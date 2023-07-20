Баня для покойников: как в Древней Руси провожали умерших родственников

2:22 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В Древней Руси баня занимала особое место: её использовали не только для мытья и оздоровления, но и для посиделок, и для свиданий. Со временем в древнерусской культуре сложились целые банные традиции, самой жуткой из которых была так называемая "похоронная баня".

Семейный храм

Для славянских и финно-угорских племен баня была своеобразным семейным храмом. Как сообщает издание "Русская семёрка", до принятия христианства здесь наряду с богами поклонялись духам умерших родственников. Наши предки воспринимали парную как "пограничный пункт" между миром живых и миром мёртвых. Именно в бане умершие люди после ритуального очищения переходили границу между двумя мирами.

Похоронный обряд

Например, карелы, а также жители Минской и Новгородской губерний топили специальную "погребальную" баню. Родственники должны были со слезами призвать душу только что умершего близкого человека. После торжественных причитаний участники обряда приступали к самостоятельному принятию водных процедур. Категорически запрещалось поддавать пар, чтобы случайно не ошпарить невидимый дух умершего.

В рамках похоронного обряда было принято оставлять тело покойного в стенах бани на некоторое время, прежде чем отправиться на кладбище. Это делалось для того, чтобы покойный мог проститься с этим местом. По возвращении с кладбища все, кто участвовал в похоронной процессии, должны были сначала посетить баню, попариться и помыться. Только после этого они могли садиться за поминальную трапезу.

Существовал также обычай топить баню на сороковой день после смерти человека. В этот день вещи покойного развешивали внутри помещения. Все гости поминок должны были посетить баню, а затем их приглашали к столу, который накрывали как можно богаче. Существовало поверье, что чем больше еды, тем счастливее будет усопший, который, как считалось, должен присутствовать на празднике. Считалось, что в этот момент умерший в последний раз посещает свой земной дом, а значит, прощается с близкими и всем, что было дорого ему при жизни.

Бани топились и в другие важные поминальные даты умерших членов семьи.

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