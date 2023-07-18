Легенда советской контрразведки: в чём заключался метод Евгения Питовранова

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Евгений Питовранов — разведчик, который разработал свой, уникальный метод работы с информаторами и смог продержаться в контрразведке дольше других. Будучи в курсе чужих тайн, умел оставаться в тени.

Фото: www.wykop. pl/tag/rozowaihistoria/wszystkie/

Невероятная карьера в НКВД

Евгений Питовранов родился в 1915 году и в 1938 году и, будучи ещё совсем молодым человеком, решил посвятить свою жизнь НКВД. Его карьера развивалась быстро: к 1941 году он возглавлял всю структуру НКВД в густонаселённой и промышленно развитой Горьковской области. И уже в 27 лет этот молодой человек надел генеральские погоны. Успех первых лет службы он объяснял тем, что с невероятной лёгкостью срывал планы шпионов и диверсантов.

Однако его стремительно развивающаяся карьера оборвалась трагически: в 1950 году был казнён его начальник Абакумов, а затем был арестован и сам генерал Питовранов. Казалось бы, ситуация складывалась для него критически, но он нашёл простой и гениальный выход: написал подробную инструкцию Сталину о правильной методике борьбы с сионистами и другими еврейскими врагами государства. Сталин оценил инструкцию, и Питовранова освободили.

После этого он был назначен на высокий пост в Германской Демократической Республике, где проработал до конца десятилетия. Он также занимал пост руководителя советской Торгово-промышленной палаты и многие другие не менее ответственные государственные должности. Как сообщает издание "Русская семёрка", Питовранов отвечал за подготовку многих выдающихся советских разведчиков, включая Андропова, и его карьера шла в гору почти до самого распада Советского Союза.

Однако своим успехом он был во многом обязан самому Сталину, который однажды дал ему чрезвычайно эффективный совет: не создавать очень большую агентурную сеть. С тех пор Питовранов не только не позволял себе расширять свою сеть, но и разработал свой собственный уникальный метод работы с информаторами, который позволил ему так долго оставаться в контрразведке.

Пряник, а не кнут

Питовранов начал разрабатывать свой метод во время работы в ГДР. За это время советская контрразведка добилась заметных успехов: например, Питовранову удалось завербовать начальника разведки ФРГ и нескольких видных западногерманских промышленников.

По сути, подход Питовранова к работе с информаторами заключался в использовании пряника, а не кнута. Например, при разоблачении антисоветской деятельности он добивался, чтобы его информаторы были освобождены от трудовых обязанностей, и создавал чувство доверия в своей небольшой сети агентов. Он стремился создать впечатление, что сеть работает не столько на КГБ СССР, сколько на него лично. Кроме того, он старался не давить на своих информаторов и позволял им добровольно сотрудничать с органами государственной безопасности.

Благодаря таким методам он смог долгое время работать в этих структурах и даже стать символом эпохи. Говорят, что среди его информаторов было много значимых фигур своего времени, в том числе известный советский поэт Евгений Евтушенко, который докладывал Питовранову о настроениях в среде советской творческой интеллигенции.

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