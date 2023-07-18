Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Легенда советской контрразведки: в чём заключался метод Евгения Питовранова

3:35
Наследие » Советское наследие

Евгений Питовранов — разведчик, который разработал свой, уникальный метод работы с информаторами и смог продержаться в контрразведке дольше других. Будучи в курсе чужих тайн, умел оставаться в тени.

Легенда советской контрразведки: в чём заключался метод Евгения Питовранова
Фото: www.wykop. pl/tag/rozowaihistoria/wszystkie/

Невероятная карьера в НКВД

Евгений Питовранов родился в 1915 году и в 1938 году и, будучи ещё совсем молодым человеком, решил посвятить свою жизнь НКВД. Его карьера развивалась быстро: к 1941 году он возглавлял всю структуру НКВД в густонаселённой и промышленно развитой Горьковской области. И уже в 27 лет этот молодой человек надел генеральские погоны. Успех первых лет службы он объяснял тем, что с невероятной лёгкостью срывал планы шпионов и диверсантов.

Однако его стремительно развивающаяся карьера оборвалась трагически: в 1950 году был казнён его начальник Абакумов, а затем был арестован и сам генерал Питовранов. Казалось бы, ситуация складывалась для него критически, но он нашёл простой и гениальный выход: написал подробную инструкцию Сталину о правильной методике борьбы с сионистами и другими еврейскими врагами государства. Сталин оценил инструкцию, и Питовранова освободили.

После этого он был назначен на высокий пост в Германской Демократической Республике, где проработал до конца десятилетия. Он также занимал пост руководителя советской Торгово-промышленной палаты и многие другие не менее ответственные государственные должности. Как сообщает издание "Русская семёрка", Питовранов отвечал за подготовку многих выдающихся советских разведчиков, включая Андропова, и его карьера шла в гору почти до самого распада Советского Союза.

Однако своим успехом он был во многом обязан самому Сталину, который однажды дал ему чрезвычайно эффективный совет: не создавать очень большую агентурную сеть. С тех пор Питовранов не только не позволял себе расширять свою сеть, но и разработал свой собственный уникальный метод работы с информаторами, который позволил ему так долго оставаться в контрразведке.

Пряник, а не кнут

Питовранов начал разрабатывать свой метод во время работы в ГДР. За это время советская контрразведка добилась заметных успехов: например, Питовранову удалось завербовать начальника разведки ФРГ и нескольких видных западногерманских промышленников.

По сути, подход Питовранова к работе с информаторами заключался в использовании пряника, а не кнута. Например, при разоблачении антисоветской деятельности он добивался, чтобы его информаторы были освобождены от трудовых обязанностей, и создавал чувство доверия в своей небольшой сети агентов. Он стремился создать впечатление, что сеть работает не столько на КГБ СССР, сколько на него лично. Кроме того, он старался не давить на своих информаторов и позволял им добровольно сотрудничать с органами государственной безопасности.

Благодаря таким методам он смог долгое время работать в этих структурах и даже стать символом эпохи. Говорят, что среди его информаторов было много значимых фигур своего времени, в том числе известный советский поэт Евгений Евтушенко, который докладывал Питовранову о настроениях в среде советской творческой интеллигенции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы ссср иосиф сталин лаврентий берия евгений евтушенко
Новости
Военная полиция Бердянска обнаружила склад боеприпасов ВСУ
Украина меняет Конституцию для баз НАТО с ядерным оружием
Кардиолог Харкин назвала факторы, вызывающие инфаркт в молодом возрасте
В Киеве заявили, что российские войска пойдут в наступление на Одессу
Politico: США обвинили истребитель ВКС РФ в небезопасных манёврах над Сирией
Раскачество назвало продукты, которые нельзя есть при болезнях сердца
Терапевт Романенко назвала ошибки, которые часто совершают пожилые люди: самолечение и малоподвижный образ жизни
Захарова заявила, что президент Украины Зеленский стал токсичен для Запада
Глава МИД Германии Бербок тратит на стилиста 8925 евро в день
МИД Китая надеется, что участники зерновой сделки решат актуальный вопрос глобальной продовольственной безопасности
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Почему вредно глушить двигатель авто во время заправки на АЗС
Военная полиция Бердянска обнаружила склад боеприпасов ВСУ
В Иерусалиме вы можете увидеть настоящие врата в мир религий
Украина меняет Конституцию для баз НАТО с ядерным оружием
Кардиолог Харкин назвала факторы, вызывающие инфаркт в молодом возрасте
В Киеве заявили, что российские войска пойдут в наступление на Одессу
Politico: США обвинили истребитель ВКС РФ в небезопасных манёврах над Сирией
Раскачество назвало продукты, которые нельзя есть при болезнях сердца
Как правильно собирать лекарственные растения
Терапевт Романенко назвала ошибки, которые часто совершают пожилые люди: самолечение и малоподвижный образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников