СССР был первым на Луне: открытие советских учёных в 60-х годах

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В 1966 году советский космический аппарат "Луна-9" вошёл в историю, совершив первую в истории мягкую посадку на поверхность Луны и сделав панорамные снимки. Это событие помогло развеять один из главных мифов о спутнике Земли, который вызвал споры среди видных учёных.

Фото: www.ridus. ru/avariya-mezhplanetnoj-stancii-mogla-stat-prichinoj-gibeli-gruppy-dyatlova-355715.html

"Пыльная" гипотеза

Согласно официальной гипотезе, Луна образовалась в результате столкновения Земли с другой планетой, которая разлетелась на фрагменты. Эти фрагменты начали вращаться вокруг нашей планеты и в итоге образовали тело, которое мы сейчас называем Луной. Всё это произошло около 4,5 млрд лет назад. Исходя из скорости накопления пыли 0,00075-0,001 сантиметра в год, на поверхности Луны за всё время её существования должен был накопиться слой пыли толщиной от 30 до 100 километров.

Однако некоторые учёные считали, что толщина слоя лунной пыли была гораздо меньше. По их предположениям, спутник Земли был покрыт слоем пыли толщиной от 3 до 10 метров. Тем не менее специалисты не отрицали, что пыль накапливалась на поверхности Луны на протяжении веков и тысячелетий. Тем более что на поверхность Луны падали многочисленные метеориты, разбивая её на осколки. Кроме того, на Луне не бывает дождей и ветров, которые могли хотя бы частично устранить пыль.

В связи с этими представлениями перед конструкторами автоматической межпланетной станции "Луна-9" стояла непростая задача — построить космический корабль таким образом, чтобы он не погрузился в лунную пыль. Однако среди инженеров этой экспедиции существовали разногласия. Некоторые из них по-прежнему были убеждены, что Луна имеет мягкую поверхность. Этот спор разрешил академик Сергей Королёв, который написал на листе бумаги:

"Луна твёрдая. С. П. Королёв".

Таким образом Королёв взял на себя всю ответственность за успех или неудачу "Луны-9". Поэтому станция была спроектирована с учётом твёрдой поверхности Луны. В книге "Космос" (составители Анатолий Чернобаев и Татьяна Головкина) упоминается, что на высоте 75 километров должна была включиться двигательная установка, что замедлило бы скорость спуска. Кроме того, оболочка, в которую был заключён космический корабль, перед посадкой должна была быть заполнена газом, чтобы смягчить удар и защитить технику.

Внеземное открытие

Всё прошло по плану. 3 февраля 1966 года "Луна-9" совершила мягкую посадку на поверхность Луны в Океане Бурь. В результате этого события было сделано сенсационное открытие, что на спутнике Земли не так много пыли, как предполагалось ранее. Выяснилось, что покрытие лунной поверхности было достаточно прочным, чтобы выдержать давление, возникшее при спуске космического аппарата, поскольку толщина слоя пыли составляла всего около 5-7 сантиметров.

Как отметил Михаил Субботин, автор книги "Развитие астрономии в СССР", значительную ценность представляли и первые панорамные снимки лунной поверхности, полученные советской станцией "Луна-9". Эти снимки дали материал для прямых научных выводов о структуре лунной поверхности. Вблизи станции, внутри небольшого кратера, не было заметного слоя пыли. Почва была достаточно твёрдой, чтобы "принять" огромную ракету с людьми на борту. Поэтому трудно переоценить вклад советских учёных в освоение космоса и даже в американскую экспедицию на Луну.

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