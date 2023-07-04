Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра

Наши отношения с Англией подходят под хрестоматийное выражение "знали взлёты и падения". Хотя из "взлётов" и "падений" чаще всего Лондон таскал каштаны из огня за наш счёт.

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Первые преференции для англичан дал Иван Грозный, который только им разрешил беспошлинную торговлю. Увы, англичане впоследствии нам отплатили не очень хорошей монетой. Дворцовые перевороты в России также на службе англичан. Ну, а уж война 1812 года — прекрасный пример двуличной политики Лондона по отношению к России. А потом

поддержка ими исламистов и сепаратистов на Кавказе,

провокация с убийством русского посла в Иране Грибоедова,

Крымская война.

Так что за всё платили мы — русские. Причём большой кровью.

Когда-то Лондон подумывал вести свою колониальную политику русскими штыками

Как впрочем и в годы Второй мировой войны, когда Гитлер к радости англичан напал на СССР в 1941 году. Тут даже тогдашний британский премьер Черчилль не поленился полететь к Сталину в Москву на поклон. Русские помогут. В первую очередь, опять своей кровью. Если Гитлер выпустил разгромленную 200-тысячную английскую армию в Дюнкерке восвояси, то миллион пленных бойцов немцы отправили в расход. И это негоже забывать.

И здесь надо ещё раз отметить, что британская политика нового времени всегда строилась на победе чужими руками.

Здесь стоит отметить забытые постсоветскими историками попытки английского МИДа заманить в свои сети русских в годы весьма непростой и кровопролитной войны англичан с бурами в начале прошлого века.

Действительно, даже современники, зная англичан, писали, что "несколько странно звучат и для русского, и для англичанина в настоящую минуту слова "англо-русский союз".

Тем не менее, зная сложное положение своей страны в Трансваале (ЮАР), английский капитан Гомбье в газете Fortnigtly review сделал "храбрый ход", чтобы предложить такой союз. Комментаторы отмечали, что это действительно храбрый человек, чтобы "предложить английской публике, настроенной столетиями против русских, такой союз".

Впрочем надо отдать должное англичанину. В его предложениях не шла речь ни о родстве великих наций, ни о вековых симпатиях (чем у нас в последние десятилетия в ходе протоколов любят расшаркиваться перед иностранцами наши политики), речь шла исключительно о выгоде Британской империи.

При этом тогда симпатии даже малограмотных русских купцов в ходе англо-бурской войны были на стороне южноафриканских фермеров, защищавших свою независимость. Зато английская пресса кишела русофобскими статьями. И всё же капитан, зная тогдашнюю силу России, пусть в первую очередь военную, правильно полагал (это ли не одна причина, почему Лондон попал в союз с Россией в Первую мировую): если Англия будет в дурных отношениях с Россией, то половина мирового рынка для неё будет закрыта. И в первую очередь его утверждение было основано на том, что "Китай находится в руках "белого царя". Автор в то время считал это аксиомой. Вероятно, не без помощи "советников" Гомбье уже просчитал богатейшие бесконечные границы России и Китая, которые содержат неисчерпаемые полезные ископаемые. К тому же речь шла о полумиллиарде китайского населения и русской армии, которая "может призвать к оружию миллион человек, почти не отрывая рабочих рук от земли и не нанося ущерб своей промышленности".

"Запретить русским писать враждебные статьи об Англии"

Он также подчеркнул, что Россия уже давно выкинула англичан из Северной Персии. И он был прав, считая, что Россия в начале прошлого века процветала, в то время как Англия теряла один рынок за другим. И все её надежды, что расчётливая кайзеровская Германия перестанет в ущерб себе забирать у Лондона рынки, — всё миф.

А куда ж податься бедному русскому? Всё дело в том, что англичанин мечтает — защитив Англию, русские порты будут зависимы от политики Лондона. Англия неуязвима, "её защищает в Индии лучшая армия мира!" (японцы рассеют её в месяцы в 1941 году).

"Дружба, именно дружба нужна нам с Россией, но никак не союз. И, конечно, запретить русским писать враждебные статьи об Англии", — резюмировал англичанин.

К чести уже русских современников надо отметить: они, зная политику русского правительства, которая порой была ближе к "карманной", чем государственной, в отличие от наших врагов писали:

"Увы! Не русская печать виновата в том, что англо-русский союз невозможен, а русская история и то, что внесла Англия и русские политики в эту историю".

Здесь стоит напомнить нашим карманным англоманам о начале Крымской войны. Осенью 1854 года Николай I, желая предотвратить войну с Турцией и зная о сборе европейских "натовцев", направил письмо тогдашней молодой королеве Виктории, где напомнил ей о личных переговорах и о её уверениях в мире. Виктория ответила: в делах политических она подчиняет свою личность интересам народа, — и посоветовала ему капитулировать перед Турцией. Ни много ни мало.

К сожалению, в русской истории многое возвращается в нелучшие времена. Знали бы наши предки, что теперь московские мэры, силовики и прочие "россияне не без образования" предпочитают проедать свои миллионные пенсии в Лондоне. Ведь уже сотню лет назад русская публицистика писала:

"Чтобы в России явилось доверие к Англии, надо перевоспитать весь английский народ. А этого ждать долго, и зачем это нужно России?"

А действительно, зачем. Мы, русские, всегда должны были рассчитывать на свои собственные силы. Если у нас этого не получится, нам никто не поможет в этом мире. Тем более Англия.