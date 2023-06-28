Филипп Орлик: лучший друг предателя Мазепы

5:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

"Лучший друг предателя" — так когда-то назвали советские особисты в фильме "Ошибка резидента" одного из предателей и соратника Власова. Их было немного, но русская история всех помнит, и негоже повторять, как говорил Петр Великий, путь этих иуд. Хотя ещё недавно многих предателей и пытались поднять на уровень реабилитированных, но не удалось.

Фото: Украина.ру

Одним из "лучших друзей предателя" — обласканного Петром I гетмана Мазепы, который в трудный для России исторический период перешёл на сторону шведского короля, — был Филипп Орлик. Сегодня он подаётся как "политический деятель войска Запорожского, дипломат". Хотя по терминологии новой истории — обычный власовец старого пошиба.

После смерти Мазепы Орлик был провозглашён "мазепинцами" гетманом в изгнании в городе Бендеры. Будучи в эмиграции, безуспешно пытался получить прощение Петра I. Но не удалось, так и умер на чужбине в турецкой Молдавии.

Фальшивый гетман

Интересно, что такими предателями России всегда интересовались польские историки. Понятно, что педалируя не на их роль провокаторов и перевёртышей, а на русофобские потуги. Но это и понятно: роль Орлика привлекала внимание поляков, когда Польша была разделена на более чем сотню лет между Россией, Австрией и Пруссией.

Бывший генеральный писарь гетмана Мазепы Орлик принял активное участие в предательстве Мазепы. А позже всё делал для бегавшего по Турции разбитого шведского короля Карла XII, прикрываясь былыми заслугами Запорожской Сечи. Неслучайно обширные архивы по деятельности Орлика хранятся до сих пор в шведском архиве. Предателей в нужное время всегда можно вытащить на свет.

Орлик по национальности не был украинцем. И свой род он вёл из Чехии. А вернее, из Силезии, откуда его предки во время гуситских войн переселились в Польшу. Сам он родился в Литве. А выделился он панегириком, сочинённым им в 1698 году, по случаю брака племянника Мазепы Обидовского с дочерью несчастного Василия Кочубея Анной. Женившись на дочери полтавского полковника Герцига через год, он неотлучно находился при Мазепе в Батурине. Он и повышал своего друга в должностях вплоть до Полтавской битвы до 1709 года и бегства со своим патроном за границу.

Несмотря на неудачный Прутский поход Петра, царь всё же смог уничтожить коллаборационистов-казаков на Каменке. Позже запорожцы заложили новую Сечь близ Алешек. Живший в это время в Бендерах шведский король пытался с помощью Орлика наладить второй фронт против русских. В качестве "гетмана" Орлик даже заключил "договор" с новой Сечью. А это защита православной веры, запрет на поселение в тех краях евреев. Но договор, понятно, так и остался фиктивным.

Позже Орлик появляется с королём в Швеции, где пытается найти союзников против России. Кстати, в этом ему весьма способствовали негласно французы. Но Россия тогда была на взлёте, и разные пакости нам ограничивались лишь пустыми разговорами с эмиссарами Польши и Турции.

Истлевшие трупы предателей сегодня в цене

Интересно, что своего старшего сына Григория Орлик пристроил в саксонскую гвардию. Но все попытки нашего резидента в Дрездене Долгорукого арестовать Григория пресекались нашими "союзниками". Да и сам папа Орлик к тому времени весьма поизносился, денег на его прожекты никто не давал. Запорожцы и крымский хан лишь отделывались обещаниями. Хотя, как вспоминали современники, сам Орлик был весьма осторожным политиком, постоянно находясь в подполье. И всё же главную ставку он делает на турецкого султана, отправляясь в Стамбул. Надо отдать должное этому пройдохе, он зондирует почву о прощении и в Москве. Но все его попытки в корне пресекаются русскими властями. Иуду Мазепу в России слишком хорошо запомнили.

Дела Орлика становились всё хуже. Он уже не мог надеяться и на "ридну" Сечь, которая всё больше стала склоняться к России. Неслучайно уже к старости он уже разочаровался во всех своих бывших деяниях, обвиняя во всем турок, поляков и французов. Он также вспомнил и вероломство шведского короля, который, как и другие его "союзники", прикрывались украинцами, используя их в своих политических интригах. При этом не считаясь с пролитой кровью не только казаков, но и местного мирного населения.

Тем не менее надо отметить, что Орлик был неглупым, хотя и беспринципным политиком, опасным врагом, который использовал все средства, чтобы быть на коне при любом режиме. Чаще всего, как это сегодня в моде, прикрываясь националистическими лозунгами. Отметим хотя бы иезуитскую хитрость Мазепы и Орлика, которые сдали генерального писаря Василия Кочубея, сообщившего Петру о предательстве Мазепы, самим русским. А последние, то ли по неведению, если не из-за подкупа, обрекли нашего союзника и украинского патриота на казнь, не поверив его сообщению о предательстве Мазепы. Мазепа и его подручный были зело хитры, и все допросы под пытками Кочубей уже переносил в русском Витебске под надзором Головкина и Шафирова. Так мы в своей истории уже не раз уничтожали своих друзей своими же руками.

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