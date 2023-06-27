Председатель КГБ "на один день": трагическая история Леонида Шебаршина

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Леонид Владимирович Шебаршин известен как "антирекордсмен" по самому короткому сроку пребывания на посту председателя Комитета государственной безопасности. После ареста бывшего руководителя КГБ Владимира Крючкова Шебаршин занимал этот пост всего один день - в 1991 году. Исполнять обязанности председателя комитета ему было поручено Горбачевым, и он же был снят с этого поста президентом СССР.

Фото: letsgophotos. ru/кулаков-леонид-владимирович-фото/

Невероятная карьера

По словам Александра Колпакиди, автора книги "Щит и меч: Руководители органов государственной безопасности", Леонид Владимирович Шебаршин родился в 1935 году в Москве в семье заместителя директора рыбного магазина. Окончив школу с серебряной медалью, Шебаршин в 1952 году стал студентом Московского института востоковедения, где изучал язык урду. В 1954 году Институт востоковедения вошел в состав МГИМО, и после окончания восточного факультета этого института Шебаршин получил диплом индолога и был направлен на работу в Пакистан. Там он занимал должность помощника и переводчика посла. Через несколько месяцев Леонид Владимирович стал атташе, а затем секретарем посольства СССР в Пакистане. В начале 1960-х годов он вернулся на родину и начал работать в отделе Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел страны.

Как сообщает издание "Русская семерка", Шебаршин начал сотрудничать с внешней разведкой ещё в Пакистане, но штатным сотрудником КГБ он стал только в 1963 году. В следующем году, как утверждает Леонид Млечин в своей книге "Евгений Примаков", Леонид Шебаршин вернулся в Пакистан в качестве помощника резидента внешней разведки. Это стало началом его карьеры в органах государственной безопасности. В 1983 году, побывав в нескольких зарубежных командировках помимо Пакистана, Леонид Владимирович вернулся в Москву. Через шесть лет он был назначен заместителем председателя КГБ СССР.

Временный руководитель КГБ

Вполне вероятно, что Леонид Шебаршин мечтал занять пост председателя. Однако, конечно, не при таких обстоятельствах. Дело в том, что в конце августа 1991 года в Советском Союзе произошёл переворот. В стране возникла самопровозглашенная власть — так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению. Однако просуществовал он недолго: 22 августа все лица, причастные к Госкомитету, были арестованы. Одним из них был председатель КГБ СССР Владимир Крючков. По словам Валерия Поволяева, автора книги "Шебаршин: воспоминания коллег", Михаил Горбачев срочно созвал совещание, на котором Леонид Шебаршин был назначен исполняющим обязанности председателя КГБ.

Однако, как оказалось, Шебаршин стал, что называется, "калифом на час". Если верить Валентину Колесову, автору публикации "Горбачев и другие", Ельцин среди ночи позвонил Горбачеву, сказав, что был очень удивлен тем, что Михаил Сергеевич сделал главой комитета "самого близкого к Крючкову человека". Горбачев оправдывался тем, что у него просто не было времени сориентироваться. Несмотря на то, что Леонида Шебаршина больше не в чем было обвинить, назначение Вадима Бакатина на руководящую должность казалось более выгодным вариантом. По крайней мере, по мнению Леонида Млечина, автора книги "История внешней разведки", такое решение спасло КГБ от полного разгрома.

Трагическая судьба Леонида Шебаршина

23 августа Михаил Горбачев вызвал к себе Леонида Шебаршина и объявил, что новым председателем Комитета государственной безопасности теперь должен стать Вадим Бакатин. По словам самого Шебаршина, он не обиделся на решение президента. Однако его отношения с Бакатиным начались не совсем гладко. Александр Михайлов, автор книги "Портрет министра в условиях смутного времени: Сергей Степашин", утверждает, что Бакатин назначил Шебаршина своим заместителем без его согласия, а Шебаршин остался на прежней должности начальника разведки. Такое неуважение к его авторитету сразу же возмутило Шебаршина, и он тут же подал в отставку.

К сожалению, дальнейшая судьба Леонида Шебаршина оказалась трагичной. В предисловии к книге "Рука Москвы: Разведка от взлета до краха" бывший председатель КГБ Николай Леонов пишет, что в последние годы своей жизни Леонид Владимирович страдал тяжелым нарушением кровообращения, из-за чего потерял зрение и способность самостоятельно передвигаться. Последняя запись в дневнике Шебаршина, сделанная нетвердой рукой, гласила:

"Полностью ослеп".

30 марта 2012 года он покончил с собой.

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