Выжить любой ценой: как Александр Абдулов обманывал смерть

2:43 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Говорят, что смерть нельзя обмануть. И действительно, никому не удается её избежать. Однако некоторым счастливчикам удаётся отсрочить неизбежный конец. Например, актёр Александр Абдулов за свои 54 года жизни несколько раз был "под прицелом".

Шрам на носу

Большинство из нас наверняка замечали небольшой шрам на носу актера. Это результат опасных детских игр в "ножички". В 2002 году Абдулов рассказал историю, в которой он чуть не лишился жизни. Он и его друзья любили бросать ножи в деревянные стены сараев во дворе. Юный Саша вытащил нож из стены после броска, и в этот момент рядом с ним воткнулся нож товарища.

Безответная любовь

Второй случай, когда актер и смерть разминулись, произошёл в студенческие годы. Как сообщает издание "Русская семёрка", Абдулов был влюблен в сокурсницу, которая не ответила ему взаимностью и выбрала другого однокурсника. В отчаянии Александр заперся в своей комнате в общежитии и порезал себе вены. Сосед, вернувшийся домой раньше обычного, выломал дверь и вызвал скорую помощь, тем самым спас жизнь будущему актеру.

Смертельный рейс

В 1978 году с Абдуловым произошла ситуация, похожая на сюжет известного фильма. Актер должен был лететь в Ленинград на съёмки фильма "12 стульев". Однако по неизвестным причинам перед самой посадкой часть пассажиров — актеров и съемочную группу — пересадили в другой самолёт. Через несколько дней Абдулов узнал, что самолет, на котором он должен был лететь, разбился при взлёте.

"Подарок" от поклонницы

Настоящая слава пришла к Абдулову после выхода фильма "Обыкновенное чудо". Тогда его пригласили сыграть в мюзикле "Юнона и Авось". После одного из спектаклей Александр шёл к своей машине и подвергся нападению одной из неадекватных фанаток, которая облила актера кислотой со словами:

"Не доставайся же ты никому!".

Абдулову чудом удалось увернуться от нападения.

Другие чудеса

Кроме того, актер однажды рассказал об инциденте, когда на него напал маньяк с топором. И снова его спасла реакция и гибкость, и Абдулов отделался лёгкими травмами. Был также случай, когда он чуть не утонул в пещере в Севастополе.

Всех чудесных спасений актера не перечесть и по пальцам одной руки. Однако в 2008 году его окончательно сломила тяжелая и затяжная болезнь.

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