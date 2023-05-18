Публика всегда баловала русских артистов

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Доходы звёзд от искусства всегда интересовали обывателей. Правда нередко им же влетало от налоговой инспекции, которая вскрывала миллионные невыплаты в казну государства. А доходы как в прошлом, так и сейчас были весьма неплохими.

Фото: афиша-тверь.рф

Танцовщица Матильда Ксешинская была обласкана даже великими князьями, имея особняки и купаясь в бриллиантах. Зато несравненная прима русского балета Анна Павлова дала жизнь британской автокомпании "Моррис". Именно на базе её "завода" в английском Эбингтоне появился "моррисовский гараж". Так что артисты театра, а сегодня и популярной музыки, — люди не бедные. Хотя всё в нашем мире относительно.

Вставь в куплет имя олигарха — пенсия обеспечена

Известно, что первый балет на Руси был дан в марте 1675 года перед ясными очами царя Алексея Михайловича на Москве. Актёры были самопальными из Немецкой слободы. Но представление Его Величеству понравилось, и главный режиссёр пастор Грегори вместе с актёрами получил щедрые подарки. Это первое упоминание в России о поощрении лицедеев.

Первый же подарок конкретному актёру получила в 1783 году госпожа Соколовская, исполняя главную роль в опере Гретри "Земира и Азор". В драматическом словаре, изданном в 1787 году Новиковым, так и говорится:

"При пении арии Горлицы актриса московского театра Соколовская была аплодирована метаньем кошельков".

Зная размер металлических денег того времени, можно только посочувствовать певице, уворачивающейся от таких подарков. Впрочем тогда в России уже ходили и бумажные ассигнации.

Подарок можно было получить и лукавством. Один провинциальный актёр в большом губернском городе, исполняя роль Мельника в комической опере Аблесимова "Мельник колдун, обманщик и сват", вместо слов "Я вам, детушки, помога — у кого есть денег много", спел "Я вам, детушки, помога — у Пастухова денег много". Результат не заставил себя долго ждать. Богатый купец Пастухов, бывший на опере, сразу же ответил на эту импровизацию. Он бросил на сцену туго набитый кошель. Но исполнитель роли Мельника не остался в долгу, в свой текст он вставил имена других "меценатов" от "трудового купечества". Деньги посыпались на сцену рекой. Такой обычай, понятно, не прижился.

Современники говорят, что московская публика была крайне скупа на рукоплескания. Один, три вызова — самая высокая награда для артиста. Но уже в середине позапрошлого века появились первые фанаты и фанатки театральных божков. Командированный из Петербурга в Москву танцовщик Н. Никитин, по мнению театралов, был очень красив. Правда не отличался на сцене большим талантом. Вероятно, из-за красоты танцовщика в первых рядах обожателей были купчихи. Искусство их как-то волновало меньше. Вот и летели в Никитина букеты, перевязанные красивой лентой, а к ленте ещё были прикреплены драгоценные перстни. Многих артистов возмутило такое восхищение перед посредственностью. В знак протеста они отказывались от букетов цветов, которые бросали им на сцену.

"Боже сохрани быть актёршею"

И всё же в разных губерниях Российской империи отношение к актёрам было тоже разным. Даже на уровне домашнего театра. Так, в Харькове местный губернатор решил завести у себя петербургскую моду — театр. Тогда же и объявили, что там могут играть "только канцелярские, не окончившие курс наук". Как отмечали местные, "в угоду начальству". Зато дамы наотрез отказались выступать в этом "позорище".

"Боже сохрани быть актёршею. С нуждою буду вырабатывать кусок хлеба, а на безславие не пойду", — говорили они.

Вот поэтому даже женские роли в Харькове когда-то исполняли мужчины.

Своим одобрением творчества и южная Россия была схожа с русскими столицами. Квитка, оставивший записки о харьковском театре, сообщал, что своё одобрение публика выражала не только рукоплесканиями и криками восторга. На сцену также летели кошельки с червонцами и рублёвиками. А сами актёры, расшаркиваясь на сцене, с удовольствием поднимали денежные восторги публики. И тому тоже были причины. Принимать деньги — это не было унижением, так как ставки тогдашних актёров были весьма малы. Тогда актёры "по способностям" делились на три разряда.

Первый получал от 28 до 43 рублей серебром в месяц и один полный бенефис. Второй разряд — от 14 до 28 рублей и половину бенефиса. Третий разряд всего 12-15 рублей в месяц.

Вот и поиграй Гамлета на голодный желудок.

К тому же, по требованию "правил", актёр на свои деньги должен был иметь "фрачные и сюртучные пары, два военных мундира, перчатки и башмаки". Так что достаток современных актёров ни в какое сравнение не идёт с трудными временами их столетних коллег. А из-за требования "стараться сколь возможно отличать себя примерным поведением и хорошей нравственностью" нынешние "звёзды" просто оказались бы на улице. Правда на улице стоял 1850 год, а не 2023-й.