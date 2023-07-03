Проклятие "Королевства кривых зеркал": что стало с главными актрисами советского фильма

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Одним из самых любимых советских детских фильмов стал фильм "Королевство кривых зеркал" режиссёра Александра Роу. Актрисам, сыгравшим главные роли, пионерке Ольге и ее зеркальному отражению Яло, пророчили блестящее творческое будущее. Однако судьба сестер Юкиных оказалась далека от идеала.

Фото: mors-irkutsk.sibnet. ru/articles/552570/

Девятилетние московские школьницы Ольга и Таня Юкины стали знаменитыми в одночасье после выхода фильма на экраны в 1963 году. Они наслаждались тем, что стали любимицами миллионов людей, и надеялись продолжить свою актерскую карьеру. Но через два года им удалось убедить режиссера дать им лишь небольшую эпизодическую роль в фильме "Морозко".

После этого близняшки Юкины решили уйти из киноиндустрии. Татьяна попыталась поступить в театральный институт, но не прошла даже первый тур. Её сестра хотела стать студенткой одного из столичных технических вузов, но также провалила вступительные экзамены. В итоге сестры получили образование в техникуме.

Получив дипломы, как сообщает издание "Русская семерка", сестры Юкины некоторое время работали в гостинице "Интурист", вышли замуж, родили детей. Их мечты сняться в кино так и остались мечтами. Однако у сестер была относительная стабильность, о которой многие мечтали в годы перестройки.

Но после распада Советского Союза Юкины остались без работы. Одна из них к тому времени была разведена, а другая жила с мужем, который становился всё более жестоким. Сестры начали злоупотреблять алкоголем. В результате Ольга умерла от инсульта в возрасте 51 года. Татьяна не смогла этого перенести и впала в глубокую депрессию. Она пережила сестру всего на шесть лет.

Однако фильм приобрел репутацию проклятого не только из-за того, что случилось с сестрами Юкиными. Судьба коллег близнецов по съёмочной площадке также сложилась подобным образом.

В "Королевстве кривых зеркал" актриса Тамара Носова сыграла повариху тетю Аксал, которая опекала Олю и Яло. В 90-е годы её карьера также пошла под откос. Ее уволили из театра и перестали приглашать сниматься в кино. На этом фоне у неё начались проблемы с психическим здоровьем.

Носова умерла от инсульта в собственной квартире, и её тело обнаружили только через пять дней. Женщина немного не дожила до своего 80-летия.

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Ушла вслед за сестрой. Трагическая судьба Оли и Тани из "Королевства кривых зеркал"