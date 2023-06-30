Мария Сванидзе: за какую тайну казнили родственницу Сталина

После казни Марии Сванидзе её дневники хранились в личном архиве Иосифа Сталина. Это неудивительно, поскольку Сванидзе, которая была членом семьи вождя, упоминала в своих записях некоторые относительно неизвестные аспекты жизни Сталина.

Перед смертью все равны

Мария Анисимовна Корона, которая была замужем за Александром Сванидзе, шурином Сталина, может считаться членом семьи "вождя народов". Несмотря на семейные отношения, Александр Семёнович был арестован в 1937 году и позже расстрелян за антисоветскую деятельность и другие преступления.

Даже жене Александра, Марии Сванидзе, не удалось избежать смертной казни. Как сообщает издание "Русская семерка", она также была арестована в 1937 году и через два года приговорена к 8 годам лишения свободы за то, что якобы скрывала деятельность мужа. В 1942 году Сванидзе была казнена на основании решения Особого совещания при НКВД. Однако сам Сталин сохранил память о ней. Мария Анисимовна вела дневник, который, по словам историка Николая Зенковича, Иосиф Виссарионович хранил для себя.

Смерть Надежды Аллилуевой

Через полвека после смерти Марии Сванидзе её дневник был опубликован. В нем специалистов заинтересовали как минимум две истории из жизни Иосифа Сталина, с которым Сванидзе тесно общалась. Первая история повествует о смерти второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Как известно, Аллилуева покончила с собой в 1932 году. Однако некоторые исследователи до сих пор обвиняют Иосифа Виссарионовича в её смерти: одни считают, что он сам убил её, другие утверждают, что он довел супругу до самоубийства.

9 мая 1935 года Иосиф Сталин и члены его семьи собрались, чтобы вспомнить о трагедии. По словам Нелли Гореславской, автора книги "Иосиф Сталин", Мария Сванидзе записала в своем дневнике, что Евгения Аллилуева, жена брата Надежды Аллилуевой, сказала, что "Надя была очень больна" и страдала от "приступов меланхолии".

Измена Сталина

Интересно, что главным героем второй истории, на которой сосредоточились историки, снова является Евгения Аллилуева. Мария Сванидзе была убеждена, что между ней и Сталиным существовали романтические отношения. Их роман развивался на глазах Сванидзе, и летом 1934 года она сразу заметила, что Евгения прилагает все усилия, чтобы остаться наедине со Сталиным. По наблюдениям Марии Анисимовны той же зимой, их отношения продолжались.

В своей книге "Сталин: Двор красного царя" Саймон Себаг Монтефиоре приводит выдержки из дневника Марии Сванидзе, которая часто становилась свидетелем разговоров между Сталиным и Евгенией. Сванидзе писала:

"Он (Сталин) пошутил над Женей, что она опять начала поправляться. Он разговаривал с ней очень ласково. Теперь, когда мне все известно, я буду еще внимательней следить за ними".

Однако, как уже говорилось, наблюдение Сванидзе длилось недолго.

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