так что за всё платили мы — русские. Причём большой кровью.

Когда-то Лондон подумывал вести свою колониальную политику русскими штыками

Как впрочем и в годы Второй мировой войны, когда Гитлер к радости англичан напал на СССР в 1941 году. Тут даже тогдашний британский премьер Черчилль не поленился полететь к Сталину в Москву на поклон. Русские помогут. В первую очередь, опять своей кровью. Если Гитлер выпустил разгромленную 200-тысячную английскую армию в Дюнкерке восвояси, то миллион пленных бойцов немцы отправили в расход. И это негоже забывать.

И здесь надо ещё раз отметить, что британская политика нового времени всегда строилась на победе чужими руками.

Здесь стоит отметить забытые постсоветскими историками попытки английского МИДа заманить в свои сети русских в годы весьма непростой и кровопролитной войны англичан с бурами в начале прошлого века.

Действительно, даже современники, зная англичан, писали, что "несколько странно звучат и для русского, и для англичанина в настоящую минуту слова "англо-русский союз".

Тем не менее, зная сложное положение своей страны в Трансваале (ЮАР), английский капитан Гомбье в газете Fortnigtly review сделал "храбрый ход", чтобы предложить такой союз. Комментаторы отмечали, что это действительно храбрый человек, чтобы "предложить английской публике, настроенной столетиями против русских, такой союз".

Впрочем надо отдать должное англичанину. В его предложениях не шла речь ни о родстве великих наций, ни о вековых симпатиях (чем у нас в последние десятилетия в ходе протоколов любят расшаркиваться перед иностранцами наши политики), речь шла исключительно о выгоде Британской империи.

При этом тогда симпатии даже малограмотных русских купцов в ходе англо-бурской войны были на стороне южноафриканских фермеров, защищавших свою независимость. Зато английская пресса кишела русофобскими статьями. И всё же капитан, зная тогдашнюю силу России, пусть в первую очередь военную, правильно полагал (это ли не одна причина, почему Лондон попал в союз с Россией в Первую мировую): если Англия будет в дурных отношениях с Россией, то половина мирового рынка для неё будет закрыта. И в первую очередь его утверждение было основано на том, что "Китай находится в руках "белого царя". Автор в то время считал это аксиомой. Вероятно, не без помощи "советников" Гомбье уже просчитал богатейшие бесконечные границы России и Китая, которые содержат неисчерпаемые полезные ископаемые. К тому же речь шла о полумиллиарде китайского населения и русской армии, которая "может призвать к оружию миллион человек, почти не отрывая рабочих рук от земли и не нанося ущерб своей промышленности".

"Запретить русским писать враждебные статьи об Англии"

Он также подчеркнул, что Россия уже давно выкинула англичан из Северной Персии. И он был прав, считая, что Россия в начале прошлого века процветала, в то время как Англия теряла один рынок за другим. И все её надежды, что расчётливая кайзеровская Германия перестанет в ущерб себе забирать у Лондона рынки, — всё миф.

А куда ж податься бедному русскому? Всё дело в том, что англичанин мечтает — защитив Англию, русские порты будут зависимы от политики Лондона. Англия неуязвима, "её защищает в Индии лучшая армия мира!" (японцы рассеют её в месяцы в 1941 году).

"Дружба, именно дружба нужна нам с Россией, но никак не союз. И, конечно, запретить русским писать враждебные статьи об Англии", — резюмировал англичанин.

К чести уже русских современников надо отметить: они, зная политику русского правительства, которая порой была ближе к "карманной", чем государственной, в отличие от наших врагов писали:

"Увы! Не русская печать виновата в том, что англо-русский союз невозможен, а русская история и то, что внесла Англия и русские политики в эту историю".

Здесь стоит напомнить нашим карманным англоманам о начале Крымской войны. Осенью 1854 года Николай I, желая предотвратить войну с Турцией и зная о сборе европейских "натовцев", направил письмо тогдашней молодой королеве Виктории, где напомнил ей о личных переговорах и о её уверениях в мире. Виктория ответила: в делах политических она подчиняет свою личность интересам народа, — и посоветовала ему капитулировать перед Турцией. Ни много ни мало.

К сожалению, в русской истории многое возвращается в нелучшие времена. Знали бы наши предки, что теперь московские мэры, силовики и прочие "россияне не без образования" предпочитают проедать свои миллионные пенсии в Лондоне. Ведь уже сотню лет назад русская публицистика писала:

"Чтобы в России явилось доверие к Англии, надо перевоспитать весь английский народ. А этого ждать долго, и зачем это нужно России?"

А действительно, зачем. Мы, русские, всегда должны были рассчитывать на свои собственные силы. Если у нас этого не получится, нам никто не поможет в этом мире. Тем более Англия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы англия великобритания
Новости
Хирург РФ Умнов перечислил причины появления трещин на пятках
Эксперты насчитали в российском вооружении 1057 западных компонентов
Польша возглавила один из европейских рейтингов. И очень этим недовольна
МК: Кнутов назвал запуск к Москве БПЛА войск ВСУ попыткой отвлечь внимание от неудач Киева
Президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе армии РФ
Актёр Алексей Панин назвал имена разочаровавших его российских артистов, поддержавших СВО
Сёстры Зайцевы сообщили, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва каждый день думает о России
Пленный боевик ВСУ: "Бросайте оружие, сдавайте позиции и сами сдавайтесь"
Врач-терапевт Чернышова рекомендует пить два литры воды в день, чтобы избежать тромбоза в жару
Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25 ВСУ
Популярное
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь

Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.

Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности пивного живота
К чему может привести "безобидный" пивной животик, рассказала врач
Онколог назвал первый признак рака кишечника
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас Саммит ШОС показал страхи и надежды участников Любовь Степушова Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит" Андрей Николаев
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
Последние материалы
Эксперты рассказали, с чем туристы боятся столкнуться в гостиницах
Адвокат Воробьёва придумала, как бороться с разводами в России
СМИ России, называющие ВСУ "бандформированиями", стали получать бонусы
Актриса Екатерина Гусева рассказала, как едва не погибла на съёмках фильма "Змеиный источник"
Доктор Мясников назвал вопиющим отравление медвежатиной в Забайкалье
Херсонес: древнегреческая архитектура в Крыму
Хирург РФ Умнов перечислил причины появления трещин на пятках
Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе
Эксперты насчитали в российском вооружении 1057 западных компонентов
Польша возглавила один из европейских рейтингов. И очень этим недовольна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников