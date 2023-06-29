Вечно вторая: трагическая судьба советской фигуристки Киры Ивановой

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Мало кому известно, что британская актриса Кира Найтли была названа в честь советской фигуристки Киры Ивановой. Не исключено, что две Киры могли когда-то встречаться, но когда англичанке было всего 16 лет, звезда советского спорта была найдена мертвой в своей квартире с множественными ножевыми ранениями.

Фото: telegra. ph/Figuristka-Kira-Ivanova-Biografiya-Foto-12-08

Вечно вторая

Кира Иванова родилась в Москве в 1963 году. Неизвестно, кто привел 6-летнюю девочку в секцию фигурного катания, но вряд ли это была её мать. Женщина злоупотребляла алкоголем и практически не воспитывала дочь. Кира жила с бабушкой. Через девять лет к Ивановой пришел первый серьёзный успех: она стала второй среди юниоров на Спартакиаде народов СССР.

Позже Кира Иванова стала первой в истории Советского Союза фигуристкой, добившейся успеха в одиночном катании на Олимпийских играх. В 1984 году она поехала на Олимпиаду в Сараево и вернулась оттуда с бронзовой медалью.

Кира Иванова выкладывалась на льду на все сто, но глупые ошибки, которые она необъяснимо часто совершала, постоянно мешали ей занять высшую ступень пьедестала почета. Она всегда оказывалась на втором месте. С 1986 по 1988 год Иванова получала только серебро на чемпионатах Европы. Участие в очередной Олимпиаде не принесло советской фигуристке даже бронзовой медали: она не попала даже в тройку призеров и заняла лишь 7-е место. Видимо, эта неудача стала для неё последним ударом, и Иванова ушла.

Проблемы с алкоголем

Кира Иванова стала тренером, многие признавали её природный талант в этой области. К сожалению, её пребывание в новой роли было недолгим, так как у нее, как сообщает издание "Русская семерка", появились проблемы с алкоголем. Не исключено, что к этому приложили руку неблагоприятные гены матери. В конце концов, Иванова перестала даже выходить на лед, чтобы продемонстрировать ученикам определенные элементы. Она не могла даже устойчиво стоять на ногах, не говоря уже о коньках. С какого-то момента Иванова стала приходить на работу пьяной.

Вероятно, именно чрезмерное употребление алкоголя стало причиной того, что Иванова в итоге потеряла должность тренера. По этой же причине она потеряла и мужа. Хотя Иванова мечтала иметь детей, у неё их не было. Более того, её любимая бабушка, которая была ей как мать, скончалась. После увольнения с работы Ивановой ничто не мешало пить столько, сколько ей хотелось. Длительные запои привели к госпитализации в наркологический реабилитационный центр, где она познакомилась с другими алкоголиками. Ее московская квартира стала местом сбора шумных компаний.

В конце декабря 2001 года в квартире Ивановой внезапно воцарилась тишина. Через два дня обеспокоенные соседи вошли в незапертую дверь и обнаружили её мертвой с более чем 17 ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции предположили, что убийство мог совершить один из знакомых Ивановой во время бытовой ссоры. Однако преступник так и не был найден.

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