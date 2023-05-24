Вся наша история написана "русской правдой"

5:38 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

История русского правоведения — относительно новая наука, так как по-настоящему, с изучением архивных материалов, она стала академической статьей лишь чуть более 150 лет назад. А ведь уже тогда история России насчитывала около тысячи лет.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

И пусть были потеряны по разным причинам тысячи документов, но десятки тысяч оставались, и их необходимо было изучать. К тому же история правоведения есть главный враг постоянно пытающихся подмять под себя государство коррупции и стяжательства, от которых не раз Россия была на грани развала.

"Законами играли, как картами, подбирая масть к масти"

Да, нам, русским, приходилось немало учиться. И иногда, к сожалению, не у своих. Если немцы дали первыми ход этой науке, то и историю России тоже первыми начали писать немцы. А это академики Миллер, Шлецер, Байер и другие. Как — это уже другой вопрос. До сих пор все ломают здесь копья — "откуда есть пошла русская земля". Но именно немцы первыми напечатали "Русскую правду", "Судебник царя Ивана IV", "Никоновскую летопись".

И всё же, отдавая должное их подвижничеству, многое у нерусских было в односторонности и тенденциозности, отмечали позже русские юристы. Это были чисто учёные сухие работы. И они не могли в силу своей национальности постичь русский дух, который оживлял бы эти работы. А при плохом знании русского языка, немцы нередко просто не понимали дух происходящего. Недалеко тогда ушла и история русского права.

Действительно, московская Русь в силу исторических причин не воспитала в своё время правоведов, а только "казуистов" и крючкотворов, которые, по выражению великого Петра, "законами играли, как картами, подбирая масть к масти". И они же учиняли "всякие мины под фортеции правды". Вот Пётр и начал искать людей, сведущих в "правостях". Выписывал их из тогдашней Ливонии, из Австрии, а иногда даже из Сибири, где работали грамотные пленные шведы.

Понятно, что все эти нововведения в силу проходимцев, но из иноземцев, которых набирали на русскую службу, зачастую также не приводили к добру. И Пётр обращается к более надёжному источнику — русским. Их он и отправляет на Запад учиться правоведению. То бишь "политике и праву натуры". Первым среди молодых правоведов можно назвать Татищева, в будущем известного историка.

После войны 1812 года также ряд молодых русских дворян едут в Берлин к знаменитому Савиньи. Позже многие известные отечественные правоведы также получают юридическое образование и стажировки в лучших университетах Европы.

И стоит не забывать, что канцлер Румянцев, большой любитель русских древностей, накануне войны с Наполеоном, в 1811 году, учреждает комиссию, которая издает четырёхтомник "Собрание государственных грамот и договоров". Зато пятый том в николаевские времена писался аж полвека.

"Жития святых" — это тоже правовой документ

Говоря о становлении истории правоведения у нас в России, надо отметить, что собственная история не изучалась в отрыве от мировой. В частности, правовые документы славян, скандинавов, монголов, русско-литовцев нередко совпадали с правом русского народа. Сложно сказать, насколько сегодня история правоведения в силу разных причин полностью доступна для изучения, но более ста лет назад юристы отмечали, что в архиве Лефортовского дворца многие документы не только не были прочитаны, но даже не разобраны. Наши предки с такой же критикой выступали и в адрес кремлевской Оружейной палаты.

Немало в царской России юристы отводили места изучению славянского вопроса. Не в силу родственных связей, а в силу местного законодательства, которое сложилось веками на Балканах, в Чехии. Нередко это законодательство было не только консервативно, но и чрезвычайно живуче, несмотря на давление окружавших их "цивилизованных" королевств. Например, Австро-Венгрия не могла ничего поделать с жителями Далмации и Хорватии, которые по-прежнему держались своего старого права, отказываясь признавать введённый общеавстрийский гражданский кодекс.

Кстати, и царь Пётр попытался когда-то сделать наследование по принципу майората, которое резко противоречило нашим историческим началам. Оно не привилось на русской земле и через 15 лет было отменено.

Был ли у нас Рюрик или не был, нам это неизвестно. Но вот многие историки-правоведы всё-таки были склонны вести более понятную для нас историю с князя Олега. То есть история отечественного правоведения начинается с 912 года, когда был заключён договор Олега с греками.

А в заключении хотелось бы отметить, что история права всегда выведет "неправду" на чистую воду. Особенно это касаемо геральдики. С сарказмом отмечал известный русский правовед Загоскин, что для города Нолинска когда-то был "сочинён" герб, изображающий летящего в небе гуся. Как писали "грамотеи" от геральдического ведомства, "оные гуси во множестве чрез город оный пролетают". Как посмеялся Загоскин, "но не садятся".