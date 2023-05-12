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Олег Логинов

Георгий Жуков после войны: советские власти не исполнили последнюю волю маршала

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Несмотря на интриги со стороны власть имущих, Жуков сыграл важную роль в послевоенной жизни страны.

Георгий Жуков после войны: советские власти не исполнили последнюю волю маршала

Жуков прожил 77 лет и пожелал быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом со своей женой, но его последняя воля не была выполнена по политическим причинам.

Политическая карьера

После войны Сталин был обеспокоен растущей популярностью Жукова и видел в нём конкурента. Хотя Жуков не стал жертвой "трофейного дела", многие его коллеги пострадали из-за этого. Сам Жуков командовал Уральским и Одесским военными округами в конце 1940-х и начале 1950-х годов. После смерти "отца народов" он был нужен претендентам на власть как влиятельный союзник. 15 марта 1953 года Жуков занял пост Главнокомандующего Сухопутными войсками и стал заместителем министра обороны Булганина. Берия писал о нём в своём дневнике:

"В военное министерство вернулся Жуков. Очень изменился, не подходит. Всё время в орденах, три звезды на груди, две на погонах и одна на лбу".

Будучи двумя самыми заметными фигурами при жизни "вождя народов", Берия и Жуков явно недолюбливали друг друга. Именно Лаврентий Берия сыграл активную роль в создании "трофейного дела". Возможно, именно по этой причине арест Берии был поручен Георгию Жукову. Для последнего это была своеобразная месть.

При Хрущёве маршал Жуков два года занимал пост министра обороны, сыграл ключевую роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, получил ещё одну "Золотую звезду" и был уволен, несмотря на активную помощь Хрущёва в устранении Берии.

Центральный Комитет КПСС постановил, что Георгий Жуков нарушил ленинские принципы руководства Вооружёнными Силами. В газетах его обвиняли в бонапартизме и авантюризме. До середины 1960-х годов "маршал победы" находился в опале: его не только лишили должности, но и исключили из Коммунистической партии.

Когда генсеком стал Брежнев, Жуков был "прощён" и даже успел опубликовать мемуары под названием "Воспоминания и размышления". Кроме того, бывший полководец с удовольствием выступал на мероприятиях, посвящённых памятным датам, и был консультантом при съёмках советских фильмов о Великой Отечественной войне. Мемуары маршала Жукова были переведены на несколько языков.

Похороны маршала

Годы испытаний и невзгод подкосили здоровье Жукова, и к семидесяти годам маршал перенёс несколько инсультов. Смерть любимой жены нанесла ему сокрушительный удар. По словам близких соратников, после этого трагического события здоровье Георгия Константиновича стало быстро ухудшаться, и уже через полгода он оказался в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, члены Политбюро начали планировать его похороны.

Вопреки последним пожеланиям "маршала Победы", было решено захоронить его останки в Кремлёвской стене, а не на Новодевичьем кладбище. Дочь Жукова обратилась к высшим должностным лицам страны, чтобы убедить их в обратном, но все её попытки оказались тщетными. Кроме того, при жизни он не оставил никаких письменных распоряжений, и его устные пожелания имели мало веса в глазах партии.

Считалось, что один из символов героической победы над нацистами не может найти своё последнее пристанище на обычном кладбище. Кроме того, в Кремлёвской стене ранее были захоронены останки других выдающихся военачальников Великой Отечественной войны, таких как Рокоссовский и Конев. Родственники Жукова так и не простили Брежневу этого решения. Маршал не только не покоится рядом с женой, как он того хотел, но его останки в Кремлёвской стене находятся рядом с прахом Льва Мехлиса, который отвечал за репрессии в армии накануне войны.

21 июня 1974 года состоялись похороны Георгия Жукова. Погребальную урну поместили на лафет пушки — традиция, зародившаяся ещё в царские времена.

В целом, траурная процессия по Жукову была вполне стандартной, так как до него хоронили многих военных и государственных деятелей. На Красной площади и по пути следования процессии состоялся торжественный митинг, на котором с Мавзолея и временных трибун выступили высшие государственные чиновники. Маршал Андрей Гречко возглавил траурную комиссию и произнёс длинную речь о достижениях Жукова, но, конечно, не упомянул о тех временах, когда "маршал Победы" доставлял неудобства властям. В час дня урна Жукова была замурована в Кремлёвской стене. Через некоторое время там была установлена мемориальная доска.

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Георгий Жуков. Трагедия маршала
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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