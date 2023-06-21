Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Обида "кровавого карлика": за что Ежов расстрелял заботившуюся о нём женщину

3:19
Наследие » Советское наследие

Софья Бокий была описана современниками как добрая и щедрая женщина. Она заботилась о Николае Ежове как мать, называя его своим "воробышком". В то время Ежов был спокойнее, но затаил обиду на Софью Александровну.

Обида "кровавого карлика": за что Ежов расстрелял заботившуюся о нём женщину
Фото: unews. pro/news/101878/

Супруги-кормильцы

Иван Михайлович Москвин дал Николаю Ивановичу Ежову шанс в жизни. Москвин познакомился с Ежовым в 1925 году на партийном съезде. Вскоре он познакомился со всеми руководящими кадрами партии и пригласил Ежова к себе на работу. Дело в том, что Москвин считал "кровавого карлика" лучшим работником. По словам Ивана Михайловича, Ежову можно было поручить любое задание без необходимости контроля.

Иван Москвин даже обедал со своим ценным сотрудником. Они вместе шли домой к жене Москвина, Софье Александровне Бокий, которая была известна своим гостеприимством. Так Ежов незаметно подружился с этой семьей. Впрочем, это неудивительно: в тот период, по словам Алексея Полянского, автора книги "Ежов: история "железного" сталинского наркомвоенмора", супруги Москвины были для Николая Ивановича всем.

Жалость матери

Николай Ежов никогда не смел обижаться, когда Софья Бокий называла его "маленьким воробышком". Вероятно, Бокий так называла Ежова, руководствуясь каким-то материнским инстинктом. В те годы Николай Иванович носил одну и ту же одежду: голубую сатиновую рубашку и изрядно помятый костюм. Кроме того, как сообщает издание "Русская семерка", Ежов стремился сделать карьеру, поэтому не говорил лишнего. Сидя за общим московским столом, он в основном молчал.

Тем временем Софья Александровна суетилась вокруг Николая Ежова, который, по ее мнению, был болезненно худ. По крайней мере, так вспоминал об отношении к Ежову в московском доме известный писатель Лев Разгон. Как утверждал Разгон, тихий и маленький Николай Иванович просто не мог не вызывать к себе не только жалости, но и нежности.

Месть наркома

Николай Ежов молча ел угощения в доме московской семьи, но, видимо, затаил на них обиду. В 1937 году, когда Ежов уже занял пост народного комиссара внутренних дел страны, Иван Москвин был арестован. Лев Разгон вспоминал, что он расспрашивал о Москвине, и ему сообщили приговор: "10 лет в лагерях без права переписки". В то время Разгон ещё не знал, что это означает расстрел. Ивана Михайловича действительно расстреляли в том же году.

Ежов не забыл и жену Ивана Москвина, Софью Александровну. Как пишет Леонид Млечин в своей книге "КГБ. Председатели органов государственной безопасности. Рассекреченные судьбы", к приказу об аресте Ивана Москвина Николай Иванович добавил: "И жену тоже". На допросах эта добрая и великодушная женщина, как охарактеризовал ее Разгон, призналась в попытке отравить "воробья" по заданию британской разведки. Конечно, ничего подобного не было, но Бокий тоже была приговорена к смерти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Ежов стал наркомом НКВД и главным исполнителем «Большого террора» 1937-1938 годов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср
Новости
Столтенберг: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за трудной местности и мощной обороны РФ
Предполагаемые прототипы Chevrolet Corvette ZR1 замечены в Колорадо
Вера Алентова помолодела на 20 лет: "Можете поверить, что этой женщине 81 год?"
Корица полезна не только на кухне, но и для сада
Кушанашвили заступился за Вайкуле после обвинений Кучеры в её адрес: "Старичок, она не пьёт"
Омбудсмен Стребкова: делом попавшего в плен нефтяника занимается МИД
Балка с железнодорожного моста упала на машину с людьми в Орске
Хабаровские врачи рассказали, что происходит с организмом при курении вейпов
Креативные мастер-классы для детей и взрослых открыли на "Роза Хутор"
Врачи Малышева и Гандельман рассказали, что употребление чеснока улучшает эрекцию
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Врач-кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Кушанашвили заступился за Вайкуле после обвинений Кучеры в её адрес: "Старичок, она не пьёт"
Омбудсмен Стребкова: делом попавшего в плен нефтяника занимается МИД
Балка с железнодорожного моста упала на машину с людьми в Орске
Хабаровские врачи рассказали, что происходит с организмом при курении вейпов
Креативные мастер-классы для детей и взрослых открыли на "Роза Хутор"
Врачи Малышева и Гандельман рассказали, что употребление чеснока улучшает эрекцию
В Оренбурге мужчина устроил стрельбу возле остановки транспорта
Воздушная дуэль: военный лётчик сравнил F-16 и МиГ-29
Обида "кровавого карлика": за что Ежов расстрелял заботившуюся о нём женщину
СКР ищет жителей Шебекино, чьё имущество пострадало от обстрелов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников