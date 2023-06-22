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Олег Логинов

С Украины в Молдавию: почему Сталин назначил Брежнева главой компартии бедной республики

4:39
Наследие » Советское наследие

В 1950 году Леонид Брежнев неожиданно стал главой Коммунистической партии Молдавии. Легенда гласит, что Сталин сыграл в этом свою роль, приняв Брежнева за молдаванина. Однако так ли это на самом деле?

С Украины в Молдавию: почему Сталин назначил Брежнева главой компартии бедной республики

Из Украины в Молдавию

Леонид Ильич Брежнев родился в украинском селе Каменское, которое позже стало не только городом, но и сменило название на Днепродзержинск. Поэтому значительную часть своей жизни Брежнев провел на Украине. После окончания Великой Отечественной войны он возглавлял там различные партийные комитеты. В марте 1950 года Леонид Ильич был избран депутатом Верховного Совета СССР от Днепропетровской области.

Как только будущий генсек прибыл в Москву, он сразу же был освобождён от должности секретаря Днепропетровского обкома. Вместо этого Брежнев был назначен инспектором Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Как сообщает издание "Русская семерка", в новой должности Леонид Ильич был направлен в Молдавию для ознакомления с ситуацией в республике и оказания помощи ее лидеру Николаю Ковалеву, который, кстати, тоже родился на Украине.

Согласно книге Леонида Млечина "Брежнев", после войны в республике разразилась страшная засуха, приведшая к массовому голоду. Партийно-государственный аппарат республики был не в состоянии распределить то, что имел, чтобы помочь людям. Поэтому в июле того же года Брежнев, уже побывавший во многих районах Молдовы, был избран первым секретарем ЦК Компартии Молдавии.

Правда и миф

Многие считают, что Леонид Брежнев был направлен в Молдову специально для восстановления республики. Дело в том, что Брежнева регулярно отправляли работать в сложные районы. Например, город Запорожье, где Леонид Ильич стал первым секретарем обкома в 1946 году, был почти полностью разрушен во время войны. Но под его руководством были вновь открыты Запорожский металлургический комбинат и Днепровская гидроэлектростанция. Восстановление этого города — во многом заслуга Брежнева и жителей Днепропетровска, где он также работал в конце 1940-х годов.

Сам Леонид Ильич рассказал еще одну легенду о своем назначении в Молдавию. Однажды на совещании Сталин неожиданно спросил Брежнева о положении в Молдавии. Будущий генсек поправил вождя, сказав: "На Украине — Иосиф Виссарионович!". Но Сталин не принял возражения, заявив, что "есть люди, ответственные за Украину". Именно после этого инцидента Брежнев был насильно переведен в Молдавию. Интересно, что даже эта история стала предметом мифов. Даже историки иногда упоминают, что Сталин однажды заметил Леонида Ильича и воскликнул "Какой красивый молдаванин!". Вот так Брежнев и оказался в Молдове.

Покровительство Хрущева

На первый взгляд, переезд Леонида Брежнева в Молдову выглядит несколько необычно. Днепропетровская область по численности населения и особенно по экономической мощи была неизмеримо более развита, чем отсталая сельскохозяйственная республика, где в то время не было крупной промышленности. Однако историк Сергей Семанов в своей книге "Леонид Брежнев" пишет, что это всё же было продвижение. Молдавия была одной из союзных республик, и пост её руководителя считался гораздо более престижным с политической точки зрения, чем руководство любым даже самым крупным и развитым регионом.

Никита Хрущёв сыграл большую роль в продвижении Брежнева по карьерной лестнице. Когда было принято решение обновить руководство республики, Сталин спросил Хрущёва, кого следует направить в Молдавию. Никита Сергеевич назвал Брежнева. Леонид Ильич и до этого был многим обязан Хрущеву. Он стал первым секретарем Запорожского, а затем Днепропетровского обкомов партии именно благодаря будущему премьер-министру СССР. Только после смерти Сталина Брежнев недолго оставался в стороне. Однако в 1954 году Леонид Ильич вновь стал главой союзной республики, на этот раз Казахстана. Хрущёв вновь способствовал переводу Брежнева.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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