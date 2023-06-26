Бхопальская катастрофа: история самой крупной техногенной аварии в истории человечества

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3 декабря 1984 года утечка 45 тонн токсичного газа с завода Union Carbide в индийском городе Бхопал привела к самой страшной промышленной катастрофе в истории, потрясшей весь мир. Газ быстро распространился по густонаселённым районам вокруг завода, убив тысячи людей и вызвав панику. Выжившие свидетели трагедии до сих пор задаются вопросом, как это могло произойти и кто несёт за это ответственность.

Фото: lindeal. com/rating/top-10-samykh-bolshikh-tragedij-i-katastrof-v-istorii-chelovechestva

Всё к этому шло

Сегодня многие исследователи считают, что завод Union Carbide был обречён практически с самого начала. В 1970-х годах американская компания построила завод по производству пестицидов, полагая, что Индия представляет собой огромный неосвоенный рынок для средств борьбы с вредителями. Однако продажи не оправдали ожиданий: У индийских фермеров, страдающих от засух и наводнений, не было денег на покупку дорогостоящих товаров. Завод, который никогда не работал на полную мощность, оказался убыточным предприятием.

Независимые журналисты провели собственное расследование спустя 30 лет после Бхопальской катастрофы, опираясь на документы компании, интервью с представителями химической промышленности и воспоминания очевидцев. Бывшие сотрудники завода рассказали, что первоначальная утечка метилизоцианата была обнаружена вечером 2 декабря. Начальник смены решил, что это утечка воды, и пообещал разобраться с проблемой после перерыва на чай. В течение следующего часа реакция, происходящая в резервуаре, вышла из-под контроля.

Утечка началась примерно через два часа после того, как рабочий, чья подготовка не соответствовала начальным стандартам завода, по приказу начальника промыл неправильно загерметизированную трубу. Эта процедура была запрещена правилами завода. Работники считают, что наиболее вероятным источником загрязнения, вызвавшего реакцию, была жидкость из этой трубы.

Три основные системы безопасности не смогли справиться с критическими условиями. Одна из них была полностью неработоспособна, а другая временно выведена из строя для проведения технического обслуживания. Кроме того, на заводе в Бхопале не было компьютерной системы, которую используют на других предприятиях для контроля своих функций и быстрого оповещения персонала об утечках. Руководство полагалось на то, что сами рабочие смогут обнаружить выброс метилизоцианата — их глаза в таком случае начнут слезиться. Наконец, квалифицированных работников было меньше, чем нужно. В 1983 году штат был сокращён с 12 до 6 операторов в смену.

Ужасные последствия

Когда произошла катастрофа, ни у кого не было точного понимания происходящего. Люди начали умирать, многие из них испытывали ужасные страдания. По свидетельствам очевидцев, некоторых из них рвало, их охватывали конвульсии, некоторые падали замертво на месте. Другие задохнулись или погибли в давке. Жертвы Бхопальской катастрофы были брошены на произвол судьбы. Руководство корпорации Union Carbide неоднократно отказывалось выполнять юридические и моральные обязательства перед пострадавшими.

Оценки количества погибших в ночь катастрофы разнятся. Представители завода называют цифру в 3800 человек. Однако муниципальные работники, которые вручную собирали тела, грузили их в грузовики для захоронения в братских могилах или сжигания на кострах, считают, что реальное число жертв было почти в пять раз больше. Выжившие, основываясь на количестве проданных в городе саванов, утверждают, что в течение первой недели погибло около 8000 человек. Окончательное число погибших, по приблизительным оценкам, составило до 20 тысяч индийцев. Около полумиллиона выживших до конца жизни страдали от проблем с дыханием, раздражения глаз, слепоты и других заболеваний. Многие получили мизерную денежную компенсацию, которая не покрывала всех медицинских расходов.

В начале XXI века на месте печально известного завода всё ещё оставалось более 400 тонн промышленных отходов. Несмотря на постоянные протесты и попытки судебных разбирательств, ни компания, ни индийское правительство так и не очистили территорию. Загрязнение почвы и воды в районе Бхопала вызвало хронические проблемы со здоровьем и многочисленные случаи врождённых дефектов у местных жителей. В 2004 году Верховный суд Индии обязал правительство обеспечить жителей Бхопала чистой питьевой водой из-за загрязнения грунтовых вод. В 2010 году несколько бывших руководителей индийского филиала компании Union Carbide были осуждены судом Бхопала за халатность во время катастрофы.

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