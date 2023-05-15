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Олег Логинов

Реальная история "Ворошиловского стрелка" легла в основу знаменитого фильма

3:14
Наследие » Советское наследие

Когда-то фильм Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" получил множество престижных наград и премий, став одним из лучших в истории российского кино. Но не все знают, что фильм был основан на реальных событиях.

Реальная история "Ворошиловского стрелка" легла в основу знаменитого фильма
Фото: pulse.mail. ru/article/pokazal-amerikancu-idi-i-smotri-belyj-bim-voroshilovskij-strelok-i-drugie-filmy-vot-ego-reakciya-143009065887583198-306361588090641738/

Литература

Фильм был создан по мотивам повести "Женщина по средам" Виктора Пронина, известного журналиста и писателя, работавшего в журнале "Человек и закон" и написавшего множество детективных рассказов. Интересно, что не только "Ворошиловский стрелок", но и сериалы "Гражданин начальник" и "Женская логика" были основаны на его книгах. Что касается фильма Говорухина, то в его основу легла повесть Дмитрия Данилова, действие которой происходит в столице в конце 1980-х годов.

История любви

История встречи Дмитрия и Ольги была достойна романтического романа. Дмитрий заступился за незнакомую девушку, к которой на улице приставали хулиганы. Он проводил Ольгу до дома, и так началась история их любви. Вскоре Дмитрий ушёл в армию и был отправлен в Афганистан. Ольга обещала ждать его и регулярно писала письма. Но незадолго до его демобилизации связь с любимой прервалась.

Вернувшись к гражданской жизни, Дмитрий навестил родителей Ольги и узнал страшную правду — девушка покончила с собой. От неё осталось только прощальное письмо, которое родители не решались отправить ему, пока он служил в армии, но передали лично в руки. Именно тогда выяснились обстоятельства произошедшего.

Однажды, когда Ольга шла домой, на неё напала группа бандитов. Они жестоко избили, изнасиловали и ограбили её. Девушка сообщила о случившемся в милицию, но там от её заявления отказались, обвинив чуть ли не в "провокации" и в том, что она шла одна поздно вечером.

Жажда мести

Движимый жаждой мести, Дмитрий решил взять дело в свои руки. Но он не знал, кто именно обидел его любимую, поэтому, вооружившись самодельной дубинкой с шипами, объявил войну всем бандитам. Начать он решил с района Строгино, где пострадала Ольга.

Первой его жертвой стал некий Юрий Капитонов, сын местного прокурора, отъявленный негодяй, неоднократно обвинявшийся в грабежах и групповых изнасилованиях, но всегда избегавший наказания благодаря влиянию отца. На этот раз ему не повезло — в драке с Дмитрием Юрий потерял глаз и несколько зубов.

Под давлением влиятельного отца полиция начала расследование. Дмитрий продолжал мстить, и заявления от членов банды регулярно поступали в органы. К тому времени, когда его поймали, на счету Дмитрия было два трупа и несколько избитых бандитов. На суде он не отрицал своей вины и даже с гордостью рассказывал о нападениях. За это его приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбыв срок, Данилов бесследно исчез. По одним данным, он ушёл в монастырь, по другим — переехал в глухую алтайскую деревню, где и живёт по сей день.

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1988г. Народный Мститель #Реальный прототип «Ворошиловского стрелка»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы суд ссср кино закон москва история культура афганистан преступление
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