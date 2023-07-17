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Олег Логинов

От мировой славы до психбольницы: трагическая судьба Эдуарда Изотова

Наследие » Советское наследие

Эдуард Изотов в своей жизни добился практически всего. Однако именно после появления в фильме "Морозко", снятом по мотивам русской сказки, он получил не только всенародную, но и мировую известность. Тем не менее все изменилось для него в 1983 году.

От мировой славы до психбольницы: трагическая судьба Эдуарда Изотова
Фото: www.kinoafisha. info/articles/ot-yunoy-docheri-ivanushki-iz-morozko-duh-zahvatyvalo-vzglyanite-kakaya-ona-seychas_id51857_a15017936/

Актёрская карьера

Эдуард Изотов родился в 1936 году в Белоруссии. Его отец, Константин Иосифович, был военным офицером, дослужившимся до звания полковника. Он хотел, чтобы сын пошел по его стопам, но у Эдуарда была другая мечта — он стремился на сцену. Поступив во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), он не сказал об этом родителям. Первые несколько месяцев учебы он скрывал, что поступил не в военный вуз.

Именно во ВГИКе Изотов познакомился со своей будущей женой Ингой Будкевич. Однако его мать не одобряла Ингу, поэтому пара тайно обвенчалась. В 1960 году у них родилась дочь Вероника. Когда Веронике исполнилось четыре года, её отец стал известен во всем мире.

Несмотря на то, что до "Морозко" Эдуард Изотов снялся в нескольких фильмах, настоящий успех пришел к нему именно после этой сказки. В "красавца Иванушку" влюбилось больше половины женской аудитории, причем не только из Советского Союза. Фильм Александра Роу "Морозко" был высоко оценен за рубежом, получив главный приз Венецианского кинофестиваля и признание американских кинематографистов.

Незаконная сделка

Однако в 1980-х годах жизнь успешного актера приняла мрачный оборот. Почти четверть века он был женат на Инге Будкевич, но потом все неожиданно развалилось, и они подали на развод. Как сообщает издание "Русская семёрка", когда судебные разбирательства были в самом разгаре, Изотов познакомился с Ириной Ладыженской, которая работала редактором фильмов. Они сблизились, и Эдуард Константинович вскоре вступил в новый брак.

Оба супруга были уже в зрелом возрасте и решили, что на старости лет неплохо было бы иметь собственный загородный дом. Они стали копить деньги и искать земельные участки. Когда они, наконец, нашли подходящий участок, то поняли, что денег все равно не хватает. Тогда Ирина решила продать имевшиеся у нее доллары и золотые монеты. К сожалению, когда они попытались обменять иностранную валюту на рубли, и Эдуард, и его жена были арестованы. Это был 1983 год, и в то время наказание за подобные преступления составляло не менее трёх лет лишения свободы.

Печальный конец

Коллеги, в том числе Олег Стриженов и даже его бывшая жена, ходатайствовали об освобождении Изотова, но все усилия оказались тщетными. Эдуард Константинович был приговорен к трём годам, хотя правосудие пошло на некоторые уступки и не отправило актера в тюрьму. Свой срок он отбывал в "Матросской Тишине". Ирина Ладыженская также получила трёхлетний срок за валютные операции.

Казалось, что время, проведенное Изотовым в тюрьме, никак не отразилось на его физическом состоянии, так как он вышел оттуда в отличной форме. Однако что-то внутри него было сломано. Он думал, что худшее уже позади, но стоило ему войти в свою квартиру, как актёр оказался на больничной койке. Он перенес свой первый инсульт, за которым последовали ещё четыре.

У Изотова начались провалы в памяти, порой он даже не узнавал своих близких. Артисту стало трудно ходить и говорить, и было очевидно, что он не может работать. В конце концов, Эдуарда Константиновича поместили в закрытый психоневрологический диспансер. Он умер в 2003 году в возрасте 66 лет.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы вгик ссср инсульт белоруссия матросская тишина
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