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Олег Логинов

Выжить любой ценой: как Александр Абдулов обманывал смерть

2:43
Наследие » Советское наследие

Говорят, что смерть нельзя обмануть.  И действительно, никому не удается её избежать. Однако некоторым счастливчикам удаётся отсрочить неизбежный конец. Например, актёр Александр Абдулов за свои 54 года жизни несколько раз был "под прицелом".

Выжить любой ценой: как Александр Абдулов обманывал смерть

Шрам на носу

Большинство из нас наверняка замечали небольшой шрам на носу актера. Это результат опасных детских игр в "ножички". В 2002 году Абдулов рассказал историю, в которой он чуть не лишился жизни. Он и его друзья любили бросать ножи в деревянные стены сараев во дворе. Юный Саша вытащил нож из стены после броска, и в этот момент рядом с ним воткнулся нож товарища.

Безответная любовь

Второй случай, когда актер и смерть разминулись, произошёл в студенческие годы. Как сообщает издание "Русская семёрка", Абдулов был влюблен в сокурсницу, которая не ответила ему взаимностью и выбрала другого однокурсника. В отчаянии Александр заперся в своей комнате в общежитии и порезал себе вены. Сосед, вернувшийся домой раньше обычного, выломал дверь и вызвал скорую помощь, тем самым спас жизнь будущему актеру.

Смертельный рейс

В 1978 году с Абдуловым произошла ситуация, похожая на сюжет известного фильма. Актер должен был лететь в Ленинград на съёмки фильма "12 стульев". Однако по неизвестным причинам перед самой посадкой часть пассажиров — актеров и съемочную группу — пересадили в другой самолёт. Через несколько дней Абдулов узнал, что самолет, на котором он должен был лететь, разбился при взлёте.

"Подарок" от поклонницы

Настоящая слава пришла к Абдулову после выхода фильма "Обыкновенное чудо". Тогда его пригласили сыграть в мюзикле "Юнона и Авось". После одного из спектаклей Александр шёл к своей машине и подвергся нападению одной из неадекватных фанаток, которая облила актера кислотой со словами:

"Не доставайся же ты никому!".

Абдулову чудом удалось увернуться от нападения.

Другие чудеса

Кроме того, актер однажды рассказал об инциденте, когда на него напал маньяк с топором. И снова его спасла реакция и гибкость, и Абдулов отделался лёгкими травмами. Был также случай, когда он чуть не утонул в пещере в Севастополе.

Всех чудесных спасений актера не перечесть и по пальцам одной руки. Однако в 2008 году его окончательно сломила тяжелая и затяжная болезнь.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср кино севастополь александр абдулов
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