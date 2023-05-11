Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии

5:49 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Когда-то Советская Россия несла на себе основные тяготы Второй мировой войны. И так в нашей истории было не раз.

Фото: mil.ru

Да, был ленд-лиз, благодаря которому мы получали помощь материалами, продуктами и вооружением. Но эту помощь никак не соизмерить с многомиллионными человеческими потерями, которые нёс СССР. И надо отдать должное, хотя бы в плане объективного освещения положения на Восточном фронте и героической борьбы Красной армии против немецких фашистов, наши западные союзники тогда были на высоте. А иначе и быть не могло. Пропаганда западных союзников на нашем примере учила воевать своих солдат, которые предпочитали на примере правительств отсиживаться за спиной русских.

"Победа русских поможет нам победить"

Особенно обширно комментировала западная пресса контрнаступление Красной армии под Москвой в декабре 1941 года. Газета "Стар" в передовой статье заявляла, что

"победа России становится всё более значимой. И если немцы получат подобный удар от Ленинграда до Донца, то Гитлер окажется перед лицом грозной катастрофы".

В британской газете "Обсервер" публицист Гарвер отмечал, что благодаря "героической борьбе и огромным жертвам, благодаря организующему гению сталинского руководства, захватчики, вторгшиеся в Советский Союз, вынуждены признать своё поражение. И то, что основные цели фашистов не были достигнуты за 6 месяцев кампании". Западные журналисты подчёркивали:

"Москва освобождена, Ленинград держится. И наши союзники продвигаются во многих пунктах. Русские возвращают себе господство в воздухе".

Передовица "Санди Таймс" говорила: ход борьбы повернулся против тёмных сил, которые продолжают отступать и даже умудряются заявлять в это время, что они не ставили себе больше никаких стратегических задач в России на время зимы. Совершенно очевидно, что созрели гроздья гнева. Черчилль в своей речи дал убедительную характеристику грубой ошибки Гитлера и её последствий для его ошеломлённых орд. Этих последствий никак нельзя скрыть от германского тыла никакими ухищрениями Геббельса, и напыщенные разглагольствования Гитлера не встретят хорошего приёма.

Не менее восторженно комментировали победы Красной Армии и американские СМИ. Говоря "о провале немецкого окружения Москвы", газеты "Нью-Йорк уорлд телеграмм", "Нью-Йорк пост" и "Джорнал энд америкэн", "Сэн" дали это сообщение на первых крупных заголовках (breaking news).

Не отставала от столичной прессы и региональная печать. Все отмечали, блицкриг Гитлера с треском провалился. В штате Делавар газета "Ньюс" заявляла, что "борьба на русском фронте продолжает привлекать большое внимание, поскольку её исход может отразиться на нашей борьбе, а, может быть, он даже и решит судьбу этой борьбы".

"Красная армия — источник вдохновения"

Журналисты Южной Каролины саркастически отмечали потуги Гитлера объяснить поражение суровой русской зимой. Совершенно ясно, писали они, что Красная армия основательно развеяла миф о непобедимости немецкой армии. В штате Коннектикут высмеяли утверждения нацистов, будто они покинули Ростов потому, что русские не способны осознать, что они разгромлены.

"В России даже мёртвые поднимаются на защиту своей Родины", — подчёркивали американцы.

А бостонская "Геральд" написала передовицу "Русские — источник вдохновения":

"22 июня русские испытали такие же чувства, какие мы испытали 7 декабря, когда на нас предательски напали японцы".

Газета призвала американцев оказывать всемерную помощь Советскому Союзу.

Не осталась в стороне от комментариев по поводу первой победы Красной армии и пресса других стран. Иранский "Журналь де Тегеран" выставил заголовок "На всех участках фронта Красная армия продолжает очищать территорию от немецких войск и заняла Тихвин".

Даже шведы, которые оказывали всяческую помощь гитлеровской Германии, предоставляя ей железнодорожные пути, стратегические материалы и продукты питания, всё ещё пытались изображать из себя нейтральное государство. Газета "Нюа даглигт", как и другие шведские СМИ, опубликовала на первой полосе информацию о провале немецкого наступления на Москву. Многие отмечали, что потери немцев составили одними убитыми почти 100 тысяч человек. И, как отмечали многие журналисты, наши военные представители непременно должны поздравить Красную армию с исходом боёв под Москвой.

Но это была первая крупная победа Красной армии. Впереди ещё будут отступления, победы, Сталинград, Курская дуга, Берлин. И миллионы погибших советских воинов. Мы об этом помним, но наши бывшие союзники уже после 1945 года стали об этом забывать.

А пока, война среди союзников и стран "Оси" набирала обороты. Японцы бомбят английскую Бирму и Малайю. 13 декабря японский авианосец в районе Филиппин топит американскую подлодку. А в Брюсселе убивают немецкого чиновника. Оккупационные власти закрывают все кинотеатры, театры и заявляют:

"Если через неделю не будут найдены виновные, расстреляют заложников".

А это мирные бельгийские граждане.

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