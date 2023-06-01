Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву

6:40 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В последнее время польское руководство всё больше озабочено, где бы срубить бабки. У русских, немцев, украинцев или ещё чёрт знает у кого. Хотя в первую очередь репарации надо было бы потребовать у Англии и Франции, которые бросили их в 1939 году, когда на них напал Гитлер. Но времена не те, и именно в последних странах с появлением Евросоюза поляки стали осваивать профессии гастарбайтеров.

Фото: w-dog.ru

Первая проба нового польского шовинизма — Силезия

Уже в 1920–1930 годы, в годы пилсудчины, бедная страна Восточной Европы Польша уже начала применять на практике гитлеровскую тактику захвата чужих территорий при помощи своей "пятой колонны". Теперь фашиствующая шляхта всё сваливает на

Чехию,

Венгрию,

Германию,

Украину,

Россию

и т. д.

Весьма примечательна в этом плане история "вторжения" поляков в Чехию. И отнюдь не в годы продажи Англией и Францией Праги фашистской Германии. А намного раньше. Когда поляки посчитали себя ровней с Германией и стали строить у себя своё фашистское государство. А для этого надо было отхватить куски у соседей.

Чехия и Польша одновременно получили независимость в результате революций в России и Австро-Венгрии. Первая мировая не при чём. Поляки дрались и за австрийцев, и за русских, и за немцев. Но вот на установление границ между двумя странами пришлось более двух лет. Поляки хотели побольше, упирая на историю. Но история — вещь капризная. Сегодня вы есть, а завтра вас нет. Тогда в особенности много споров вызывала пограничная линия в горнопромышленной Силезии. Этот вопрос был окончательно решён только 28 июля 1920 года, когда Чехословакия получила бассейн Острава-Карвина в районе Яблункова. Польша смогла отхватить так называемую Тешинскую Силезию с наиболее крупными залежами угля. Помогло давление французов.

В продолжение 15 лет вопрос границ не поднимался. И внешне всё было на уровне ровных "добрососедских" отношений. Но вот в начале 1934 года Польша резко меняет свой внешнеполитический курс, пытаясь стать другом фашистской Германии. Она подписывает внешнеполитические соглашения с Гитлером и пусть устно, но посылает всех своих бывших "друзей" к чёрту. Понятно, что сразу же всплывает вопрос о принадлежности Силезии. Как обычно, первыми бросились в атаку польские СМИ. И в течение двух лет на Чехословакию идёт невиданный националистический нажим со стороны польских газет. Требование было одно — пересмотреть Тешинскую границу. И это в то время, когда "польская" Западная Украина влачила жалкое существование, бедность русинов была ниже некуда, а в поддых Варшаве уже немцы собирали свои "пятые колонны" на севере страны.

В октябре 1935 года дело дошло до того, что чешскому правительству пришлось лишить консультационных прав польского консула в Моравской Остраве Клотца за его фашиствующую речь, полную враждебных выпадов против чехословаков. Понятно, что и Варшава предприняла аналогичные действия, правда усилив их. Были высланы чешские консулы из двух польских городов — Кракова и Катовице. Союзник поляков Гитлер весьма благосклонно отнесся к фашизации тогдашнего польского правительства — "проще будет и тех и этих прибрать к рукам".

Для поляков слово "дружба" — понятие относительное

И немного истории. Хотя чаще всего историю пишут армии. Насколько были обоснованы польские претензии на чешскую часть Силезии? Имела ли под собой какую-нибудь почву националистическая кампания, развязанная по указке тогдашней Варшавы (и не были ли здесь в советниках у поляков тогдашние их лучшие друзья из фашистского Берлина)? Тем не менее Силезия, как этого ни не хотелось профашистскому режиму тогдашней Польши, входила уже более 600 лет в состав Чехии. Пусть даже и Чехия входила когда-то в состав Священной Римской империи. Но никак не в состав Польши. И как отмечали чешские политики, если Чехословакия и пошла сознательно на то, чтобы ограничиться только частью территории, на которую она имеет бесспорные исторические права, то лишь в надежде, что "эта жертва укрепит чехословацко-польскую дружбу". Но время показало, что "для поляков слово "дружба" — понятие относительное". Где можно урвать кусок, они тут как тут. Захват Гитлером Праги в 1938 году это показал, но ничему поляков так и не научил.

Надо отметить, что в 1930 году на территории чехословацкой Силезии проживало 800 тысяч человек. Из них — всего лишь 70 тысяч поляков. Так что позиция Варшавы в надежде на свою "пятую колонну" здесь была весьма шаткой. К тому же поляки пользовались в Чехии всеми благами, не отличаясь от коренного населения. В этом, кстати, их роднила и религия, которая для Варшавы всегда была орудием агрессии и колонизации. Уже в 1934 году на территории чехословацкой Силезии насчитывалась 91 школа с преподаванием на польском языке, также было несколько высших учебных заведений с польским языком. Польскому национальному меньшинству были предоставлены такие же права и возможности, как и другим национальностям в тогдашней Чехословакии. В непольской Силезии действовали чисто польские спортклубы, кооперативные организации, польские католические организации.

Что нельзя было сказать о чехах, которые проживали в фашиствующей Польше. Как отмечали сами чехословаки, польские власти всячески принижают их национальное достоинство, угнетая их, как и другие национальности. Ведя, по сути, колонизаторскую великопольскую политику. Вот и пускай козла в огород — сожрёт всю капусту. Но пройдёт всего пара лет, и немецкие фашисты покажут своим великопольским "друзьям", кто в доме хозяин.