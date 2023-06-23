Шаропоезд: наивная мечта или прототип современных поездов?

3:16 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В 1920-х и 1930-х годах в Советском Союзе рождалось множество смелых и амбициозных проектов. Некоторые из этих проектов оказались успешными в ходе испытаний и были реализованы, другие были признаны неосуществимыми и от них отказались. Одним из таких проектов был ШЭЛТ — сферический электролёт — или шаропоезд.

Фото: pulse.mail. ru/article/unikalnyj-poezd-sssr-kotoryj-ezdil-na-sharah-sharopoezd-1547470753383566325-2363525403087540976/

Изобретательность Ярмольчука

Несколько изобретений Николая Ярмольчука до сих пор используются в железнодорожном и авиационном транспорте. Среди них — корытообразный путь для поездов на воздушной подушке, колеса с резиновым покрытием для поездов метро и аэродинамические тормоза для самолётов. В действительности все вышеперечисленные изобретения были частью большого проекта, который молодой гений разработал в 1932–1933 годах, — шаропоезда.

Рождение идеи

Ярмольчуку пришла в голову блестящая идея ещё в 1929 году, и к тому времени проект был уже практически завершен. Проект представлял собой поезд и вагоны с двумя сферическими колесами, которые устанавливались спереди и сзади. Внутри колес, под осью, находились электродвигатели, которые приводили их во вращение. Поезд должен был двигаться по вогнутой корытообразной траектории, кривизна которой совпадала бы с радиусом колес.

Преимущества конструкции

Преимущества конструкции шарового поезда были очевидны. Согласно расчетам, поезд мог развивать скорость до 300 км/ч и перевозить более ста пассажиров. Как сообщает издание "Русская семерка", благодаря шарообразным колесам поезд мог самовыравниваться в пазу. Кроме того, электромотор, расположенный под осью, смещал центр тяжести, обеспечивая поезду дополнительную устойчивость. Шаропоезд должен был быть быстрее всех поездов того времени и более грузоподъемным, чем существующие самолёты.

Минусы изобретения

В начале 1930-х годов проект Ярмольчука получил государственную поддержку. Была создана экспериментальная модель в пять раз меньше, которая показала хорошие результаты. Летом 1933 года начались работы по реализации полномасштабного проекта, но дальше чертежей дело не пошло. Специально созданная комиссия тщательно изучила идею шаропоезда и результаты испытаний и выявила несколько непреодолимых проблем. Эксплуатация шарового поезда в зимних условиях при наличии снега и льда на дороге была бы невозможна. Кроме того, это было экономически неоправданно, так как вся советская промышленность должна была переориентироваться на производство бетонных канавок для дороги с шаропоездом.

В 1960-х годах Ярмольчук попытался возродить интерес к проекту, но ему это не удалось. В настоящее время от проекта осталось лишь несколько музейных экспонатов, кинокадры испытаний и литература 1930-х годов.

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Шаропоезд Ярмольчука. Супер поезд советского изобретателя который опередил свое время