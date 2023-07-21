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Олег Логинов

История создания флага РСФСР: советские власти долго не могли определиться с цветом

Наследие » Советское наследие

Говорят, что одной из причин, по которой каждая советская республика имела свой уникальный флаг, была церемония поднятия флага перед только что созданной штаб-квартирой ООН. Кроме СССР, членами организации стали также Украинская ССР и Белорусская ССР. Многие были в недоумении, когда в небо были подняты три почти одинаковых красных флага.

История создания флага РСФСР: советские власти долго не могли определиться с цветом
Фото: www.youtube. com/watch?v=5KdepJOQtYk

Национальные флаги

В начале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР рекомендовал всем республикам разработать национальные флаги. Основной цвет — красный — и золотое изображение серпа, молота и звезды планировалось сохранить, добавив "национальный цвет или орнамент". Как сообщает издание "Русская семёрка", первой эту задачу выполнила Украинская ССР, которая добавила горизонтальную синюю полосу вдоль нижнего края полотнища. К 1953 году и другие советские республики имели свои флаги с "национальными" элементами. Все, кроме РСФСР.

Непринятое решение

Исторически сложилось так, что "национальными цветами" России были белый, синий и красный. На их основе автор многих патриотических плакатов А. А. Кокорекин представил новый дизайн флага РСФСР. Он предложил добавить по нижнему краю красного полотнища две полосы: белую и синюю. Проект был одобрен Верховным Советом РСФСР, но Совет Министров и Верховный Совет СССР отклонили его — слишком очевидны ассоциации с российским триколором, который использовался как "белыми" во время Гражданской войны, так и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, в это время по стране гремело "Ленинградское дело" — процесс против представителей партийной элиты, выходцев из Ленинграда. Их обвиняли в попытке государственного переворота и желании сделать имперский триколор флагом РСФСР.

Не как все

На фоне того, что все республики имели свои флаги, нерешительность руководства РСФСР выглядела, мягко говоря, странно. Была даже попытка отойти от "национальных цветов". Некоторое время на парадах использовался красный флаг с увеличенными серпом, молотом и звездой и надписью РСФСР. Но союзный Совет Министров отклонил его: оказалось, что РСФСР становится "не такой, как все" по сравнению с другими республиками.

Только после смерти Сталина был подготовлен проект В. П. Викторова - со светло-голубой вертикальной полосой на подъеме. Он был утвержден 9 января 1954 года. Однако в Уставе не было объяснения, почему был выбран именно этот дизайн. Выдвигались различные предположения, в том числе цвет неба и воды.

Кстати, флаг РСФСР всё равно оказался "не таким, как все", потому что полоса "национального цвета" на нем была вертикальной.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы ссср россия украина белоруссия иосиф сталин
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