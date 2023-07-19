Казак-пластун: чем занимались кубанские диверсанты под покровом ночи

3:47 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В каждой армии есть ударные подразделения, сметающие все на своём пути. Однако победа не всегда достигается в открытом натиске. Иногда её добиваются те, кто предпочитает оставаться в тени и наносить удары незаметно для врага.

Фото: dkys. ru/kazaki-plastuny-pochemu-ih-bojalis-do-drozhi-celye-armii/

Идеальный диверсант

Этимология слова "пластун" очевидна и явно относится к описанию способа передвижения, используемого этим бойцом. Тем, кто передвигается ползком и крадучись.

По сути, это элитные казаки-разведчики, набранные в основном из числа небогатых охотников. Как правило, казак, вступивший в пластуны, был недостаточно богат, чтобы купить коня и стать полноценным кавалеристом, но обладал набором уникальных характеристик, выгодно выделявших его из рядов обычных пехотинцев. Для того, чтобы стать пластуном, быть хорошим стрелком недостаточно.

Пластун — не просто снайпер, это — идеальный диверсант. Любого человека можно научить меткой стрельбе, если у него острый глаз и твёрдая рука. Однако пластун должен обладать охотничьей смекалкой, живым умом и наблюдательностью, которая позволит ему ночью отыскать тропинку в густом лесу.

Согласно информации издания "Русская семёрка", разведчик должен уметь незаметно подобраться к врагу и снять охрану, он также должен обладать навыком отслеживания и выдерживать долгие часы наблюдения в суровых погодных условиях. Пластун должен хорошо переносить холод, так как дым от костра может выдать врагу местоположение. Он также должен уметь переносить сильную жару и сидеть в укрытии, будучи полностью покрытым кровососущими насекомыми.

Кроме того, пластун должен быть способен незаметно преследовать цель в течение нескольких дней и в решающий момент совершенно бесшумно уничтожить её. Выносливость была важнейшей характеристикой казачьего разведчика: проходить десятки километров по пересеченной местности, спать, где только можно, и довольствоваться минимальной пищей.

Легенды о пластунах

Легенды о казаках-разведчиках часто приукрашивались красочными рассказами об их необычных способностях. Говорили, что разведчики могли превращаться в волков или ходить по дну Днепра. Сельские священники неохотно совершали похоронные обряды над погибшими разведчиками, считая, что те слишком тесно связались со злыми силами и не могут быть отправлены в загробный мир по христианским обычаям.

Сельские бедняки взахлёб рассказывали о своих таинственных ритуалах и необъяснимых заклинаниях. Однако верить во все, что они говорили, было бы недальновидно. Тем более что слухи, распространяемые о казаках, были абсолютно беспочвенными.

Казаки-пластуны активно использовались в многочисленных конфликтах с Турцией, Кавказских войнах, Крымской войне, Первой мировой войне и только с приближением Великой Отечественной войны начали терять боевое стратегическое значение.

Сталин пытался возродить старые военные традиции дореволюционной России, но ничего продуктивного из этого не вышло. В 1943 году 9-я горно-стрелковая дивизия была переименована в пластунскую, укомплектована преимущественно солдатами из Кубанской области, а её основной задачей было внезапное нападение на спящих врагов с применением только холодного оружия и без предварительной артиллерийской подготовки.

Однако затея провалилась. Возможно, из-за непоправимого урона, нанесённого казакам во время Гражданской войны. А может, потому, что время пластунов безвозвратно ушло.

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