Автомобиль с ядерным реактором: миф XX века или будущая реальность?

5:14 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

До Чернобыльской катастрофы развитие советской атомной энергетики шло уверенно. Тем не менее от многих амбициозных проектов советским атомщикам пришлось в итоге отказаться. По одной из версий, в 1960-х годах такой же исход постиг судьбу модели шестиколесного автомобиля с атомным двигателем.

Фото: www.elmundo. es/motor/2020/05/17/5eb5197221efa0db488b4570.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=3

Зарубежные концепции

На заре развития атомной энергетики учёные и конструкторы со всего мира были вдохновлены, как им казалось, безграничными перспективами использования атомных реакторов, об опасности которых в то время мало кто задумывался. Если реакторы можно разместить на ледоколах и подводных лодках, то почему бы не сделать то же самое с другими видами транспорта? Именно так рассуждали конструкторы, предлагая идеи атомных поездов (мегапоездов), атомных самолётов и даже атомных танков. Однако самой невероятной концепцией стал атомный автомобиль, впервые предложенный в США.

В 1958 году компания Ford, известная изобретением сборочного конвейера, представила модель атомного автомобиля Ford Nucleon. Обычной американской семье предлагался автомобиль, колёса которого должны были приводиться в движение урановым реактором, парогенератором и двумя паровыми турбинами. Однако никто так и не придумал, как решить главную проблему — уменьшить стандартный реактор подводной лодки S2W до бытовых размеров. "Нуклеон" Форда остался лишь музейным экспонатом.

Ответ СССР

Советская изобретательность отставала от американцев до 1958 года, когда второй секретарь советского посольства в Вашингтоне увидел "Нуклеон" Форда на промышленной выставке. Согласно нескольким источникам, по указанию Никиты Хрущева началась разработка советского аналога атомобиля под руководством физика Александра Камнева в секретном автомобильном конструкторском бюро. Камнев отвечал за разработку основного компонента автомобиля — функциональной ядерной энергетической установки. Первоначально Камнев попытался пойти по тому же пути, что и американцы, — взять существующий ядерный реактор (например, тот, что стоял на атомном ледоколе "Ленин") и уменьшить его до приемлемых размеров. Когда это оказалось невыполнимым, Камнев предложил принципиально новую конструкцию двигателя. Экспериментальная модель "Волга-Атом", построенная в 1965 году, имела двигатель мощностью 320 лошадиных сил. Испытания в Североморске показали, что автомобиль был склонен к перегреву и плохо тормозил. Поскольку Брежнев не проявил интереса к дальнейшей разработке, проект в итоге был прекращён.

Однако в приведённом выше рассказе нет достаточных документальных подтверждений. Как утверждает издание "Русская семерка", описание "четырёхцилиндрового двигателя с использованием дисков из обогащённого изотопа урана-235", как его описывают некоторые авторы, явно фантастично и, скорее всего, является очередным мифом. Советский автопром никогда не был передовым, в основном копируя западные (и не самые передовые) модели. Более того, не секрет, что многие разработки учёных-атомщиков, например, ракеты с атомными двигателями, финансировались с одобрения министерства обороны. Атомный автомобиль, однако, не мог иметь военного применения.

Тем не менее в Советском Союзе всё же был разработан мобильный ядерный реактор. Учёные создали и испытали гусеничные атомные электростанции ТЭС-3 и "Памир-630Д" — мобильные установки, предназначенные для выработки электроэнергии в труднодоступных районах, например, на севере. У мобильных атомных электростанций была разная судьба. Первая модель была отклонена в 1969 году из-за экономической неэффективности, а вторая после Чернобыля была признана "неуместной" и выведена из эксплуатации.

А что сейчас?

В настоящее время изобретатели вновь обращаются к идее атомного автомобиля. В 2009 году инженер Лоуренс Кулесус представил публике концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. Эта модель позиционируется как автомобиль, который может работать в течение 100 лет без дозаправки и ремонта. В ядерном реакторе нового типа используется торий — радиоактивный металл, который всего из одного грамма даёт столько же энергии, сколько 30 тысяч литров бензина. Стоит отметить, что в России имеются многочисленные крупные месторождения тория, а это значит, что в XXI веке у нашей страны ещё есть шанс завоевать рынок атомомобилей, используя советские разработки. Конечно, это только в том случае, если обычные водители смогут преодолеть свой страх перед "атомной бомбой на колёсах".

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