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Олег Логинов

Ростовские Фантомасы: как банда братьев Толстопятовых держала в страхе весь город

2:56
Наследие » Советское наследие

Они были известны как "Ростовские Фантомасы". В течение пяти долгих лет банда братьев Толстопятовых держала в страхе весь город. На счету их банды были десятки дерзких ограблений и несколько человеческих жизней. Для поиска и задержания банды в МВД даже был создан специальный оперативный штаб, насчитывавший более ста человек.

Ростовские Фантомасы: как банда братьев Толстопятовых держала в страхе весь город
Фото: www.rbth. com/history/332770-5-most-sadistic-gangs

Обман таксистов

Вячеслав Толстопятов, идейный лидер банды, с детства увлекался конструированием и рисованием. Эти таланты помогли ему в криминальном "ремесле". Ещё в юности он начал подделывать купюры, которые затем сбывал в магазины и таксистам. Чтобы труднее было обнаружить фальшивые купюры, Вячеслав складывал деньги, что в итоге и привело его к краху. Таксисты обычно брали купюру в сложенном виде и давали сдачу, поэтому молодой человек начал рисовать банкноты только с одной стороны. Представьте себе удивление водителя, когда, развернув купюру, он увидел чистый лист. Приговор суда оказался на удивление мягким — молодого фальшивомонетчика приговорили всего к четырём годам лишения свободы.

Инновационная тактика

Но его преступный пыл не остыл от тюремного заключения. Напротив, Вячеслав сразу же после освобождения начал организовывать банду. Кроме старшего брата Владимира, в банду вошли бывший заключённый Сергей Самасюк и старый знакомый Владимир Горшков. Преступники наладили мелкосерийное производство семизарядных револьверов собственной конструкции, которые использовали в своих нападениях, и разработали инновационную для того времени тактику.

Как сообщает издание "Русская семерка", они останавливали автомобиль и, взяв водителя в заложники, ехали к месту преступления. После ограбления они скрывались на той же машине, бросив ее вместе с владельцем в безлюдном месте. Чтобы затруднить идентификацию, члены банды действовали исключительно в черных чулках на голове, за что получили прозвище "Фантомасы". За время своей преступной деятельности они совершили восемь удачных грабежей (и столько же неудачных), похитив в общей сложности более 150 000 рублей.

"Вот и сказочке конец"

Бандиты были арестованы летом 1973 года. После очередного ограбления они скрылись от милиции и столкнулись с поездом, что позволило правоохранительным органам догнать "Фантомасов". В перестрелке Самасюк был убит, а Горшков тяжело ранен. Все трое были приговорены к высшей мере наказания, а их сообщники, помогавшие в изготовлении оружия и подготовке ограблений, получили различные сроки заключения.

В марте 1976 года братья Толстопятовы и Горшков были расстреляны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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