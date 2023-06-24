Вениамин Вейсман — человек, обманувший 25 чиновников СССР

Вениамин Вейсман по праву заслуживает того, чтобы считаться одним из самых выдающихся мошенников СССР. Он действовал под разными псевдонимами — Трахтенберг, Осло, Зильберштейн, Рабинович, Кузнецов, а начинал свою "карьеру" как мелкий вор.

Фото: pulse.mail. ru/article/kak-byvshij-vor-recidivist-bez-nog-i-ruki-sumel-obmanut-27-stalinskih-narkomov-chto-emu-za-eto-bylo-7098825468832314908-7149324593726941049/

Вениамин Вейсман родился в городе Житомире и вступил на преступный путь в возрасте девяти лет, когда начал промышлять карманными кражами. После нескольких лет "регулярных тренировок" Вейсман стал первоклассным карманником. Чтобы не попасться правоохранительным органам, он старался не задерживаться в одном городе слишком долго. До начала Великой Отечественной войны он уже совершил кражи в

Москве,

Киеве,

Ленинграде,

Одессе

и Свердловске.

Однако ему не всегда удавалось избежать наказания. Его ловили и отправляли в места не столь отдалённые. В 1944 году он совершил очередной побег из лагеря, но получил сильное обморожение конечностей. В результате карманник потерял одну ногу и одну руку. После официального освобождения осенью 1945 года Вениамину пришлось переключиться на новый вид деятельности. Так он стал мошенником.

Жертвами Вейсмана становились не простые советские граждане, а высокопоставленные сотрудники различных министерств и ведомств. По разным данным, хитрому мошеннику удалось обмануть до 25 чиновников.

Последним из них был министр тяжёлого машиностроения Николай Казаков. Именно благодаря ему Вейсман был арестован. Мошенник решил ничего не скрывать и рассказал следователю о причинах, побудивших его начать вести такой образ жизни. На тот момент задержанный успел скопить приличное состояние и даже "заработал" на отдельную квартиру.

Мошенник вспомнил эпизод, который произошёл с ним во время работы на заводе. В то время Вейсман уже был инвалидом. Тогда в цех пришёл какой-то чиновник и грубо толкнул рабочего-калеку. После такого обращения Вениамин решил начать мстить всей советской системе.

Сотрудники МВД были тронуты историей мошенника и даже помогли ему устроиться в Дом инвалидов в Оренбургской области. Там Вейсман и умер в 1969 году.

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