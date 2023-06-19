Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России

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У нас как-то перестали отмечать хотя бы вхождение Грузии в состав Российской империи. Понятно, что лучшие годы грузины переживали больше в советское время, не сейчас. Тогда, когда на территории появлялись автомобильные заводы, здравницы и житницы.

Фото: pixabay.com

Чай грузинский был весьма неплох. Пользовались "популярностью" и грузинские паханы вкупе с теневой экономикой. Спасибо теперь "нелюбимым" русским. Но на то она и история. Сегодня ты идешь на поклон к сильному другу, а завтра бьешь его в спину.

Целостность Грузии без России — относительна

18 января по старому стилю Грузинское царство вошло в состав России. А как иначе: христианство тогда было вне закона. Или обрезание, или смерть. А грузин рвали на части и Иран, и Турция, и их сателлиты, находившиеся на территории ханств — районы нынешнего Азербайджана. Вот и пришлось царю Георгию XII, сыну Ираклия II, выбирать между Кораном и Библией. Ведь не раз грузинским царям под страхом смерти приходилось переходить в мусульманство. И обратно.

Отметим, что царь Ираклий II воспитывался при персидском дворе и даже участвовал в знаменитом индийском походе Надир-шаха. Его папа, Теймураз II, даже прислал грузинские полки для участия в этом мероприятии. Ираклий II был неглупым и сильным властителем, понимая, что без помощи России маленькую Грузию просто сожрет сильное мусульманское окружение. И не раз его помыслы склонялись к тому, чтобы обратиться к русским за помощью. Но такие устремления поначалу не имели успеха. Российские императрицы и их советники не решались вступить в борьбу с сильными на то время Персией и Турцией. Хотя последние драли друг друга в войнах уже не одну сотню лет. Однако когда на трон взошла Екатерина II, при которой русская армия, возглавляемая легендарными полководцами, достигла своего пика, светлый час грузин пробил!

1774 году, подписав Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией, Россия, помимо других условий, озвучила требование: Турция не должна вмешиваться в дела Грузии. В первую очередь, речь шла о свободе христианского вероисповедания. Но, к сожалению, грузины все еще жили при феодализме, и местные князьки даже на маленькой территории вели постоянные кровопролитные войны, играя на руку туркам и персам. И все же Ираклий II сумел подчинить себе Эриванское и Гянджинское ханства, понимая, что без покровительства единоверной России целостность Грузии будет лишь пустой бутылкой без вина.

Русские цари спасли Грузию от княжеских кровавых междоусобиц

В 1783 году Екатерина II берет грузин под свое покровительство. Стороны обменялись послами. Но в Грузии вновь начинаются феодальные и придворные распри. После смерти Ираклия II его жена — царица Дария, весьма энергичная дама, — из-за родственных интриг вновь склонила Грузию в сторону персов. Чему, кстати, противился ее сын Георгий. И тем не менее Грузия входит в состав России, а Дарию с почетом отправляют в Петербург, где в сытости и лености она и скончалась в 1807 году. Любопытно, что ее погребли в Александро-Невской лавре на месте некогда захороненного Петра III.

Видя неурядицы как у себя в семье, так и между своими князьями, Георгий XII незадолго до своей смерти обратился уже к Павлу I, прося его присоединить Грузию к России. Русский царь согласился — 18 января 1801 года был обнародован Высочайший манифест, который позже, 16 февраля, прозвучит на грузинском языке и в Тбилиси (Тифлисе). А 17 февраля — и на армянском. Армян уже тогда в Тифлисе проживало немало. Отмечу, что царь Александр I счел нужным 12 сентября того же года издать уже свой манифест о присоединении Грузии к России.

И уже 6 марта 1801 года поступил именной Указ Правительствующего Сената о преобразовании грузинского царства в губернию Грузинскую. Так, устроив судьбу своего несчастного государства, царь Георгий XII мирно скончался и был погребен на горе Мцхета — древней столице Грузии, в кафедральном соборе рядом со своим отцом.

Дальше — больше. Феодальные князья тоже предпочли христианскую Россию. 2 декабря 1803 года владетельный князь Мегрелии Григорий Дадиани подписывает условие о переходе в подданство России. А через пару дней вместе со своим двором приносит царю торжественную присягу. 25 апреля 1804 года в состав России входит и Имеретия. Имеретинский царь Соломон приносит присягу верности русскому престолу. Так грузинские князья, уничтожавшие сотни лет Грузию в своих феодальных войнах, стали верными слугами не только своей стране, но и России. Но вот куда все это делось за последние десятилетия — вопрос, вероятно, уже к нынешним российским и грузинским "князьям".

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